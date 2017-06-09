Проверка пройдена. Алексей Андронов – о подготовке России к Кубку конфедераций

Последний контрольный матч российская сборная сыграла с одним из лидеров рейтинга ФИФА (того самого, где сама занимает 63-е место) – чилийцами. Это было действительно важно и нужно – пожалуй, кроме обладателя двух последних Копа Америка, никто более не декларирует победных целей в предстоящем турнире. Прилетев в Москву, южноамериканцы, кстати, еще слетают в Румынию, и проведут там еще одну встречу. Станислав Черчесов же остается здесь. С тем, что наработано.

Других футболистов для сборной у нас нет – этот рефрен сопровождает российский футбол почти все время его существования. За неделю до старта Кубка конфедераций эта фраза актуальна, как никогда. Возможно, Черчесову удастся отрегулировать какие-то детали, наиграть дополнительные варианты и так прилично выглядящих стандартных положений, поработать над индивидуальным пониманием тактики и задач. Но в целом – мы примерно понимаем, что увидим в исполнении российской сборной. И, надо сказать, тревоги и троллинги сейчас неуместны.

После серии неудачных (прежде всего в плане обороны) игр, россияне наконец-то стали пропускать меньше гола за матч. Назвать их оборону монолитом язык вряд ли повернется, но ответственности в действиях игроков стало больше. Вода камень точит, и пройдя через не самый почетный период результатов, наши игроки наконец-то (кажется, хотелось бы) стали понимать свой истинный уровень. Может быть, 63-е место рейтинга ФИФА не вполне справедливо, но к грандам мирового футбола Россия сейчас не относится точно. Ее основными добродетелями должны стать самоотдача и четкое следование выбранной тактике. Если Станиславу Черчесову удалось поселить эту мысль в умы наших звездочек – уже хорошо.

Одним из главных бичей российской сборной перед почти всем крупными турнирами регулярно становилось высокомерие. «Почему бы нам не дойти до финала?» – эта фраза в исполнении одного из игроков сборной стала чуть ли не символом ЧМ-2014. К счастью, сейчас мы ничего такого не слышим. А если вспоминать легендарную фразу Андрея Аршавина – то и ожиданий, которые могут стать проблемами, сейчас особо не наблюдается.

Как бы соблазнительно Кубок конфедераций не выглядел для команд вроде Чили или Мексики – нужно четко понимать, что чемпионату мира это не ровня. Алексис Санчес, бесспорно, хочет стать единоличным лучшим бомбардиром сборной Чили – но выпрыгивать ради этого из штанов сейчас он не готов. Цели «победить любой ценой» на Кубке конфедераций не будет ни у кого, а вот через год в Москву с таким настроем приедет пара десятков сборных.

Предлагаю настаивать – любой результат, показанный россиянами на турнире, следует считать нормальным. В нашем сегодняшнем положении главное – не потерять с трудом нащупанный вектор. Три матча, которые гарантированы команде на турнире – возможно, дополнят ее портрет. На данный момент он выглядит вполне адекватно. Держим в уме тех, кто, по тем или иным причинам, на Кубке не сыграет. И понимаем, что через год главное, чего нужно будет добиться – абсолютное самопожертвование. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, при нашей жизни в России он состоится только один раз. И в жизни карьере игроков сборной (и Черчесова) это будет, бесспорно, самое важное событие.