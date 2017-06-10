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«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной

Татьяна Кокорина, Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной
Фото: «Советский спорт»

Даже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.

«В России много опасных игроков»

Новозеландцы прилетели в Петербург в пятницу днем, они заселились в отель, от которого буквально 10-15 минут пешком до стадиона «Петровский» – их тренировочной площадки.

Утром в субботу Новая Зеландия провела первую российскую тренировку, а днем после ланча два футболиста поговорили с российскими журналистами: довольные приемом и расслабленные основной вратарь Стефан Маринович из немецкого «Унтерхахинга» и левый защитник Деклан Уинн. 

– Деклан, что вы вообще знаете о сборной России?
– Что многие футболисты вашей сборной играют в «Зените» и других больших клубах. На этом все, – сразу заметно, что о составе сборной России у Уинна не очень полное впечатление: из «Зенита» ведь всего двое, рекордно мало для нашей команды. – А игру российских клубов – «Зенита», ЦСКА – я видел в Лиге чемпионов. Мы смотрели игру Россия – Чили и убедились: в сборной России много сильных игроков. А как защитник я выделил бы русского форварда – девятого номера – Смолова. Он весьма опасный форвард. 

– А на Александра Самедова обратили внимание? Если вы выйдете на левом фланге в защите, вам придется часто бороться с правым полузащитником сборной России.
– Не особо обращал на него внимание, смотрю в первую очередь на свою игру. А ближе к делу, может, поинтересуюсь подробнее, как он действует.

– Все ваши тренировки, кроме предматчевых, закрыты для журналистов. Что такого секретного вы там отрабатываете?
– Наши тренировки закрыты, потому что тренерский штаб так решил. Возможно, мы отработаем там пару любопытных деталей. Мне очень понравилось на стадионе, где мы тренировались. Я впервые в России. Раньше вообще не думал, что окажусь здесь. Радует отличная погода – не то, что в день, когда мы прилетели.

– Как вы сами считаете, Новая Зеландия – сильная команда?
– У нас очень много хороших футболистов, они играют по всему миру. Самый молодой – Дэйн Ингэм, ему всего 17, он только что играл на чемпионате мира до 20 лет! Мы будем в хорошей форме к матчу со сборной России. И сможем сыграть хорошо.

«Стадион в Петербурге строили лет десять, верно?»

– Мы очень работоспособная команда, мы точно никогда не сдадимся, – бодро начал вратарь Маринович. – А еще у нас есть Крис Вуд – лучший бомбардир Чемпионшипа этого сезона – еще одна наша очень серьезная сила. Мы посмотрим матчи сборной России на видео, все проанализируем, выделим ключевых игроков. Хотя в целом мы и так знаем, как играет сборная России. Думаю, игра с Россией будет очень динамичной. Мы-то уж точно сможем выдержать темп на протяжении всего матча.

– Игра с Белоруссией в понедельник будет для вас репетицией встречи с Россией?
– Такой же товарищеский матч перед более важной большой игрой, как и остальные. Будет тест для нас, да. Как матч с Чили был тестом для сборной России.

– Вы уже потренировались на «Петровском». А видели ли стадион «Санкт-Петербург», где вам играть 17 июня?
– Я видел фотографии, немного читал о нем.

– А то, чем он особо известен в Петербурге и России, знаете?
– Этого не знаю. Расскажете?

– Он очень дорого стоил, его строили очень долго.
– Лет десять, верно?

– Именно.
– Теперь понимаю, чем он известен, но это ведь не особо к нам относится.

– А на «Петровском» вам понравилось?
– О, я очень люблю старые стадионы!

– В Петербурге в ближайшие дни будет дождливо. Это повлияет на вашу подготовку?
– Вообще нет. В Новой Зеландии постоянно дожди, так что дождик в Петербурге нам даже понравится!

– А время на культурную программу у вас будет?
– Мы с несколькими ребятами прямо сегодня выйдем погулять. Я же в России первый раз – отличный шанс. Но в любом случае Кубок конфедераций – это три важных матча в первую очередь, а потом уж культурная программа и другие мои интересы.

– Кто фаворит Кубка конфедераций, на ваш взгляд?
– Мы! (смеется). А вообще вопрос сложный, многие команды приехали в сильных составах. Португалия, например. Немцы – чемпионы мира, и они сильны даже несмотря на то, что их нынешняя команда не очень похожа на ту, которая выигрывала титул в Бразилии. Плюс Россия – вы дома, играете при своей публике. Так что фаворита назвать действительно трудно.

«Акинфеев? Кажется, видел пару раз»

– Вы играете в Германии. Там и вообще в Европе знают вратаря сборной России Игоря Акинфеева?
– А за какой клуб он играет?

– Московский ЦСКА.
– Кажется, я видел его в игре пару раз. И еще несколько нарезок с ним смотрел. Но многого про него сказать не могу. Не уверен, что хорошо его знаю.

– Во время матча Россия – Чили вы были уже в Петербурге. Смотрели игру?
– Да, и ничего нового у сборной России не увидел: команда сильная физически, хорошо обороняется и атакует – все это нам уже было известно.

– Сборная России сыграла вничью с командой из первой четверки мирового рейтинга. Это вас пугает?
– Совсем нет. Мы и не сомневались в силе России. И с другой стороны ничья с какой-то командой вообще не гарантирует им победу над Новой Зеландией.

– Кто был лучшим, самым важным в сборной России на ваш взгляд?
– Думаю, девятка! – вратарь Новой Зеландии, которому вблизи смотреть на нападающего сборной России, фамилию Федора пока не запомнил. – Он отлично обрабатывал мячи, бежал в контратаки.

– Вы говорили, что Артем Дзюба – самый опасный в сборной России, но он на турнире не сыграет.
– Не сыграет, да? Ну что ж, я ошибся (улыбается). А он в матче с Чили травмировался?

– Раньше, еще на сборе уехал из команды.
– Ключевые игроки – это важно, конечно. Но я не думаю, что Россия сильно пострадает от потери одного футболиста. К тому же другой нападающий – ваш девятый номер – очень хорош, как я уже сказал.

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