ХК «Динамо-Электросталь» осенью сыграет в отборочном раунде Евролиги-2018. Это выяснилось после подсчета рейтинговых очков.

Напомним, что на домашнем турнире Кубок чемпионов Трофи клуб из Электростали, входящий в структуру хоккейного центра Московской области, занял третье место. Благодаря набранным 8 очкам, Россия сумела подняться на восьмое место в общем рейтинге Евролиги. Таким образом, Голландия, Германия, Бельгия и Испания имеют в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, максимальное представительство (по 3 клуба): два из них уже стали участниками раунда К-16, а один начнет соревнование с отборочного этапа. Англия, Ирландия, Франция и Россия выставят по две команды.

Чемпион нашей страны «Динамо-Казань» стартует в К-16, а «Динамо-Электросталь» поборется за право попасть в число 16 сильнейших с отборочного турнира, который пройдет в октябре.