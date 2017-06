«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной

Даже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.

Новозеландцы прилетели в Петербург в пятницу днем, они заселились в отель, от которого буквально 10-15 минут пешком до стадиона «Петровский» – их тренировочной площадки.

Утром в субботу Новая Зеландия провела первую российскую тренировку, а днем после ланча два футболиста поговорили с российскими журналистами: довольные приемом и расслабленные основной вратарь Стефан Маринович из немецкого «Унтерхахинга» и левый защитник Деклан Уинн.

– Деклан, что вы вообще знаете о сборной России?

– Что многие футболисты вашей сборной играют в «Зените» и других больших клубах. На этом все, – сразу заметно, что о составе сборной России у Уинна не очень полное впечатление: из «Зенита» ведь всего двое, рекордно мало для нашей команды. – А игру российских клубов – «Зенита», ЦСКА – я видел в Лиге чемпионов. Мы смотрели игру Россия – Чили и убедились: в сборной России много сильных игроков. А как защитник я выделил бы русского форварда – девятого номера – Смолова. Он весьма опасный форвард.

– А на Александра Самедова обратили внимание? Если вы выйдете на левом фланге в защите, вам придется часто бороться с правым полузащитником сборной России.

– Не особо обращал на него внимание, смотрю в первую очередь на свою игру. А ближе к делу, может, поинтересуюсь подробнее, как он действует.

– Все ваши тренировки, кроме предматчевых, закрыты для журналистов. Что такого секретного вы там отрабатываете?

– Наши тренировки закрыты, потому что тренерский штаб так решил. Возможно, мы отработаем там пару любопытных деталей. Мне очень понравилось на стадионе, где мы тренировались. Я впервые в России. Раньше вообще не думал, что окажусь здесь. Радует отличная погода – не то, что в день, когда мы прилетели.

– Как вы сами считаете, Новая Зеландия – сильная команда?

– У нас очень много хороших футболистов, они играют по всему миру. Самый молодой – Дэйн Ингэм, ему всего 17, он только что играл на чемпионате мира до 20 лет! Мы будем в хорошей форме к матчу со сборной России. И сможем сыграть хорошо.

– Мы очень работоспособная команда, мы точно никогда не сдадимся, – бодро начал вратарь Маринович. – А еще у нас есть Крис Вуд – лучший бомбардир Чемпионшипа этого сезона – еще одна наша очень серьезная сила. Мы посмотрим матчи сборной России на видео, все проанализируем, выделим ключевых игроков. Хотя в целом мы и так знаем, как играет сборная России. Думаю, игра с Россией будет очень динамичной. Мы-то уж точно сможем выдержать темп на протяжении всего матча.



– Игра с Белоруссией в понедельник будет для вас репетицией встречи с Россией?

– Такой же товарищеский матч перед более важной большой игрой, как и остальные. Будет тест для нас, да. Как матч с Чили был тестом для сборной России.

– Вы уже потренировались на «Петровском». А видели ли стадион «Санкт-Петербург», где вам играть 17 июня?

– Я видел фотографии, немного читал о нем.

– А то, чем он особо известен в Петербурге и России, знаете?

– Этого не знаю. Расскажете?

– Он очень дорого стоил, его строили очень долго.

– Лет десять, верно?

– Именно.

– Теперь понимаю, чем он известен, но это ведь не особо к нам относится.

– А на «Петровском» вам понравилось?

– О, я очень люблю старые стадионы!

VIDEO I @KostaBarb7 in slow-mo as the #AllWhites get into the warm up #ConfedCup pic.twitter.com/MsVZAu4eRN