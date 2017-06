Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Сборная России порадовала. Впервые за… Ну, не имеет значения. Тот случай, когда ничейный результат куда ценнее недавнего разгрома Венгрии. Очень содержательный, связный футбол, особенно в некоторых отрезках. Хорошие скорости, много осмысленных командных взаимодействий. Классный выход в атаку и относительно неплохая игра в обороне. Если в чем и проиграли одной из лучших сборных Южной Америки, то в индивидуальном мастерстве. И это нормально.

Сборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будет

Сборная показала то, чего от нее ждали – к Кубку конфедераций она подходит совсем даже не в безнадежном состоянии, как казалось на протяжении последних 9 месяцев, а боевой, организованной, интересной. Плохо то, что пока это только один пример, который может оказаться вспышкой, вызванной рядом факторов. Если нет – круто: появляется у нас команда.

Проверка пройдена. Алексей Андронов – о подготовке России к Кубку конфедераций

– То, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии, то, что отыгрались. Мы лучше контролировали мяч, получилось перестроиться на новую схему – вместо 5-3-2 мы играли 5-4-1. Не понравилось, что пропустили, что в некоторых моментах теряли мяч и срывали хорошие выходы в атаку. Игра складывалась непросто, но это шаг вперед в моем понимании. И мы еще добавим, – резюмирова Станислав Черчесов.

В общем, обнадежили.

Вчерашний день, возможно, стал самым щедрым на переходы. Правда, не игроков – тренеров.

Главная новость – Леонид Слуцкий в Англии. Об этом говорили с того самого дня, когда стало известно, что Леонид Викторович покидает ЦСКА. Слуцкий хотел работать в Англии. И он эту работу получил. Получил шанс, новый вызов (вот где этот дурацкий штамп действительно уместен), возможность окунуться в другой футбольный мир.

– Я очень рад стать главным тренером «Халл Сити» и с нетерпением готов принять вызов вернуть клуб в премьер-лигу. Я уже знаю, что это известный клуб со значительной и преданной базой болельщиков. У меня остались приятные впечатления после встречи с семьей Аллам (заместитель председателя правления клуба). Не могу дождаться начала работы на следующей неделе, – сказал Слуцкий.

А мы пожелаем ему удачи. Наверное, не найдется человека (ну, кроме завистников), который бы желал чего-то другого.

🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1