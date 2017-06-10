Шаг до победы. ЦСКА снова обыграл «Химки»

Столичные армейцы разгромили «Химки» во втором матче финала Лиги ВТБ (99:79) - теперь всего одна победа отделяет ЦСКА от очередного титула.

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МАТЧА

– Что случилось в последней четверти?

– Давайте не будем об этом. Главное – мы уверенно провели первые три отрезка матча. То, что случилось в четвертом - останется внутри команды. Хотя, конечно, нам не избежать разговора на эту тему с главным тренером, - отмечали армейцы в раздевалке после первой игры.

Тогда, ведя почти плюс 30, ЦСКА в заключительной 10-минутке пропустили от «Химок» 37 очков. Отрыв растаял до минимального. Правда, острой борьбой на последних секундах даже так не повеяло. Но симптом был тревожный.

Только Семен Антонов честно признался:

– Заигрались немного. Стали действовать на публику, а «Химки» нас за это наказали. Но больше мы такой ошибки не допустим, – рассказал форвард ЦСКА.

Рассказал то, что думал. Что думали сами баскетболисты «Химок», они никому не озвучили – потому что очень воспитанные. Хотя исполосованные глубокими царапинами руки лидера «химчан» Алексея Шведа говорили сами за себя. На площадке было жестко. И тот факт, что сам Швед смазал большинство бросков с игры (попал всего 4), оказался весьма красноречивым.

Били гостей армейцы. И били жестко. Вряд ли во втором матче ситуация могла бы измениться.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Швед хотя бы травм избежал – в отличие от Марко Тодоровича. Ключевой центровой желто-синих отбегал всего пять минут в дебютной встрече, после чего сел на лавку. Выйти на паркет во втором матче он уже не смог – уступил место в старте Робби Хаммелу.

И Хаммел не подвел!

«Химки» тоже сделали выводы – с первых минут действую активнее, избегая провала на старте (в первой встрече было 0:10). Две трешки Хаммела после скидок Шведа – и гости вырываются вперед (8:4). Интрига?

Конечно, нет.

У ЦСКА есть Нандо Де Коло – его проходы до сих пор остаются неразрешимым ребусом для защиты любой команды Евролиги (а «Химки», если кто не помнит, вновь вышли в этот турнир). Есть Милош Теодосич, готовый всегда пальнуть из-за дуги или отдать чудо-передачу. И есть Семен Антонов, зажигающий в этом финале почище многих прежних лидеров армейцев. Вновь выйдя со скамейки, мощный форвард своими трешками ставит в тупик оборону «Химок». Рывок малой пятерки (Итудис грамотно использует замены) приносит лидерство хозяевам. И весь остаток матча гости только пытаются подтянуться к красно-синим.

Но у Шведа так же не летит (5 попаданий с игры за встречу). Хаммела надежно прикрывают. Дмитрий Соколов и Эрл Роуланд периодически кладут мячи в кольцо армейцев, но все же – слишком редко. Задолго до заключительной сирены уже понятно, кто победит. И, в отличие, от первого матча, ЦСКА больше не расслабляется в концовке.

Тут парни нас не обманули.

Итог – плюс 20. Итого – 2:0.

На что смогут рассчитывать химчане дома?