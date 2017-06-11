Знает кошка, чье мясо съела! Цыбанев – о возвращении Бердыева в Казань

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о возвращении Бердыева в Казань и переходе Нобоа в «Зенит».

Свершилось. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин». Но как же ловко подсуетился «Зенит! Пока в «Рубине» происходила смена власти и прокладывали русло для новых финансовых потоков, одного из джокеров Бердыева – Нобоа – успели прописать на берегах Невы. Знать, убедили: ты, мол, уже на закате карьеры – а у нас та-аких деньжищ отхватишь себе в пенсионный фонд! И не суть важно, станет ли эквадорец полезным игроком для «Зенита». Главное, что выхвачен из цепких бердыевских рук. Узнается былой почерк обновленного зенитовского менеджмента. Вот так же уведшего когда-то Семака с Бухаровым из казанского стана. Первым делом ради ослабления конкурента.

Мне-то даже думается, что это иллюзия: мол, в следующем сезоне дверь в Лигу чемпионов откроется пошире и прорваться туда станет вроде бы легче, чем до сей поры. Возможно, одна из трех путевок уже забронирована. «Рубином».

Курбан Бердыев возвращается в Казань на белом коне. Как единственно возможный ее футбольный правитель. Устранив некие двусмысленности прежней своей деятельности в столице Татарстана.

Вот как поступают настоящие мужчины – когда им нанесена глубокая обида! Делом доказывают, кто есть кто по шкале ценности. Претерпев унизительное изгнание из Казани и с трудом найдя силы с оным смириться, Курбан Бекиевич совершил, казалось бы, невозможное. Он взял в работу команду мало того что хронически безденежную, так еще и, называя вещи своими именами, хронически шальную, у которой гулял ветер в голове. И превратил ее в образец футбольной строгости. Создал ей солидную репутацию и даже снискал неведомую доселе славу. Ведь если вдуматься, то по факту, то есть по наименованию финала Лиги Европы – «МЮ» - «Аякс», «Ростов» - команда того же уровня, что и финалисты! Ибо «Аякс» он превзошел вполне убедительно, а команде Моуринью уступил «на тоненького».

Ильсур Метшин, уже бывший президент «Рубина», на днях заметил: «В Казань возвращается другой Бердыев. Отличающийся от прежнего». Людям, плотно общающимся с Курбаном Бекиевичем, это виднее. А мы с вами можем судить о переменах в бердыевской натуре по его футбольным творениям.

В «Ростове» Бердыева обнаружилось, попросту говоря, больше жизни, чем в его былом «Рубине»! Тот в общем и целом был похож на некоего спрута, гигантского паука, раскидывавшего по полю паутину. В «Ростове» Бердыев установил столь же высокую степень контроля над игрой. Но вот напоминала эта команда в большинстве матчей уже нечто иное. Электростанцию!

Не представляю, что может помешать «Рубину» в первом же сезоне с Бердыевым подняться в зону Лиги чемпионов. Сразу несколько игроков, говорят, готовы последовать за тренером с берегов Дона. Да и в «Рубине» количество штатных полевых единиц создает Бердыеву все возможности для прицельного кастинга. Может, даже и не потребуется дополнительно кого-то приобретать к казанско-ростовской обойме.

А главное, сезон предоставит Бердыеву все льготы для быстрой и качественной новостройки. «Рубину» не играть на два фронта. Единственное – коротковато летнее межсезонье, может, и не успеется сразу внедрить все фирменные бердыевские ноу-хау. Хотя если в «Рубин» придут проводниками тренерских идей хотя бы трое-четверо из впитавших оные в «Ростове», глядишь, команда покатит прямо со старта. На страх «Спартаку», «Зениту» и прочим соискателям лигочемпионских пропусков.

В самом деле! Что произойдет с «Зенитом» в обработке Манчини? Как выдюжит «Спартак» тяготы двух фронтов (при том что сразу шесть его игроков перейдут из сезона в сезон без отпуска!)? Как выруливать из тупика «Краснодару»? Все это вилами по воде писано. Разве что ЦСКА, можно предполагать, и дальше проследует заданным курсом. А у Бердыева вся конкретика - виртуально – в наличии.

Вот и взвесьте, кто скрытый фаворит будущего сезона!