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«Посмотрел Бразилия – Аргентина и не увидел кудесников. Наши не хуже!»

Евгений Ловчев, Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Посмотрел Бразилия – Аргентина и не увидел кудесников. Наши не хуже!»
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сформулировал пять главных выводов по итогам товарищеского матча сборных России и Чили.

НИКТО НЕ ВЫПАДАЛ

Я говорил, что после хорошей игры с венграми нужно сохранить состав. Но Станислав Черчесов выпустил других футболистов. Первый тайм мы объективно отдали, а во втором выглядели получше. Но самое главное, что на поле не было людей, которые бы сильно выпадали. В каждом игроке я видел крепкую боевую единицу, что в предыдущей игре, что против чилийцев. Мы можем рассчитывать на каждого футболиста в этом составе.

РАБОТА ЧЕРЧЕСОВА

Обязательно нужно отметить воздействие тренерского штаба на игроков. Все-таки наша сборная играла против очень сильной команды, которая доминировала в первом тайме. Там один Видаль выиграл всю борьбу вверху. Ну а после перерыва вышел мастер – Санчес, который буквально первым пасом разорвал нашу оборону. Видно, что у чилийцев футболисты и увереннее и сильнее индивидуально.

Но то, что мы во втором тайме имели преимущество, пусть и не по моментам, свидетельствует о работе тренерского штаба в перерыве. Поначалу чувствовалось, что мы побаивались сборную Чили, но во втором игровом отрезке ребята раскрепостились и поняли, что, оказывается, ничего особенного-то в сопернике и не было. В итоге выглядели ничуть не хуже, чем одна из лучших команд мира.

После этого матча можно говорить о том, что планы по выходу в полуфинал Кубка Конфедераций не выглядят беспочвенными.

МОЛОДЫЕ ЧУВСТВУЮТ СИЛУ

У нас довольно-таки молодая команда. Особенно линия полузащиты: например, против Чили с первых минут вышли Головин иМиранчук. При этом мы все знаем, что Алексей может играть гораздо лучше, на этот раз он не блеснул.

Основным плюсом в этой ситуации является то, что, играя с такими грозными командами, молодые ребята начинают осознавать свою силу, понимать, что им не надо никого бояться. У соперников нет волшебников, которые выходят и все делают в одиночку.

Я посмотрел матч Бразилия – Аргентина и не увидел там никаких кудесников. По зрелищности наши сыграли не хуже!

ПОРЯДОК В ОБОРОНЕ

В обороне у нашей сборной начал появляться порядок. Я предлагал ничего не менять после игры с Венгрией, чтобы футболисты еще раз почувствовали, что в этом составе они хороши. В итоге на матч с Чили вышла совсем другая линия защиты: поменяли два края и центрального защитника. Из пяти игроков обороны три были заменены, но ничего особенного не произошло. Это еще раз отсылает к тому, что все футболисты в нашей сборной равны.

Васин напорол в матче ЦСКА – «Спартак», и тогда я подумал, что после таких эпизодов игроки обычно перестают ошибаться. В матче против Чили было несколько моментов, когда он мог сыграть в пас, но вместо этого действовал проще – выносил мяч. Есть футбольный закон: у защитника в своей штрафной первое касание должно быть последним. Васин строго следовал этому правилу и открылся для меня по-новому. Стоит отметить даже не то, что он забил. Вы посмотрите, сколько мячей он отнял, сколько выиграл верховых единоборств!

ПОЯВЛЯЕТСЯ УВЕРЕННОСТЬ

Весь цикл, который мы играем под руководством Черчесова, получается неважным, поэтому видно, что у игроков нет достаточной веры в свои силы. Но две последние игры с точки зрения уверенности футболистов и укрепления надежд болельщиков выдались успешными, и это очень важно.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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