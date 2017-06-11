Знает кошка, чье мясо съела! Цыбанев – о возвращении Бердыева в Казань
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о возвращении Бердыева в Казань и переходе Нобоа в
«Зенит».
Свершилось. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин».
Но как же ловко подсуетился «Зенит! Пока в «Рубине» происходила смена власти и
прокладывали русло для новых финансовых потоков, одного из джокеров Бердыева –
Нобоа – успели прописать на берегах Невы. Знать, убедили: ты, мол, уже на закате карьеры – а у нас та-аких
деньжищ отхватишь себе в пенсионный фонд! И не суть важно, станет ли эквадорец
полезным игроком для «Зенита». Главное, что выхвачен из цепких бердыевских рук.
Узнается былой почерк обновленного зенитовского менеджмента. Вот так же уведшего когда-то Семака с Бухаровым из
казанского стана. Первым делом ради ослабления конкурента.
Мне-то даже думается, что это иллюзия: мол, в следующем сезоне дверь в Лигу чемпионов
откроется пошире и прорваться туда станет вроде бы легче, чем до сей поры.
Возможно, одна из трех путевок уже забронирована.
«Рубином».
Курбан Бердыев возвращается в Казань на белом коне. Как
единственно возможный ее футбольный правитель. Устранив некие двусмысленности
прежней своей деятельности в столице Татарстана.
Вот как поступают настоящие мужчины – когда им нанесена глубокая
обида! Делом доказывают, кто есть кто по шкале ценности. Претерпев унизительное
изгнание из Казани и с трудом найдя силы с оным смириться, Курбан Бекиевич
совершил, казалось бы, невозможное. Он взял в работу команду мало того что
хронически безденежную, так еще и, называя вещи своими именами, хронически
шальную, у которой гулял ветер в голове. И превратил ее в образец футбольной
строгости. Создал ей солидную репутацию и даже снискал неведомую доселе славу.
Ведь если вдуматься, то по факту, то есть по наименованию финала Лиги Европы –
«МЮ» - «Аякс», «Ростов» - команда того же уровня, что и финалисты! Ибо «Аякс»
он превзошел вполне убедительно, а команде Моуринью уступил «на тоненького».
Ильсур Метшин, уже бывший президент «Рубина», на днях заметил: «В
Казань возвращается другой Бердыев. Отличающийся от прежнего». Людям, плотно
общающимся с Курбаном Бекиевичем, это виднее. А мы с вами можем судить о
переменах в бердыевской натуре по его футбольным творениям.
В «Ростове» Бердыева обнаружилось, попросту говоря, больше жизни,
чем в его былом «Рубине»! Тот в общем и целом был похож на некоего спрута,
гигантского паука, раскидывавшего по полю паутину. В «Ростове» Бердыев установил
столь же высокую степень контроля над игрой. Но вот напоминала эта команда в
большинстве матчей уже нечто иное. Электростанцию!
Не представляю, что может помешать «Рубину» в первом же сезоне с
Бердыевым подняться в зону Лиги чемпионов. Сразу несколько игроков, говорят,
готовы последовать за тренером с берегов Дона. Да и в «Рубине» количество
штатных полевых единиц создает Бердыеву все возможности для прицельного
кастинга. Может, даже и не потребуется дополнительно кого-то приобретать к казанско-ростовской обойме.
А главное, сезон предоставит Бердыеву все льготы для быстрой и
качественной новостройки. «Рубину» не играть на два фронта. Единственное –
коротковато летнее межсезонье, может, и не успеется сразу внедрить все
фирменные бердыевские ноу-хау. Хотя если в «Рубин» придут проводниками
тренерских идей хотя бы трое-четверо из впитавших оные в «Ростове», глядишь, команда
покатит прямо со старта. На страх «Спартаку», «Зениту» и прочим соискателям
лигочемпионских пропусков.
В самом деле! Что произойдет с «Зенитом» в обработке Манчини? Как
выдюжит «Спартак» тяготы двух фронтов (при том что сразу шесть его игроков
перейдут из сезона в сезон без отпуска!)? Как выруливать из тупика
«Краснодару»? Все это вилами по воде писано. Разве что ЦСКА, можно
предполагать, и дальше проследует заданным курсом. А у Бердыева вся конкретика
- виртуально – в наличии.
Вот и взвесьте, кто скрытый фаворит будущего сезона!