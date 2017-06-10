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Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» анонсирует субботние отборочные матчи ЧМ-2018.

БРИТАНСКОЕ ДЕРБИ

Группа F

Матч

Шотландия - Англия

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

Англия занимает первое место в группе F, имея 13 очков после пяти сыгранных туров. Шотландия набрала 7 баллов и идет четвертой. Достать англичан у коллектива Гордона Страчана вряд ли получится. А вот за второе место в группе шотландцы способны побороться - у располагающейся на этой строчке Словакии девять баллов.

Встречи между Англией и Шотландией интересны всегда, даже если не имеют турнирного значения. Слишком неравнодушны эти страны друг к другу. В свое время великого шотландца сэра Алекса Фергюсона сватали на пост тренера английской сборной. Естественно, журналисты его о такой перспективе спрашивали. «Если я возглавлю Англию, то лишь затем, чтобы Шотландия опередила ее в рейтинге ФИФА», - отшучивался Фергюсон.

К слову о рейтинге ФИФА: Англия занимает в нем 13-е место, тогда как Шотландия только 61-е. Поэтому Англия к матчу подходит в статусе очевидного фаворита, несмотря на то, что играть придется в гостях. Хозяева с этим не спорят. Вот что сказал защитник Чарли Малгрю: «Мы - большие аутсайдеры. У Англии каждый игрок - выдающегося класса, поэтому нам будет трудно. Но все футболисты мечтают участвовать в таких встречах. Мы полны желания».

Англия тоже готовится к встрече самым серьезным образом. Об этом говорит вызов в сборную Маркуса Рэшфорда из «МЮ». Он вполне мог бы сыграть на молодежном чемпионате Европы. Однако главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт решил, что главной команде он нужнее: «Еще в конце прошлого года я рассматривал его как футболиста «молодежки». Но он стал основным игроком «МЮ». Рэшфорд уже стал взрослым спортсменом. Молодежная сборная? Маркус сыграл за нее в отборочном цикле меньше, чем Эрик Дайер. Но никому же не приходит в голову задаться вопросом, почему Дайер во взрослой команде».

Рэшфорд признателен тренеру за доверие: «Спасибо Саутгейту. Для меня полезнее выступать за взрослую команду». Осталось отблагодарить тренера своей игрой.

Один матч в этом отборочном цикле Англия и Шотландия уже провели. На «Уэмбли» сильнее оказались хозяева - 3:0.

Александр Бородюк
Александр БородюкФото: «Советский спорт»

ДЕБЮТ БОРОДЮКА

Группа Е

Матч

Казахстан - Дания

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

В феврале Александр Бородюк стал главным тренером сборной Казахстана. Пока под его руководством команда сыграла два матча - товарищескую с Кипром и официальную с Арменией. Оба раза команда российского тренера уступила - 1:3 и 0:2. Но оба матча были выездными. Дома Казахстан Бородюка еще не играл. Матч с Данией в отборочном цикле ЧМ-2018 станет премьерным для специалиста.

Перед игрой Бородюк выразил надежду, что родные стены помогут его дружине: «Наша сборная будет играть дома, в Алма-Ате, где вместе с нами будет полный стадион. Это очень важно, ведь сборная и болельщики должны быть единым целым. Хочется, чтобы любители футбола видели, что игроки стараются и выкладываются по максимуму. В каждой конкретной игре футболисты должны проявлять свои лучшие качества и стремиться только к победе».

Поддержка своих болельщиков Казахстану необходима как никогда, ведь в составе соперника очень много звезд. Перед игрой Бородюк отметил вратаря «Лестера» Шмейхеля, защитников менхенгладбахской «Боруссии» Кристенсена и Вестергора, полузащитника «Тоттенхэм»» Эриксена, а также форвардов Дольберга из «Аякса», Поульсена из «РБ Лейпциг» и Йоргенсена из «Фейеноорда».

В этом отборочном цикле Дания и Казахстан сразятся уже во второй раз. На своем поле датчане одержали уверенную победу - 4:1.

Команды играют в группе Е. Дания занимает третье место, имея 7 очков. Столько же у Черногории, которая располагается на второй строчке. Казахстан является аутсайдером, имея в активе 2 очка. Лидером группы является Польша - 13 очков.

Фото: Gettyimages.ru

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ГЕРМАНИИ

Группа С

Матч

Германия - Сан-Марино

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

Прежде чем отправиться на Кубок конфедераций, Германия проведет отборочную игру с Сан-Марино. Команды выступают в группе С. Германия - безоговорочный лидер. У команды Йоахима Лева 15 очков после пяти туров. В свою очередь, Сан-Марино - явный аутсайдер. Команда Пьер-Анджело Манцароли не набрала ни одного очка.

Нет сомнений, что Германия победит. Вопрос в другом: насколько велико будет ее преимущество? История встреч этих команд насчитывает три матча. Один из них состоялся в рамках текущего отборочного цикла - в гостях немцы выиграли со счетом 8:0! Два состоялись в рамках отборочного цикла Евро-2008. В гостях немцы выиграли 13:0, а дома - 6:0.

Сан-Марино не позавидуешь - у Германии выйдет на поле молодой состав. Значит, игроки будут доказывать свою состоятельность при любом счете. Там, где состоявшиеся футболисты могли бы при счете 5:0 расслабиться, молодые не остановятся. Вот что сказал защитник сборной Германии Йонас Хектор: «Сейчас наша главная задача — найти свою игру. В ближайшие недели хотим стабилизировать свой футбол для того, чтобы хорошо сыграть в России».

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