Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США3 : 0Россия
Футбол  Шотландия2 : 2Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан1 : 3Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый гол

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый гол
Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).

– Я считаю, что наша сборная сыграла прилично. На хорошем уровне и с серьезным соперником. Хотя сборная Чили не произвела на меня большого впечатления. Я ожидал большего. Если мерить по рейтингам, чилийцы выиграли два последних Кубка Южной Америки и занимают четвертое место в рейтинге ФИФА, значит, мы сыграли в хороший футбол. Негатив тоже был, но общую картину не испортил.

– Как вам вариант с тремя центральными защитники, среди которых были Роман Шишкин и Федор Кудряшов?
– Негативно к этому отнесся. Я не вижу Кудряшова в центре защиты, а Шишкина вообще не принимаю за серьезную фигуру. Наша оборона и сборная сыграли прилично, не до такой степени, чтобы давать им высокие оценки. Посмотрим, что будет на Кубке Конфедераций. Там определится все, что наиграл тренер.

Было видно, что Чили – приличная команда. Потенциал есть, но он не раскрылся. Алексис Санчес начал матч в запасе и Артуро Видаль сыграл не так, как надо. Непонятно, почему не был засчитан их мяч. Я был шоке. Чистый гол. Это могло повлиять на настроение чилийцев, хотя они тоже были довольны. Идет тренировочный процесс. Но к нашим футболистам претензии у меня есть.

– В чем они заключаются?
– В общекомандной игре. Слабо сыграл Александр Самедов. Практически отсутствовал на поле. Вся средняя линия выглядела слабо. Отскочили вчера, хотя и показали достойный футбол в плане самоотдачи. Но не более, в мастерстве мы уступаем. Надо прибавлять на всех позициях.

– В чем-нибудь сборная за прошедший год прибавила?
– Я не буду судить по сборной Венгрии. То была несерьезная игра. Вчера соперник был серьезный. По желанию – претензий нет, по мастерство – претензий много.

– Как относитесь к турниру Кубок конфедераций?
– Несерьезный турнир. Возможно, его воспринимают как коммерческий. Что вы ждете от сборной Новой Зеландии? Что это за команда? Можно обратить внимание только на Чили, Португалию и Германию. Не более того. Не хватало, чтобы эти команды привезли вторые составы. Если так – для нашей сборной в самый раз.

– Оценивать выступление сборной России на этом турнире вы будете по результату или по игре?
– Никакой результат меня не волнует. Буду смотреть на качество игры. Результат – это чемпионат мира.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Кубок конфедераций – несерьезный турнирБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал Кубок конфедераций проходным турниром.Валерий Рейнгольд: Ожидал большего от сборной ЧилиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборнойДаже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Обозреватель «Советского спорта» навал пятерку лучших игроков сборной России в матче с Чили (1:1).Федор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшаяФедор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшаяЗащитник сборной России поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).Федор Кудряшов: Сначала нервничали, но потом успокоилисьЗащитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).Федор Кудряшов: Травмы у меня нет, только ушибЗащитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем повреждении в контрольном матче с командой Чили (1:1).Кудряшов сообщил, что его травма несерьезнаЗащитник сборной России Федор Кудряшов сообщил, что его травма, полученная в товарищеском матче с командой Чили (1:1), оказалась несерьезной.Кудряшов получил травму в матче с ЧилиЗащитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение голеностопа в контрольном матче с Чили.Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийВалерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева.Самедов получил медаль за победу в Кубке России в составе «Локомотива»Полузащитник «Спартака» Александр Самедов награжден столичным «Локомотивом» медалью за победу в Кубке России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе железнодорожников.Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»Мужики, на выход? Самые лакомые куски «Ростова»«Советский спорт» рассказывает о том, кто из звезд «Ростова» может уйти из донского клуба следующим.Валерий Рейнгольд: Буду молиться, чтобы Зобнин вернулся к чемпионату мира во всеоружииБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил сожаление в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который повредил крестообразные связки.Валерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалитьВалерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалитьБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0).Кудряшов сыграет с венграми в защитной маскеЗащитник сборной России Федор Кудряшов сыграет в товарищеском матче с командой Венгрии в специальной защитной маске, сообщает официальный микроблог российской национальной команды в «твиттере».Александр Самедов: Первый тайм финала ЛЧ смотрели всей сборнойПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.Александр Самедов: С Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в суткиПолузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке сборной России к матчам Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиСтанислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник команды Александр Самедов ответили на вопросы журналистов.Валерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» – эталон мирового футболаВалерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» – эталон мирового футболаБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от победы «Реала» над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше МессиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Критиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Волейбол
Сборная России проиграла команде США в Мировой лиге
Футбол
Квинси Промес: Я еще не сыграл за «Спартак» в Лиге чемпионов
Футбол
«Бордо» рассчитывает сохранить арендованного у «Зенита» Йовановича
Димитрис Итудис: 2-0 в серии – это хороший счет, но он еще не дает титул
все новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости
Роман Шишкин
Роман Шишкинвсе новости
Федор Кудряшов
Федор Кудряшоввсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости