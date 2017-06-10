Елена Остапенко – чемпионка «Ролан Гарроса»

Елена Остапенко обыграла Симону Халеп в финале Открытого чемпионата Франции, выиграв свой первый титул в карьере – и сразу на турнире «Большого шлема».

ВСЕ ДЕНЬГИ – НА ХАЛЕП!

– Остапенко, конечно, отличный турнир проводит. Она опасная соперница. Но я готова поставить все, что у меня есть, на победу Симоны в финале, – призналась Каролина Плишкова.

Чешка была под впечатлением от игры Халеп. В конце концов, сама ей уступила за шаг до титульного матча – а заодно и потеряла шанс возглавить рейтинг после «Ролан Гарроса». Теперь такой же шанс представился румынке. Правда, для этого Симоне нужно было брать кубок.

– Халеп отлично читает игру. Возвращает все мячи, пока ты не ошибешься. Плюс здорово принимает. Может, на харде и траве с ней легче справиться за счет собственных аткивных действий. Но не на грунте. Признаем – здесь, в Париже, она – явный фаворит, – добавила Плишкова.

Симону-то в финале ждали. В отличие от ее соперницы. Елена Остапенко приехала в столицу Франции в ранге 47-й ракетки мира. На «Больших шлемах» она всего-то раз сыграла в третьем круге – в этом году, в Австралии. Ни одного титула в послужном списке – по крайней мере, на турнирах WTA. Ни одной победы над теннисистками топ-5. Карьера в Туре длится всего-то пару лет. Ну кто ожидал увидеть ее в последнем, решающем матче?

Полдела сделала Екатерина Макарова – убрала в стартовом раунде Анджелику Кербер, избавив от первой ракетки мира верхнюю часть женской одиночной сетки. Увы, не для себя –сама во втором раунде уступила Лесе Цуренко. Цуренко, в свою очередь, не справилась как раз с Остапенко.

А дальше – Саманта Стосур, Каролина Возняцки, Тимеа Бачински... Опытные, титулованные. Фаворитки! Ни разу в матчах в этими соперницами никто не ставил на Елену. И тем не менее, она прошла их всех. Подарив себе финал как раз в день 20-летия.

– Не думала, что задержусь в Париже до дня рождения! Но вот как вышло! – смеялась Остапенко. – Первый же матч вышел очень сложным, но он придал уверенности. А потом я играла все лучше и лучше. Здорово, когда в свой праздник удается выиграть полуфинал «Большого шлема». Жаль, праздновать особо не придется. Конечно, соберемся в ресторане. Будет семья и друзья. Возможно – торт. А с утра – уже тренировка.

ОТ КУЭРТЕНА ДО ОСТАПЕНКО

Вряд ли стоит гадать, какое желание придумала Елена, задувая свечки. За две недели она стала героиней Латвии.

– Мне даже президент страны позвонил! Точнее, не мне, а моей маме. Мой-то номер никто не знает. А так мне мама все передала. И это было очень приятно!

Понятно, и чего желал Остапенко Раймондс Вейонис. Другой вопрос – верил ли, что Елене по силам победить?

Плишкова не просто так была готова поставить на румынку состояние. И большинство болельщинков с ней согласились. За Халеп – больший опыт, отличная форма, финал «Ролан Гаррос»-2014 (проигранный Марии Шараповой), статус безусловной фаворитки. Первое место в рейтинге – как лишний стимул, хотя куда еще один? Ведь только хейтер не признает – Симона заслужила титул. Давно наиграла на «Большой шлем». И теперь получила лучшую возможность его все-таки выиграть.

Первый сет – 6:4. Второй – 3:0. Ставки на победу Остапенко – 20 к 1. Халеп летит на всех парах к победе!

А потом – все резко изменилось.

Это не румынка вдруг резко сбавила. Это прибавила Елена. Продолжив демонстрировать свой агрессивный теннис, вдруг стала попадать по линиям, обводить соперницу кроссами и принимать навылет. Брейк, еще брейк – уже счет равный во втором сете. Следом еще один – и партия остается за латвийкой. Третья, решающая – опять Симона вырывает вперед (3:1). Опять Елена резко прибавляет. Пять геймов кряду – и здравствуй, чемпионка!

Первая – на «Больших шлемах» – в истории своей страны.

Самая юная на «Больших шлемах» со времен Светланы Кузнецовой образца 2004 года (US Open, россиянке – 19 лет).

С 1933 года «Ролан Гаррос» в женском разряде не оставляла за собой спортсменка, не получившая статус сеянной.

С 1997 года ни один теннисист не брал свой первый титул сразу на мейджоре. Тогда, в Париже, это сделал бразилец Густаво Куэртен. И свой финал он выиграл 8 июня.

В тот самый день, когда родилась Остапенко.