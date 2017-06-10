Пиротехника и мат, которые обогащают… Кого? «Советский спорт» задает вопросы

«Советский спорт» попытался разобраться, куда уходят деньги от многочисленных штрафов, которые выписывает КДК.

Футбольный болельщик, пристально следящий – тут за туром – за российским первенством, прекрасно знает, что происходит после каждого тура. Как постоянный ритуал, как традиция, которую нарушить не могут ни непогода, ни идеология, ни что-то еще. Спустя пару-тройку дней после завершения очередной порции матчей собирается на свое священнодейство Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Иногда в результате этих собраний мы неожиданно узнаем о том, что с некоторых пор привычные нам нормы и установления оказались подкорректированны (как случилось, например, по окончании последнего сезона, когда нам сообщили, что теперь нет больше такого понятия, как дисквалификация секторов на выездном матче). Иногда получаем весьма специфические трактовки и толкования правил: так, несколько лет назад нам рассказывали, что на один из клубов за файеры, брошенные болельщиками, наложено дисциплинарное взыскание – несколько матчей без зрителей. Но наложено условно. Если повторится – условное наказание станет реальным. Повторилось. Но реальным не стало. КДК пространно объяснял: наказание было за файеры, брошенные на поле, а новые были брошены на беговые дорожки. А раз до поля не долетели – это, дескать, совсем другая статья.

Но такие истории – это лакомство. Это бывает изредка. А вот то, что случается уже давно как рутинная процедура – это выписывание штрафов. Словно доблестный инспектор ГАИ, который выходит на дорогу именно для осуществления финансовой пахоты, КДК собирается для того, чтобы наложить штрафы. Каждый тур – новая порция.

Год за годом их становится все больше. Когда-то за год набегало 6 млн рублей, потом сумма перевалила за 10 млн и постоянно росла, в минувшем сезоне едва не перевалив за «двадцаточку» (годом ранее была даже повыше). От тура к туру цифры могут меняться, но по итогам каждого сезона больше всех страдает «Спартак».





Не меняется в целом и структура штрафов: чаще всего выписывают за пиротехнику.





Видно, что первые три позиции целиком имеют отношение к болельщикам. Четвертая строка объединила все возможные виды тренерских прегрешений.

Итак, сумма немаленькая. Если же добавить сюда штрафы с ФНЛ, ПФЛ, выписанные штрафы за матчи Кубка России, то она станет еще выше – 24,7 млн рублей. Это мы еще не прибавили женский футбол и мини-футбол (там тоже есть штрафы, но с них много не возьмешь).

На что же расходуются собранные штрафы? Чтобы не копаться в нормах год от года меняющегося регламента, мы решили получить ответ из первых уст – от председателя КДК Артура Григорьянца:

– С прошлого года, по регламенту, деньги идут: 1) на развитие детско-юношеского футбола; 2) на подготовку контролеров-распределителей; 3) на работу с болельщиками.

Первый пункт существовал и в прежние годы. И никто никогда не показывал ни единой платежки: какая конкретно детско-юношеская школа получила деньги? Сколько именно? По какому принципу она, а не кто-то еще?

Не слышно об этом и сейчас.

Александр Яртым, директор ДЮСШ «Виктория», г. Коломна:

– Никогда в жизни никаких денег школа не получала…

Маргарита Жукова, директор ДЮСШ г. Лобня:

– Я руковожу ДЮСШ сравнительно недавно, но за последние 2 года я не припомню, чтобы приходили какие-либо деньги.

Николай Родин, директор ДЮСШ «Метеор» г. Балашиха:

– За 12 лет, что я работаю в школе, никаких платежек от КДК я не видел, соответственно денег тоже.

Виктор Овсянников, директор ДЮСШ «Юность – Серебряные пруды»:

– Не припомню, чтобы от КДК РФС к нам приходили какие-то деньги.

Сразу скажу, мы звонили в школы, которые не имеют частных инвесторов, как скажем, «Школа вратарей Руслана Нигматуллина». Там инвестиций хватает.

Может быть, все суммы «проели» второй и третий пункты? Но и тут информация закрыта. Такое впечатление, что они были введены для того, чтобы кашу (и так не сильно заметную) размазать по тарелке еще сильнее.

Каким образом деньги могут расходоваться на работу с болельщиками? У каждого клуба есть отдел по работе с болельщиками, сотрудники этого отдела на зарплате у клуба, им деньги платит клуб. Если мы предположим, что на эти цели клуб получает какие-то суммы, то во-первых, где логика? Оштрафовать клуб, а потом, по сути, вернуть ему эти деньги? А во-вторых, ни в одном из клубов нам не смогли подтвердить, что на эти цели когда-то приходили распределяемые деньги из штрафов КДК.

Та же история и с подготовкой контролеров-распределителей. Кто это такие, можно почитать на сайте РФС. На деле это хорошо известные нам стюарды.

Стюарды разных клубов точно так же были опрошены «Советским спортом»: все они нанимались либо клубами, либо стадионами (это не одно и то же – в разных случаях схема работы и оплаты разная). Информации о деньгах, перечисляемых от РФС на эти цели, также обнаружить не удалось.

Очень хотелось бы увидеть платежки и открытую информацию. Считайте эту публикацию официальным запросом в КДК. Пока мы не утверждаем, что деньги осели где-то не по адресу. Просто очень хочется прозрачности и открытости. Информация от КДК в любом случае будет опубликована на наших страницах.