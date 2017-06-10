Валерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый гол
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).
– Я считаю, что наша сборная сыграла прилично. На хорошем уровне и с серьезным соперником. Хотя сборная Чили не произвела на меня большого впечатления. Я ожидал большего. Если мерить по рейтингам, чилийцы выиграли два последних Кубка Южной Америки и занимают четвертое место в рейтинге ФИФА, значит, мы сыграли в хороший футбол. Негатив тоже был, но общую картину не испортил.
– Как вам вариант с
тремя центральными защитники, среди которых были Роман Шишкин и Федор Кудряшов?
– Негативно к этому отнесся. Я не вижу Кудряшова в центре защиты, а Шишкина вообще не принимаю за серьезную фигуру. Наша оборона и сборная сыграли прилично, не до такой степени, чтобы давать им высокие оценки. Посмотрим, что будет на Кубке Конфедераций. Там определится все, что наиграл тренер.
Было видно, что Чили – приличная команда. Потенциал есть, но он не раскрылся. Алексис Санчес начал матч в запасе и Артуро Видаль сыграл не так, как надо. Непонятно, почему не был засчитан их мяч. Я был шоке. Чистый гол. Это могло повлиять на настроение чилийцев, хотя они тоже были довольны. Идет тренировочный процесс. Но к нашим футболистам претензии у меня есть.
– В чем они
заключаются?
– В общекомандной игре. Слабо сыграл Александр Самедов. Практически отсутствовал на поле. Вся средняя линия выглядела слабо. Отскочили вчера, хотя и показали достойный футбол в плане самоотдачи. Но не более, в мастерстве мы уступаем. Надо прибавлять на всех позициях.
– В чем-нибудь
сборная за прошедший год прибавила?
– Я не буду судить по сборной Венгрии. То была несерьезная игра. Вчера соперник был серьезный. По желанию – претензий нет, по мастерство – претензий много.
– Как относитесь к турниру
Кубок конфедераций?
– Несерьезный турнир. Возможно, его воспринимают как коммерческий. Что вы ждете от сборной Новой Зеландии? Что это за команда? Можно обратить внимание только на Чили, Португалию и Германию. Не более того. Не хватало, чтобы эти команды привезли вторые составы. Если так – для нашей сборной в самый раз.
– Оценивать
выступление сборной России на этом турнире вы будете по результату или по игре?
– Никакой результат меня не волнует. Буду смотреть на качество игры. Результат – это чемпионат мира.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция