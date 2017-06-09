Марун «GH» Мерхей: Virtus.pro — команда «сноуболла»

Неожиданно легкая победа Virtus.pro в перво карте четвертьфинала EPICENTER 2017 обернулась для «медведей» провалом в последующих двух. Репортер «Советского спорта» получил уникальную возможность поговорить с игроком уставших, но довольных Team Liquid — Маруном «GH» Мерхеем.



— Марун, вашей команде удалось одержать волевую победу над хозяевами турнира Virtus.pro — проиграв первую карту, вы смогли выиграть две подряд. Как вам это удалось?



— В первой игре мы принимали неправильные решения и это повлияло на исход игры. После нам удалось собраться и взять себя в руки. Каждую карту мы играли, как последнюю.



— Ваши соперники все чаще уступают в подобных моментах — финал The Kiev Major, сегодняшний матч. Почему с командой такого уровня происходит подобное?



— Virtus.pro — команда «сноуболла», с прекрасной игрой в ранней стадии. Хороший пик и линии, а затем контроль преимущества — это у них выходит круто. Но мы были готовы и смогли переломить ход встречи в середине второго сета, когда они не так сильны.



— Завтра вы играете с LGD.Forever Young. Что думаешь о сопернике по полуфиналу?



— Если честно, сегодня у нас была тяжелая игра с Virtus.pro и мы были сосредоточены только на ней. Сейчас вернемся в отель и тогда уже будем думать о LFY.



— Злые языки перед турниром говорили, что Liquid выигрывают только турниры с неоднозначным составом участников. Кажется, вы готовы ответить?



— Обычно топ-команды сосредоточены на наиболее серьезных турнирах. Для нас же это практика и нет ничего плохого в подобных успехах. Это хорошая подготовка к супер-турнирам и, видимо, это работает.



— Последний вопрос. Ты пришел в Liquid последним — скажи, после такой игры ты чувствуешь себя полноценным членом команды?



— Мне нравится играть с этими ребятами. Мне нравится, как мы выбираем героев, как действуем в игре. Иногда случаются ошибки и тогда новый игрок чувствует себя не самым лучшим образом. Но партнеры всегда готовы придти на помощь — это здорово.