Станислав Черчесов: Мы совершили качественный скачок

Главные тренеры сборных Чили и России Хуан Пицци и Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

«У СБОРНОЙ ЕСТЬ ХАРАКТЕР»

- Как состояние Кудряшова?

- Болевые ощущения прошли. Видимо, у него сильный ушиб, - говорит Черчесов.

- Почему с первых минут играл Шишкин, а не Джикия?

- У Джикии немного побаливало колено, он провел две тренировки в щадящем режиме. Смысла рисковать футболистом, который не готов на сто процентов, не было.

- Что вам понравилось в игре сборной, а что нет?

- То, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии, то, что отыгрались. Мы лучше контролировали мяч, получилось перестроиться на новую схему - вместо 5-3-2 мы играли 5-4-1. Не понравилось, что пропустили, что в некоторых моментах теряли мяч и срывали хорошие выходы в атаку. Игра складывалась непросто, но это шаг вперед в моем понимании. И мы еще добавим.

- Как вам Самедов в роли инсайда?

- Я небольшой любитель персонально обсуждать игроков до того, как выскажу им все лично. Тем более, что нужно пересмотреть игру, чтобы делать какие-то выводы.

- На Кубке конфедераций сборная вновь будет играть по схеме с двумя нападающими?

- К каждой игре мы готовимся отдельно, прорабатываем разные варианты. Еще было желание попробовать схему с четырьмя защитниками, но этого сделать не удалось. Конечно, мы хотим играть, прежде всего, от себя. Но иногда мы выходим против команд, которые чуть лучше нас. И надо это учитывать при выборе схемы.

- Похоже, вам удалось переломить отношение болельщиков. Они проводили сборную аплодисментами.

- Не знаю, когда они этого не делали. Может быть, только в Катаре. Свист в Краснодаре? Я его не слышал. Обычно после финального свистка быстренько ухожу с поля, - улыбается Черчесов. – Но раз провожали аплодисментами, значит – игра зацепила. Мы не в первый раз отыгрываемся в счете. Это говорит о характере. Если он есть, значит – движемся в правильном направлении.

«СТАНДАРТЫ – КОЗЫРЬ»

- К выходу Санчеса сборная России оказалась не готова?

- Почему не готова? Могу вам сказать, что он многу кому попортил кровь. Получается, и другие не готовились?

- У Чили низкорослая сборная. Вы планировали это как-то использовать?

- Мы часто наигрываем стандарты. В Венгрии забили со стандарта, бельгийцам – тоже. Рад, что с Чили это сработала. Значит – у нас есть такой козырь. Стандарты – это не весь футбол, но его часть, которая становится самой важной.

- У сборной теперь будет два выходных?

- Выходные у грузчиков – пиво пить. А у нас будет день отдыха – один.

- Зобнин рассказывал, что вы позвонили и сказали ему нужные слова поддержки. Какие?

- Роман соврал. Не только позвонил, но и вместе с тренерским штабом мы поговорили три часа с ним и его женой. Сразу говорю – не пили. Конечно, поддержали, нацелили. У Мирослава Ромащенко и у меня тоже травмированные колени, мы это все прошли, но хуже не сделались.

- Почему с Видалем на стандартах играл Шишкин?

- Это было его заданием. Роман хорошо играет головой. В моменте с незасчитанным голом чилийцев на Шишкине был фол.

- Как вам сборная Чили?

- Очень сильная команда. Неслучайно они выиграли чемпионат Южной Америки.

- В чем нужно прибавлять сборной? И как оцениваете готовность к Кубку конфедераций на данный момент?

- Не люблю говорить банальностей, но сейчас скажу – нужно прибавлять во всех компонентах. Готовность? Сложно сказать. Но по сравнению с тем, что было на момент сбора команды 25 числа, мы перешли на другой уровень готовности.

ПИЦЦИ: ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ

- В первом тайме мы доминировали и вели игру. Сборная России сильно играет в защите, оставляя соперникам мало пространства за счет большого количества защитников. Но мы создавали моменты. Во втором тайме вышел Санчес, который привычно привнес разнообразия впереди. Это помогло забить, но соперник сравнял счет. Итог закономерный, - сказал Хуан Пицци.

- Когда будет готов играть вратарь команды Браво?

- Врачи и тренеры стараются, чтобы он, как можно скорее, набрал форму. Но пока у нас нет четкого понимания, когда этот день случится.

- Средний рост сборной Чили 176 см – это самый низкий результат среди всех участников турнира. Это проблема?

- Это реальность. Одним нашим желанием мы не можем увеличить рост игроков. Будем играть теми, кто есть. Конечно, мы уделяем большое внимание стандартам. Это важная часть футбола, но не самая важная. Мы стараемся привлекать футболистов, чей рост выше среднего. Надеюсь, это поможет команде больше не пропускать таких голов, как в матче с Россией.