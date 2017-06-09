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Федор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшая

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшая
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

- Как вы себя чувствуете? Нет ли травмы?
- Все нормально. Думаю, 2-3 дня уйдет на восстановление, у меня просто ушиб. Все будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.

- Как вам игра? Поначалу у сборной ничего не получалось.
- Может быть мы не правильно перестраивались, но затем успокоились и разобрались, кто с кем должен играть, кто кого должен держать. Думаю, мы неплохо сыграли.

- Что у сборной получилось?
- Командная игра, оборона. В этом плане играть в три центральных защитника оказалось не так сложно, как представлялось.

- На чем в игре соперника Черчесов акцентировал внимание?
- Нам показали и рассказали все о сильных сторонах чилийцев. Но больше мы концентрировались на своей игре. Важнее было узнать, как сыграть нам, а не как персонально противостоять кому-то из оппонентов.

- Какие сильные стороны соперника можете выделить?
- Атака. Она у них вообще сумасшедшая. Сборная Чили – одна из сильнейших национальных команд в мире, всегда приятно играть против лучших. Это другой уровень. Но в этой игре мы с этим уровнем справились.

- Видаль действительно не раз нарушал правила в штрафной?
- Когда боролся со мной, никаких нарушений не было. Но в моменте с незасчитанным голом он все-таки правила нарушал.

- Почему за ним раз за разом не успевали защитники?
- Значит, он был в наиболее правильной позиции, чем мы.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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