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Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев навал пятерку лучших игроков сборной России в матче с Чили (1:1).

«У нас пока нет основы»

Перед тем, как назвать пятерку лучших, хотел бы пару слов сказать. Я уверен, что нужно было ставить тот же состав, который играл с венграми. У нас пока основного состава из 11 человек нет. Я понимаю Черчесова – он хочет дать поиграть всем игрокам обоймы, чтобы показать им – я на вас надеюсь, вы все для меня равны. Но наша оборона хорошо сыграла с Венгрией, а с Чили вышли три новых игрока в защите. Да, Джикия получил травму, но все равно фактически состав защитной линии был изменен. И поэтому было очень важно: как в этом составе наша защита сыграет. А теперь перейдем к пятерке.

1-е место: Виктор Васин

Для меня лучшим в этом матче был Васин. И даже не потому, что он забил гол, Виктор очень хорошо играл в отборе, очень прилично прессинговал. И здесь я хочу сказать, что после матча со «Спартаком» Васин стал изгоем у армейских болельщиков после той ошибки, которая привела к голу. Но важно, как человек умеет исправлять эти ошибки. А ошибаются все. Для защитника есть неписаный закон, как играть в своей штрафной - первое касание мяча должно быть последним. И Васин сделал выводы из своей ошибки в матче со «Спартаком». Вчера он мяч выносил при первой же возможности. Плюс Виктор очень здорово играл в отборе почти без фолов. А уже какой гол забил!

Витя был очень надежен, а это очень важно после ухода Березуцких и Игнашевича. Центральная зона в защите считалась самой проблемной. Для меня Васин однозначно был лучшим в этой игре. И я за Витю порадовался – он ведь женат на дочери моего друга.

2-е место: Игорь Акинфеев

Так получается, что все лучшие в матче с чилийцами – армейцы. Видимо, дома и стены помогают, в данном случае эта поговорка сработала.

Вторым назвал бы Акинфеева. Во-первых, спас от гола в первом тайме, да и играл очень спокойно и уверенно. А в пропущенном мяче его обвинить нельзя.

Некоторое время назад Игорь нервничал в матчах за ЦСКА, покрикивал на защитников. А здесь у него фактически все другие партнеры, а он наоборот, поддерживал их. В одном моменте похлопал Кудряшова, когда тот сыграл в подкате. Игорь был истинным капитаном и дядкой-наставником для защитников.

3-е место: Александр Головин

На третье место поставил бы Головина. Играл смело, много брал на себя. Как и в матче с венграми, был заряжен на удар. Учитывая, что не очень заметен был Смолов, было важно обострять игру у чужих ворот. И Саша выглядел очень свежо. А ведь позади сезон, а он почти всегда играл. В общем, Головин показал хорошую физическую готовность.

4-е место: Денис Глушаков

В матче с Чили Денис больше шел в вперед, чем в игре с венграми. Там он больше выполнял черновую работу и предоставил свободу нападающим. А с чилийцами наша атака сыграл не важно, особенно в первом тайме. Поэтому Денис и брал на себя.

5-е место: Федор Кудряшов

С пятым местом была бы проблема, потому что остальные, кроме вышеназванных, яркой игры не показали, если б не Федор Кудряшов. Его поставил бы на пятое место. Он надежно сыграл в защите. Помните момент, когда в первом тайме Видаль едва не получил травму? Кто ему помещал пробить в высоком прыжке, влетел в него? Кудряшов. Это показатель ответственности игры в обороне. А вот из-под Шишкина Видаль забил, правда, арбитр гол не засчитал.

Вывод

У нас появилась команда. Главное впечатление от этого матча – мы уже не будет мальчиками для битья. Ведь возьмите предыдущие игры сборной до матча с Венграми. Общее впечатление от них – полная безнадега. А здесь играли с очень сильной командой и во втором тайме ее переигрывали.

«Посмотрел Бразилия – Аргентина и не увидел кудесников. Наши не хуже!»

P.S.

Видаль забил чисто

Нарушения там не было, гол Видаля чистый. Судья Хесус Хиль Мансано ошибся, не засчитав этот мяч. У нас, в России, сейчас некоторых известных судей отстраняют о работы в премьер-лиге и отправляют в первую лигу. Например, Карасева. Я бы тоже отправил этого испанского судью в первую лигу.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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