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Спасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работать

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работать
Фото: «Советский спорт»

«У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибки», – сказал после матча с Чили полузащитник России Денис Глушаков. «Советский спорт» рассказывает, над чем нашей национальной команде нужно работать при игре в обороне.

ИГРА В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

После перерыва у сборной Чили появился на поле Алексис Санчес. Вышел он в центр поля, несмотря на то, что может сыграть в атаке на любой позиции. Уже спустя минуту своего пребывания на игровой поляне Санчес отметился голевой передачей. Спустя еще пять минут после его паса мог забить Родригес, но не попал в створ. Однозначно, с его выходом не на фланг, а в центр Пицци попал в яблочко.

Именно так - попал, а не угадал. Еще в первом тайме за счет комбинационного розыгрыша мяча чилийцам удавалось создавать опасные подходы к нашим воротам через центр. Просто игрока, который мог бы выжать из эпизода супершанс, у них не было. И тогда Пицци вынул из рукава козырь в лице Санчеса.

Если приглядеться к действиям Санчеса, то он в пятницу не сделал ничего выдающегося в плане индивидуальных действий, если не считать его филигранных передач, - пачками футболистов чилиец не обыгрывал. Он просто пользовался нашей слабостью - мы давали чилийцу свободно получать мяч и адресовать его партнерам. А зоны он находить умеет, так как является скоростным футболистом. С игроком его класса такие штуки плохи.

Почему мы дали сопернику много свободы? Во многом причина в экспериментальной схеме и выборе игроков. Обороняться по схеме 5-3-2 и 5-4-1 (эту схему мы использовали против Чили) - не есть одно и то же. В ряде эпизодов нашим опорникам - Глушакову и Головину - не хватало согласованности - между ними образовывалось большое расстояние. Или они совершали другую ошибку - одновременно отодвигались высоко от своих ворот. Понять природу промахов можно: в своих клубах они играют выше к атаке.

Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Действия Глушакова и Головина - вопрос больше к организации игры. Но никто не отменял и индивидуальных промахов, когда соперник комбинировал в середине. Когда Санчес отдавал голевую передачу, за ним не успел Шишкин. Именно из его зоны под пас в глубину поля открывался форвард соперника.

Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Интересно, что и Шишкин, и Кудряшов - крайние центральные защитники - выдвигались в центр поля за своими оппонентами. В этом ничего необычного нет - так все обычно действуют. Но чилийцы учли это и стали запутывать нас сменой мест. Во втором тайме случился момент, когда Санчес вновь открывался в центр поля из зоны Шишкина, Роман за ним пойти просто не мог, так как в его зону уже прибежал Босежур - крайний защитник.

Неорганизованный центр поля и скованные чилийцами наши крайние центральные защитники привели к тому, что преимущество в середины было у Чили. Будь у нас порядок в центре поля - перемена мест чилийцев могла ничего нам не стоить.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНИКОВ И ПОЛУЗАЩИТНИКОВ

Чилийцы атаковали не только через центр, но и через фланги. К сожалению, тут у нас тоже обнаружились проблемы. Мы давали чилийцам бить из опасных позиций после фланговых подач.

Три раза в первом тайме после подач с флангов (без учета заброса с углового) бил центральный полузащитник Артуро Видаль. Все время он врывался в нашу штрафную на скорости. Так же угрожал нашим воротам крайний защитник Исла. Оба не являются игроками, главной обязанностью которых является забитый гол.

Можно не сомневаться, что на тактическом занятии сборная России разберет удар Ислы в первом тайме, когда нашу команду спас Игорь Акинфеев. На помощь защитникам должны были прийти наши опорники - Глушаков и Головин. Защитники помешать Исле просто не имели возможности. Но полузащитники не помогли. При этом Головин стоял на линии штрафной и смотрел эпизод.

Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Когда чилийцы атаковали по центру, наши опорники ошибались. Когда чилийцы атаковали по флангам - недорабатывали. Приходится сожалеть, что сильного опорного полузащитника у сборной России сейчас нет. Такого, который мог бы читать игру.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЛАНГОВЫХ ИГРОКОВ

С численностью при обороне у сборной России проблем не было. Этого не скажешь про качество. Возьмем Алексея Миранчука. Оборонялся усердно. Но много ли пользы принес?

Когда чилийцы забивали гол, Исла оставил в дураках двух игроков. Он убежал от Миранчука и получил мяч за спиной Комбарова. Кто из них виноват? По логике, разобраться с Ислой мог любой из них.

Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Кто виноват, нам важно понимать лишь за тем, чтобы впредь такого не повторялось. Ответ на этот вопрос предстоит найти Черчесову. К примеру, если бы подобное случилось у «МЮ», то виноват бы был Миранчук, а не Комбаров - за подобные забеги с флангов защитников у Моуринью отвечают крайние полузащитники/нападающие. Такая тактика не дает игрокам ни на минуту расслабиться. По-другому действует «Ювентус». Итальянцы используют зонную оборону. Но у «Юве» в обороне выдающийся подбор игроков.

Сильного опорника за неделю нам не найти. Оборону футболистами уровня «Ювентуса» тоже не усилить. Поэтому остается лишь работать над организацией действий. Самое главное, чтобы игроки понимали каждый свой маневр - когда, куда, зачем. Иначе они могут не разобраться. К примеру, перед голом чилийцев Комбаров показал Миранчуку на Санчеса - держи его. Ну и? Спасибо Чили - команда Пицци указала нам на недочеты. Очевидно, с южноамериканцами стоило сыграть.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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