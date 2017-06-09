Федор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшая

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

- Как вы себя чувствуете? Нет ли травмы?

- Все нормально. Думаю, 2-3 дня уйдет на восстановление, у меня просто ушиб. Все будет хорошо. Болельщики могут не беспокоиться.

- Как вам игра? Поначалу у сборной ничего не получалось.

- Может быть мы не правильно перестраивались, но затем успокоились и разобрались, кто с кем должен играть, кто кого должен держать. Думаю, мы неплохо сыграли.

- Что у сборной получилось?

- Командная игра, оборона. В этом плане играть в три центральных защитника оказалось не так сложно, как представлялось.

- На чем в игре соперника Черчесов акцентировал внимание?

- Нам показали и рассказали все о сильных сторонах чилийцев. Но больше мы концентрировались на своей игре. Важнее было узнать, как сыграть нам, а не как персонально противостоять кому-то из оппонентов.

- Какие сильные стороны соперника можете выделить?

- Атака. Она у них вообще сумасшедшая. Сборная Чили – одна из сильнейших национальных команд в мире, всегда приятно играть против лучших. Это другой уровень. Но в этой игре мы с этим уровнем справились.

- Видаль действительно не раз нарушал правила в штрафной?

- Когда боролся со мной, никаких нарушений не было. Но в моменте с незасчитанным голом он все-таки правила нарушал.

- Почему за ним раз за разом не успевали защитники?

- Значит, он был в наиболее правильной позиции, чем мы.