Романцев, Газзаев, Лобановский… Кто мог уехать заграницу до Слуцкого

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик вспоминает, кто из отечественных тренеров мог отправиться покорять заграницу, но так и не уехал.

Легенды, как известно, на пустом месте не рождаются. Со временем, правда, им свойственно обрастать такими подробностями, что едва ли могли случаться при их зарождении, но это тоже как бы часть игры - чего не было, додумывается позже. Когда еще многие участники знаменитых побед сборной СССР в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века были живы-здоровы, они любили рассказывать, как на банкетах после крупных турниров подходили к ним президенты разных европейских, как бы теперь сказали, топ-клубов и предлагали какие-то фантастические деньги за одно только согласие на переход в их состав. Понятно, что в те годы никто бы никуда никогда не уехал, но я несколько раз уточнял у заслуженных футболистов: а тренеров, случаем, никуда не звали? Качалина там, Морозова... И всякий раз получал в ответ удивленные глаза: а их-то - за что?!



А между тем советские сборные брали свое не техникой с тактикой, и даже не физикой, а прежде всего - сыгранностью, ибо имели возможность порой месяцами тренироваться и играть вместе, чего напрочь были лишены их соперники. А уж когда сборную тренера Лобановского составляли десять футболистов киевского «Динамо» плюс Евгений Серафимович Ловчев - тут все было доведено до взаимодействий на уровне автоматов.

Именно Лобановскому один из вариантов легенд приписывает официальное тренерское приглашение в по-настоящему футбольную страну - когда в 1988-м его команда стала второй на чемпионате Европы, вчистую обыграв в полуфинале итальянцев, вроде как появился предметный интерес у «Ювентуса». Но Советский Союз тогда еще не собирался быстро разваливаться, и никто бы, конечно, Лобановского ни в какую Италию не отпустил - самим такой успешный тренер нужен. А вот два года спустя, после невыхода из группы на чемпионате мира, Валерия Васильевича из сборной быстренько освободили, и сам он очень был настроен на отъезд, только вот встречного предложения из Европы уже не было - пришлось отправляться на Ближний Восток.

Зато в российские уже времена Валерий Газзаев имел конкретное предложение от президента «Фоджи» - настолько серьезное, что Валерий Георгиевич даже стал брать уроки итальянского - я даже учителя этого помню. Тогда из «Динамо» на Аппенины целый десант высадился: Добровольский, Колыванов, Симутенков, Тишков тоже должен был уезжать в «Аталанту»... Плюс клуб Газзаева выбил из Кубка УЕФА «Торино». Но вскоре после начала переговоров президент в «Фодже» сменился - и продолжать учить итальянский смысла учить уже не было.

А вот Олег Романцев даже и за учебники испанского не садился, но предварительный контракт с «Депортиво» подписал. Но, прожив с недельку в городе Ла-Корунья, понял, что клев здесь совсем не тот, что на подмосковной рыбалке, и остро заскучал по дому - не срослось.

Интересно, а как бы трое потенциальных предшественников Леонида Слуцкого отнеслись к предложению из клуба серии Б или второго испанского дивизиона?..