Рафаэль и Миновавр. Надаль и Вавринка сыграют в финале «Ролан Гаррос»

В решающем матче Открытого чемпионата Франции сыграют Рафаэль Надаль, ни разу не оступавшийся в титульных встречах на «Ролан Гарросе». И Стэн Вавринка – не проигравший ни одного финала на «Больших шлемах» вообще.

ШОРТЫ ВАВРИНКИ

– Я больше никогда не одену те шорты. У меня есть их мини-версия – в виде брелока. Цепляю его на теннисную сумку. И этого вполне достаточно! – смеялся Вавринка пару лет назад.

Видимо, не зря смеялся.

«Все дело в этих пятнистых труселях!» – шутили болельщики над экипировкой Стэна во время «Ролан Гарроса»-2015. Клетчатые шорты – без шуток, очень похожие на обычные семейные трусы – стали фирменной фишкой Вавринки на том турнире. Особенно, с учетом, что именно тогда швейцарец впервые вышел в финал «Большого шлема».

И сходу его выиграл – у растерявшегося Джоковича.

«Раз больше не носит – значит, и титулов ему не видать», – острили фанаты позже на эту тему.

Только сила не в трусах оказалась. На Australian Open-2016 Стэн выступал в обычных, красных шортах. На US Open-2017 – в розовых. Ничего – оба раза справился. По старому рецепту: выход в финал – победа. Титульные встречи Вавринка не проигрывает. По крайней мере – не на «Больших шлемах». Три встречи – три кубка. Стопроцентный результат.

Тут, правда, есть важный нюанс – до решающего матча еще добраться надо. Тот же «Ролан Гаррос» в прошлом году у Стэна завершился раньше. Поражением от Энди Маррея в полуфинале.

– И что с того? Мы видим, как все изменилось с тех пор. За неделю до чемпионата Франции мы показали совсем разные результаты. То, что я уступил Энди год назад, теперь ничего не значит. Хотя матч с лидером мирового рейтинга – это всегда отличная проверка! – отметил Вавринка.

Не в бровь, а в глаз – сам Стэн перед поездкой в Париж взял титул дома, в Женеве. А Маррей вовсе не играл – лечил простуду антибиотиками. И даже раньше, до грунтового сезона (шотландец не так-то любит мягкое покрытие), своими результатами особенно не впечатлял. Угодил в кризис. Прямо, как Джокович. Только в Париже смог вернуться. И если Новак в четвертьфинале сдался Доминику Тиму, то Маррей доковылял до Вавринки (попутно выбив наших Андрея Кузнецова и Карена Хачанова).

Значит – и сил, и мотивации ему хватало.

УДАР ДЛЯ МАРРЕЯ

И того, и другого шотландцу хватило для достойного триллера. Пять сетов, четыре с половиной часа, лидерство 2:1 по партиям… В чем себя упрекнуть?

– Я горд тем, как провел турнир. Учитывая все обстоятельства, – вздыхал потом Энди. – В конце концов, я был в одном тай-брейке от финала – а ведь приехал сюда в очень плохой форме! Возможно, в решающий момент мне не хватило практики. Сил. Выдержки. Я не был достаточно наигран. Но тут виноват только я сам.

Вавринка не сдался. И шорты в клетку не понадобились – устоял под напором соперника, уступая 1:2. Затащил тай-брейк в четвертом сете. Выиграл в одну калитку пятый – 6:1. Безупречным бэкхендом послал мяч вправо от соперника на матчболе – так, что тот не шелохнулся. И снова вышел в финал.

– От Энди всегда ожидаешь, что он вернет тебе большинство мячей. Не всегда я этому рад. Но, в конце концов, он – первая ракетка мира! С этим приходится считаться, – отметил Вавринка после игры.

И добавил:

– Я не переставал играть агрессивно. Уступать 1:2 по партиям всегда непросто – особенно, если встречаешься с Марреем. Но к этому надо готовиться. Энди всегда держится в борьбе, великолепно защищается в важнейшие моменты. Остается только концентрироваться на своей игре. Использовать свой козыри. Гнуть свою линию. И если получится – он в итоге проиграет.

В 17-ти матчах до текущего «Ролан Гаррос» Вавринка уступил Маррею десять. Очередного поражения не случилось. Не в этот раз. Два брейка в пятой партии, 5:0 в результате – и даже бронебойный шотландец не нашел, что придумать, чтобы повернуть ход игры.

Стэн снова в финале!

РАЗГРОМ ОТ НАДАЛЯ

И там все будет сложно. Там – Рафаэль Надаль.

– Оно, конечно, можно часами изучать статистику. А какой смысл? Мы трижды играли с Домиником в этом году. Один раз я уступил. Выводы? Да какие выводы? Если я выиграю этот полуфинал – пройду дальше. Нет – значит, поеду домой. Какой смысл думать о всевозможных цифрах? – пожимал плечами испанец.

Лукавил, конечно. Как тут о цифрах не задуматься? Никому раньше – до этого сезона – не удавалось выиграть один турнир больше девяти раз. Надаль обновил рекорд дважды. Сначала взял титул в Монте-Карло. Потом – в Барселоне. В обоих случаях успех стал для Рафы юбилейным – 10-м за карьеру.

А тут и «Ролан Гаррос» подоспел. «Большой шлем»! Любимый для Надаля! И тоже – отличная возможность оформить юбилейный титул. Десятый. Рекорд, по сути, на все времена – кому когда удастся такое повторить?

Не деться от подобных мыслей. Держит их Рафа в голове.

И поражение от Тима в Рима тоже держит.

Точнее – держал. До окончания их встречи в Париже.

Молодой австриец – потенциальный король грунта. Так о нем говорят последние пару лет. И Тим периодически подтверждает ожидания. Побеждает того же Надаля. Как в столице Италии пару недель назад. В четвертьфинале. Потом, правда, Доминик уступил Джоковичу, но все же – в нынешнем сезоне вернувшегося на свой пик Рафаэля, да еще на мягких кортах, никому остановить не удалось! Никому!

Кроме Тима.

«Ролан Гаррос» все вернул на свои места. Три гейма в первом сете. Четыре – во втором. Это все, что отдает Надаль сопернику. Третья партия – бенефис испанца. Из крученых ударов, прострелов по линиям, хитрых свечек, обводящих кроссов. Из всего того, что делает Надаля лучшим. В сухом остатке – «баранка». Свой второй полуфинал в Париже Доминик опять проиграл. Рафаэль идет дальше.

И тут – коса на камень. Надаль не уступал титульные встречи на «Ролан Гарросе». Вавринка не уступал их на «Больших шлемах» вообще. Фаворит, вроде, очевиден? Отнюдь.

Ведь каждый раз Стэн казался парнем, который в финале проиграет. И в Париже-2015. И в Мельбурне-2016. И в Нью-Йорке-2017. Знаете, что тут общего?

Он каждый из упомянутых финалов оставил за собой.

ФАКТ

Вавринка стал самым возрастным финалистом «Ролан Гаррос» за 44 года! Швейцарцу на момент решающего матча Открытого чемпионата Франции будет 32 года, 77 дней. В более зрелом возрасте на этой стадии в Париже играл только 33-летний Никола Пилич, который в 1973 году уступил в борьбе за титул румыну Илие Настасе.