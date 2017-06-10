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Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)
Фото: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ничего так

Сборная России порадовала. Впервые за… Ну, не имеет значения. Тот случай, когда ничейный результат куда ценнее недавнего разгрома Венгрии. Очень содержательный, связный футбол, особенно в некоторых отрезках. Хорошие скорости, много осмысленных командных взаимодействий. Классный выход в атаку и относительно неплохая игра в обороне. Если в чем и проиграли одной из лучших сборных Южной Америки, то в индивидуальном мастерстве. И это нормально.

Сборная заставила в себя поверить. Почему провала на Кубке конфедераций не будет

Сборная показала то, чего от нее ждали – к Кубку конфедераций она подходит совсем даже не в безнадежном состоянии, как казалось на протяжении последних 9 месяцев, а боевой, организованной, интересной. Плохо то, что пока это только один пример, который может оказаться вспышкой, вызванной рядом факторов. Если нет – круто: появляется у нас команда.

Фото: «Советский спорт»

Проверка пройдена. Алексей Андронов – о подготовке России к Кубку конфедераций

– То, что мы сделали небольшой, но качественный скачок по сравнению с игрой против Венгрии, то, что отыгрались. Мы лучше контролировали мяч, получилось перестроиться на новую схему – вместо 5-3-2 мы играли 5-4-1. Не понравилось, что пропустили, что в некоторых моментах теряли мяч и срывали хорошие выходы в атаку. Игра складывалась непросто, но это шаг вперед в моем понимании. И мы еще добавим, – резюмирова Станислав Черчесов.

В общем, обнадежили.

Тренерский круговорот

Вчерашний день, возможно, стал самым щедрым на переходы. Правда, не игроков – тренеров.

Главная новость – Леонид Слуцкий в Англии. Об этом говорили с того самого дня, когда стало известно, что Леонид Викторович покидает ЦСКА. Слуцкий хотел работать в Англии. И он эту работу получил. Получил шанс, новый вызов (вот где этот дурацкий штамп действительно уместен), возможность окунуться в другой футбольный мир.

– Я очень рад стать главным тренером «Халл Сити» и с нетерпением готов принять вызов вернуть клуб в премьер-лигу. Я уже знаю, что это известный клуб со значительной и преданной базой болельщиков. У меня остались приятные впечатления после встречи с семьей Аллам (заместитель председателя правления клуба). Не могу дождаться начала работы на следующей неделе, – сказал Слуцкий.

А мы пожелаем ему удачи. Наверное, не найдется человека (ну, кроме завистников), который бы желал чего-то другого.

Другая новость – возвращение Курбана Бердыева в «Рубин». И это очень неприятная новость для лидеров чемпионата. С учетом объема кошелька нынешнего «Рубина» Бердыев в короткие сроки может построить команду. Пусть пока не чемпионскую, но точно мощную, способную выйти в Лигу Европы.

Сам Бердыев, конечно, рад возвращению в Казань.

– Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать.

Новость три – Леонид Кучук в «Ростове». Неоднозначная, согласитесь, фигура. Был побег из «Кубани», успешная работа в «Локомотива» и очень странный уход, второе пришествие в «Кубань», увенчавшееся провалом…

Как известно, нового тренера взял и «Терек». Вчера Олег Кононов представил своих помощников.


Обескровленный «Ростов»

В таблице трансферов у «Ростове» графа «ушли» уже забита. Как и ожидалось, вслед за Бердыевым на выход потянулись и игроки. Вчера «Ростов» потерял Медведева, Джанаева и Наваса. И это, конечно, не конец. Фактически вся основа к концу трансферного окна покинет клуб. Потому что ловить в «Ростове» больше, пожалуй, нечего. Хотя и покупки тоже есть – Паршивлюк.

В следующем сезоне мы увидим совсем другую команду. Грустно? Ничуть. Клуб, разваливающийся после ухода одного человека, – это мыльный пузырь. Такие долго не живут. Долго живут те, у кого прочно выстроена клубная структура, есть стабильность, запас прочность. Это относится и к диктаторским клубам, каким был «Ростов» последние два сезона.

Конец отпусков

Отдых клубов премьер-лиги подходит к концу. Например, «Зенит» и ЦСКА выйдут из отпуска на следующей неделе, а игроки «Спартака» уже завтра пройдут медосмотр и начнут подготовку к чемпионату. Начинается самая вкусная часть межсезонья.

А пока игроки команд выступают в своих сборных. Вчера лидер красно-белых Промес забил за Голландию.

Бонус. Прощание с Данни

«Зенит ТВ» выпустил ролик с нарезками самых ярких моментов игры Данни в прошлом сезоне.


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Михаил Борзыкин
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