Валерий Рейнгольд: Я в шоке! У Чили отняли чистый гол

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).

– Я считаю, что наша сборная сыграла прилично. На хорошем уровне и с серьезным соперником. Хотя сборная Чили не произвела на меня большого впечатления. Я ожидал большего. Если мерить по рейтингам, чилийцы выиграли два последних Кубка Южной Америки и занимают четвертое место в рейтинге ФИФА, значит, мы сыграли в хороший футбол. Негатив тоже был, но общую картину не испортил.

– Как вам вариант с тремя центральными защитники, среди которых были Роман Шишкин и Федор Кудряшов?

– Негативно к этому отнесся. Я не вижу Кудряшова в центре защиты, а Шишкина вообще не принимаю за серьезную фигуру. Наша оборона и сборная сыграли прилично, не до такой степени, чтобы давать им высокие оценки. Посмотрим, что будет на Кубке Конфедераций. Там определится все, что наиграл тренер.

Было видно, что Чили – приличная команда. Потенциал есть, но он не раскрылся. Алексис Санчес начал матч в запасе и Артуро Видаль сыграл не так, как надо. Непонятно, почему не был засчитан их мяч. Я был шоке. Чистый гол. Это могло повлиять на настроение чилийцев, хотя они тоже были довольны. Идет тренировочный процесс. Но к нашим футболистам претензии у меня есть.

– В чем они заключаются?

– В общекомандной игре. Слабо сыграл Александр Самедов. Практически отсутствовал на поле. Вся средняя линия выглядела слабо. Отскочили вчера, хотя и показали достойный футбол в плане самоотдачи. Но не более, в мастерстве мы уступаем. Надо прибавлять на всех позициях.

– В чем-нибудь сборная за прошедший год прибавила?

– Я не буду судить по сборной Венгрии. То была несерьезная игра. Вчера соперник был серьезный. По желанию – претензий нет, по мастерство – претензий много.

– Как относитесь к турниру Кубок конфедераций?

– Несерьезный турнир. Возможно, его воспринимают как коммерческий. Что вы ждете от сборной Новой Зеландии? Что это за команда? Можно обратить внимание только на Чили, Португалию и Германию. Не более того. Не хватало, чтобы эти команды привезли вторые составы. Если так – для нашей сборной в самый раз.

– Оценивать выступление сборной России на этом турнире вы будете по результату или по игре?

– Никакой результат меня не волнует. Буду смотреть на качество игры. Результат – это чемпионат мира.