«Лучшим был Головин». Александр Мостовой – о матче сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат национальной команды в контрольном матче со сборной Чили (1:1).

– Что скажете о появлении Романа Шишкина в полузащите?

– Ничего особенного, – говорит Мостовой. – А где он должен был выйти? Мы привыкли, что Роман часто выходил на позицию защитника, но у него ведь есть есть опыт игры в центральной линии. Он неплохой разрушитель, поэтому его выход в эту зону вполне логичен. Провел ли Шишкин нормальный матч? Я бы так не сказал.

Вот кто сыграл хорошо, так это Александр Головин, – продолжает Мостовой. – Он был лучшим в составе нашей сборной. Очень мало брака в его действиях. Головин успевал помогать и обороне, и в атаке.

– На ваш взгляд, главный арбитр справедливо отменил гол сборной Чили после подачи углового?

– Нет. Это был чистейший гол. Непонятно, почему рефери принял такое решение. Очень странно.

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– Травма Артема Дзюбы – печальное событие для нашей сборной, но ведь есть и плюсы. Федор Смолов теперь играет в центре и мы видим, сколько пользы приносит этот игрок. Например, на Евро-2016 нападающий «Краснодара» действовал на фланге, и это был совсем другой форвард...

– Хороший вопрос. Я говорил об этом, когда Смолов только пришел в «Краснодар». Экс-наставник «быков» Олег Кононов ставил его на разные позиции, но я всегда считал, что место Федора в центре. Он отлично понимает игру, умеет открываться. С техникой, как мы увидели, тоже все в порядке. Его нельзя ставить на фланг. Просто нельзя.

Согласен с вами, – продолжает Мостовой. – На Евро во Франции мы увидели совсем другого Смолова. Тогда Федору приходилось очень часто бегать в оборону. Леонид Слуцкий заставлял его возвращаться назад. К тому же, как мы уже отметили, он играл на фланге. Сейчас – совсем другая история, поэтому и результат другой.

– Можно то же самое сказать об Александре Кокорине? Он ведь центральный нападающий, а на Евро-2016 играл на фланге.

– В «Зените» грядут большие перестановки, – говорит Мостовой. – Пришел новый тренер Роберто Манчини. Надеюсь, Александр проявит себя. Вообще, этот год будет очень интересным для «Зенита».

– Главная звезда появилась на поле во втором тайме. Алексис Санчес спустя минуту после своего выхода отдал голевую передачу. Можно ли винить нашу оборону? Все-таки, Маурисио Исла (автор забитого мяча – прим. Редакции) вошел в штрафную без особого сопротивления.

– Конечно, у тренерского штаба есть повод винить защитников, – считает экс-игрок московского «Спартака». – Они просто прозевали. Мы помним, что Санчес «покачал» наших игроков в центре, а потом выдал этот пас. Ясно, что если бы Исла не побежал в эту зону, паса бы не было. Эта была передача в стиле Лионеля Месси.

Санчес – игрок мирового класса, – продолжает Мостовой. – Наши игроки должны равняться на таких футболистов. Вообще, в первом тайме чилийцы очень часто пытались вскрыть нашу оборону через фланг, но защитники их сдерживали.

– Есть ли костяк у этой сборной?

– Станислав Черчесов у руля национальной команды почти год, – говорит Мостовой. – Поэтому, он уже успел выстроить костяк. Было бы странно, если бы этого не было.

– Что вам понравилось?

– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.

Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону, – продолжает Мостовой. – Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?

– Лучшие игроки этого матча?

– Как я говорил, Александр Головин и Виктор Васин, который забил гол после подачи углового и спас команду от поражения, – заключил Мостовой.