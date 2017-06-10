Качественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной России

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Чили, ставший, пожалуй, лучшим в эпоху Станислава Черчесова.

Преображение сборной России объяснить не получится при всем желании. Но вчера мы, наконец, увидели то, чего ждали с сентября, – поставленную командную игру. И уступили чилийцам только в индивидуальном мастерстве. Нет у нас исполнителей калибра Видаля, чьи рывки в штрафную площадь ставили в тупик всю линию обороны, и Санчеса, передачи из глубины которого обязательно создавали остроту. Переживем. Появления Видаля с Санчесом мы и не ждали. Ждали связности и осмысленности. И дождались.

* * *

Вряд ли все дело в переходе на модель 5–4–1. Какая разница, какая модель, если мяч между игроками не ходит? Хотя и в этом тоже: эта схема подразумевает наличие дополнительного игрока в полузащите, а значит, и вариативность в атаке. Бухаров – фигура завершения: в комбинационной игре его роль минимальна. Другое дело Миранчук – фигура созидания. Проще говоря, играть в пас, держать мяч с Миранчуком намного проще, чем с Бухаровым. Это не упрек последнему, просто у него на поле другая роль.

Появился первый пас. То, чего остро не хватало с Венгрией. Но бог с ним, с первым пасом. Поразительно другое – и после первого паса атака развивалась вертикально. И почти всегда – по центру. Не захлебывалась в районе центрального круга, а находила продолжение. Креативное звено – Глушаков (он тоже сюда входит) – Головин – Миранчук – Самедов – отрезками выглядело так, будто это что-то клубное. Сыгранность, командная скорость, грамотное расположение на чужой половине поля. Ну, сказка! Глаза не верили.

Правда, немного смущает фактор соперника. В том смысле, что Венгрия играла очень плотно, а чилийцы сами жили атакой. Но, во-первых, это нормально, аксиома: чем больше соперник предоставляет свободного пространства, тем легче атаковать. Во-вторых, это пространство еще надо уметь использовать. Без связной коллективной игры это не получится, пусть даже за центральной линией дыры размером с Титаник. У наших – получилось. Все командные механизмы каким-то чудесным образом заработали.

Но надо понимать, что все сказанное выше – в сравнении с самой сборной России. Ничего выдающегося она вчера не показала. Но впервые за последнее время играла командно. Качественный скачок есть.

* * *

Оборона не понравилась. Хотя тут надо делать скидку на уровень соперника. И все же не понравились три момента. Начнем с флангов. Они какие-то инертные: без подвигов и в атаке, и в обороне. Когда-то у нас на один только правый фланг было пять-шесть исполнителей; это было в то время, когда в сборную приглашался Логашов. Не хватает мобильности: фланги словно замирают в полупозиции. И свежести. Да и откуда ей взяться? Жирков, Смольников, Комбаров, Шишкин… Кто из них хорошо провел весну?

Шишкин вчера играл одного из центральных защитников. Странное, честно говоря, кадровое решение. Да, у него был такой опыт в «Локомотиве». Но долго ли? И как успешно? Человек ростов 177 сантиметров вводится в зону, где борьба в воздухе – основа. У Кудряшова, кстати, 181 см. Даже малорослым чилийцам борьбу на втором этаже мы проиграли. Особенно на краях штрафной площади. Передачи из глубины в эти зоны стали настоящим кошмаром. Не хватает росточка, сыгранности и, наверное, класса.

Глушаков выдал отличный матч. Вот если бы отличный матч выдал еще и тот, кто был рядом с Глушаковым... Но он был одинок. Если будете пересматривать, обратите внимание на то, что даже в фазе обороны рядом с Денисом никого нет. Прочной такую среднюю линию точно не назовешь. Отсюда и эти реактивные рейды Видаля, и длинные передачи Санчеса. Схема, если говорить глобально, сработала здорово. Но если Головина оттянуть чуть глубже… Тогда потеряет атака. Ломайте голову, Станислав Саламович!

А в целом, неплохой матч. Что-то умеем. Вот бы еще это закрепить. Еще две-три такие игры – и можно будет поднимать бокалы, отмечая рождение новой команды. Пока об этом говорить рано.

* * *

И все же, что произошло за эти несколько дней после Венгрии? Весь год страдали, а тут выдали! Я ж говорил в самом начале – не получится объяснить…

Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!