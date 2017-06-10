Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!

Елена Остапенко празднует победу Фото: Gettyimages.ru

Главный редактор «Советского спорта», оказавшийся в эти дни в Риге, рассказывает, как Латвия восприняла победу своей представительницы Алены Остапенко на теннисных кортах Парижа.

Эту кособокую и неуклюжую, на первый взгляд, девчонку я увидел впервые на фотографиях в теннисном клубе «Enri». Клуб в простом местечке, отнюдь не роскошном, по дороге от аэропорта в Ригу, возле юрмальской трассы. Несколько кортов – хард, грунт, синтетика. И у рецепции – фотографии со здешней звездочкой, всеобщей любимицей, смущенно улыбающейся на совместных фотографиях с Федерером, Гулбисом, Джоковичем.

Когда-то она была счастлива, что успела сфотографироваться с ними, с кумирами. Теперь пусть будут счастливы они, что уже тогда успели постоять рядом с победительницей «Ролан Гаррос».

И теперь на ушах стоит от счастья вся Латвия! Местная представительница взлетела на феноменальную высоту. Все эфиры всех латвийских радиостанций говорят на двух языках только об одном – Остапенко! Победа!

Пивные, где суровые мужчины прежде смотрели сплошной хоккей и реже футбол, транслировали в субботу только один финал – теннисный. На улицах сейчас слышна только одна фамилия, и только одна тема превалирует во всех разговорах.

Все годы Алену Остапенко тренировала мама, а все тренеры из «Enri» выступали в качестве спарринг-партнеров. Александр Акулич, один из них, рассказал «Советскому спорту»:

– Кособокой и неуклюжей неподготовленному человеку она может показаться только без ракетки. Мы сейчас в клубе, конечно, все в шоке. Но скажу честно: всегда верили в Ее большое будущее. Забавно, что выиграла на грунте, который всегда был ее нелюбимым покрытием. Я думаю, что она как минимум закрепится в пуле претендентов на «Большой шлем» на ближайшие годы. Матс Виландер сказал в сентябре прошлого года, что Алена – единственный игрок своего поколения, который готов составить конкуренцию Уильямс, Шараповой и Азаренке и выиграть турнир «Большого шлема» прямо сейчас. Я согласен, нас ждет интересная концовка сезона и следующий, когда Азаренка и Шарапова наберут кондиции, а Аленке нужно будет доказывать, что сегодняшний результат неслучаен, – рассказал Акулич.

Три недели назад Алена начала заниматься с новым тренером – мама снова стала просто мамой, а тренирует спортсменку Анабель Медина Гарригес. При этом это ее дебют в качестве тренера.