«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной
Даже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.
«В России много опасных игроков»
Новозеландцы прилетели в Петербург в пятницу днем, они заселились в отель, от которого буквально 10-15 минут пешком до стадиона «Петровский» – их тренировочной площадки.
Утром в субботу Новая Зеландия провела первую российскую тренировку, а днем после ланча два футболиста поговорили с российскими журналистами: довольные приемом и расслабленные основной вратарь Стефан Маринович из немецкого «Унтерхахинга» и левый защитник Деклан Уинн.
– Деклан, что вы вообще знаете о
сборной России?
– Что многие футболисты вашей сборной играют в «Зените» и других больших клубах. На этом все, – сразу заметно, что о составе сборной России у Уинна не очень полное впечатление: из «Зенита» ведь всего двое, рекордно мало для нашей команды. – А игру российских клубов – «Зенита», ЦСКА – я видел в Лиге чемпионов. Мы смотрели игру Россия – Чили и убедились: в сборной России много сильных игроков. А как защитник я выделил бы русского форварда – девятого номера – Смолова. Он весьма опасный форвард.
– А на Александра
Самедова обратили внимание? Если вы выйдете на левом фланге в защите, вам
придется часто бороться с правым полузащитником сборной России.
– Не особо обращал на него внимание, смотрю в первую очередь на свою игру. А ближе к делу, может, поинтересуюсь подробнее, как он действует.
– Все ваши тренировки,
кроме предматчевых, закрыты для журналистов. Что такого секретного вы там
отрабатываете?
– Наши тренировки закрыты, потому что тренерский штаб так решил. Возможно, мы отработаем там пару любопытных деталей. Мне очень понравилось на стадионе, где мы тренировались. Я впервые в России. Раньше вообще не думал, что окажусь здесь. Радует отличная погода – не то, что в день, когда мы прилетели.
– Как вы сами считаете,
Новая Зеландия – сильная команда?
– У нас очень много хороших футболистов, они играют по всему миру. Самый молодой – Дэйн Ингэм, ему всего 17, он только что играл на чемпионате мира до 20 лет! Мы будем в хорошей форме к матчу со сборной России. И сможем сыграть хорошо.
«Стадион в Петербурге строили лет десять, верно?»
– Мы очень работоспособная команда, мы точно никогда не
сдадимся, – бодро начал вратарь Маринович. – А еще у нас есть Крис Вуд – лучший
бомбардир Чемпионшипа этого сезона – еще одна наша очень серьезная сила. Мы
посмотрим матчи сборной России на видео, все проанализируем, выделим ключевых
игроков. Хотя в целом мы и так знаем, как играет сборная России. Думаю, игра с
Россией будет очень динамичной. Мы-то уж точно сможем выдержать темп на
протяжении всего матча.
– Игра с Белоруссией в
понедельник будет для вас репетицией встречи с Россией?
– Такой же товарищеский матч перед более важной большой игрой, как и остальные. Будет тест для нас, да. Как матч с Чили был тестом для сборной России.
– Вы уже потренировались
на «Петровском». А видели ли стадион «Санкт-Петербург», где вам играть 17 июня?
– Я видел фотографии, немного читал о нем.
– А то, чем он особо
известен в Петербурге и России, знаете?
– Этого не знаю. Расскажете?
– Он очень дорого
стоил, его строили очень долго.
– Лет десять, верно?
– Именно.
– Теперь понимаю, чем он известен, но это ведь не особо к нам относится.
– А на «Петровском»
вам понравилось?
– О, я очень люблю старые стадионы!
VIDEO I @KostaBarb7 in slow-mo as the #AllWhites get into the warm up #ConfedCup pic.twitter.com/MsVZAu4eRN— New Zealand Football (@NZ_Football) 10 июня 2017 г.
– В Петербурге в
ближайшие дни будет дождливо. Это повлияет на вашу подготовку?
– Вообще нет. В Новой Зеландии постоянно дожди, так что дождик в Петербурге нам даже понравится!
– А время на
культурную программу у вас будет?
– Мы с несколькими ребятами прямо сегодня выйдем погулять. Я же в России первый раз – отличный шанс. Но в любом случае Кубок конфедераций – это три важных матча в первую очередь, а потом уж культурная программа и другие мои интересы.
– Кто фаворит Кубка
конфедераций, на ваш взгляд?
– Мы! (смеется). А вообще вопрос сложный, многие команды приехали в сильных составах. Португалия, например. Немцы – чемпионы мира, и они сильны даже несмотря на то, что их нынешняя команда не очень похожа на ту, которая выигрывала титул в Бразилии. Плюс Россия – вы дома, играете при своей публике. Так что фаворита назвать действительно трудно.
«Акинфеев? Кажется, видел пару раз»
– Вы играете в
Германии. Там и вообще в Европе знают вратаря сборной России Игоря Акинфеева?
– А за какой клуб он играет?
– Московский ЦСКА.
– Кажется, я видел его в игре пару раз. И еще несколько нарезок с ним смотрел. Но многого про него сказать не могу. Не уверен, что хорошо его знаю.
– Во время матча
Россия – Чили вы были уже в Петербурге. Смотрели игру?
– Да, и ничего нового у сборной России не увидел: команда сильная физически, хорошо обороняется и атакует – все это нам уже было известно.
– Сборная России
сыграла вничью с командой из первой четверки мирового рейтинга. Это вас пугает?
– Совсем нет. Мы и не сомневались в силе России. И с другой стороны ничья с какой-то командой вообще не гарантирует им победу над Новой Зеландией.
– Кто был лучшим,
самым важным в сборной России на ваш взгляд?
– Думаю, девятка! – вратарь Новой Зеландии, которому вблизи смотреть на нападающего сборной России, фамилию Федора пока не запомнил. – Он отлично обрабатывал мячи, бежал в контратаки.
– Вы говорили, что
Артем Дзюба – самый опасный в сборной России, но он на турнире не сыграет.
– Не сыграет, да? Ну что ж, я ошибся (улыбается). А он в матче с Чили травмировался?
– Раньше, еще на
сборе уехал из команды.
– Ключевые игроки – это важно, конечно. Но я не думаю, что Россия сильно пострадает от потери одного футболиста. К тому же другой нападающий – ваш девятый номер – очень хорош, как я уже сказал.