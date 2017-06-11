Британия вздрогнула, а Бородюк ругает судей. Обзор субботних матчей отбора к ЧМ

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в отборочном турнире к ЧМ-2018, случившихся в субботу.

ШОТЛАНДСКАЯ ПЕЧАЛЬ

Группа F

Шотландия – Англия – 2:2. Словения – Мальта – 2:0. Литва – Словакия – 1:2.

Положение команд: 1. Англия – 14 очков, 2. Словакия – 12, 3. Словения – 11, 4. Шотландия – 8, 5. Литва – 5, 6. Мальта – 0.

Как сборная СССР в свое время называли чемпионом мира по товарищеским матчам, так и сборную Англии нынче можно смело считать королями отборочных турниров. Последний раз команда «трех львов» терпела поражение в отборе к чемпионату мира или Европы в 2009 году, еще при Фабио Капелло. Тогда, уже обеспечив себе попадание на ЧМ-2010 в ЮАР, англичане уступили в гостях Украине. И насолили тем самым Хорватии, не пустив «шахматных» в стыковые матчи – благодаря этой победе туда пробились украинцы. То, как считается, была изощренная месть за поражение на «Уэмбли» в ноябре 2007-го – то самое, что сделало счастливым всех российских болельщиков.

А дальше отборочные турниры к ЧЕ-2012, ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Англия проходила без единой осечки: 21 победа, 7 ничьих. Продолжилась серия и сейчас: в отборе на ЧМ-2018 «три льва» одержали четыре победы при одной ничьей. И вот в субботу англичане были всего в нескольких секундах от поражения. И где, в Глазго, в матче с принципиальными противниками, соперничество с которыми идет аж с 1878 года.

Шотландцы, как и положено, бились. Азартно, но при этом просто незатейливо и бесхитростно. Англия, владевшая преимуществом на протяжении всего матча, вела дело к победе, но тут форвард «Селтика» Лей Гриффитс блестяще исполнил два штрафных удара. На 87-й минуте пробил в правый верхний угол. А на 90-й – в левый верхний. «Я каждый день отрабатываю штрафные на тренировках», - сказал после матча Гриффитс.

Шотландия была в секундах от первой победы над Англией за последние 18 лет, но команду Гарета Саутгейта спас нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, выведший «трех львов» на поле с капитанской повязкой – на 90+3-й минуте он откликнулся на навес Рахима Стерлинга.

«У меня просто ужасная статистика в сборной Англии. Надо исправляться», - сказал перед матчем лучший бомбардир АПЛ прошлого сезона. Пацан сказал – пацан сделал.

«Мы должны были спокойно доводить матч до победы, но два удара Гриффитса перевернули все с ног на голову», - сказал после игры Саутгейт.

Правда, далеко не все британские обозреватели с ним согласны. Так, шеф футбольного отдела ВВС Фил Макналти назвал игру англичан «безрадостной и унылой». Впрочем, в Россию команда «трех львов» все равно приедет, в этом сомнений мало. Англия по-прежнему занимает первое место в группе, а с главными конкурентами – Словакией и Словенией – ей играть дома.

БОРОДЮК: «ДАНИЯ – ЭТО НЕ ВИКИНГИ»

Группа Е

Казахстан – Дания – 1:3. Польша – Румыния – 3:1. Черногория – Армения – 4:1.

Положение команд: 1. Польша – 16 очков, 2. Черногория – 10, 3. Дания – 10, 4. Румыния – 6, 5. Армения – 6, 6. Казахстан – 2.

Сборная Казахстана впервые сыграла дома под руководством главного тренера Александра Бородюка, принявшего команду в начале этого года – в соперниках была Дания. До того под его руководством команда провела два матча - товарищеский с Кипром и официальный с Арменией. Оба раза команда российского тренера уступила - 1:3 и 0:2. Но то было в гостях.

«Наша сборная будет играть дома, в Алматы, где вместе с нами будет полный стадион. Это очень важно, ведь сборная и болельщики должны быть единым целым. Хочется, чтобы любители футбола видели, что игроки стараются и выкладываются по максимуму. В каждой конкретной игре футболисты должны проявлять свои лучшие качества и стремиться только к победе», - говорил перед матчем Бородюк.

Однако пока все это только на словах. На деле же преимущество датчан было полным. А после того, как на 43-й минуте красную карточку получил Бауржан Исламхан, положение казахстанцев стало совсем безнадежным. К чести команды Бородюка, она билась до конца и сумела порадовать публику голом.

А после матча российский тренер обрушился с критикой и на соперников, и на судей. «Дания — это не викинги, они вели себя странно. Плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам - там ничего такого не было. Это была просто борьба. Вести себя на поле, как в балете, нельзя. После каждого стыка датчане кричали так, что слышно было даже за горами. Удаление? Была борьба. Мне хотелось бы, чтобы господин судья зашёл в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. Игрок сборной Дании валялся пять минут, кричал, что есть сил», - заявил Бородюк.

КТО КРУЧЕ: ЛЕВАНДОВСКИ ИЛИ РОНАЛДУ?

Группа С

Германия – Сан-Марино – 7:0. Норвегия – Чехия – 1:1. Азербайджан – Сев.Ирландия – 0:1.

Положение команд: 1. Германия – 18 очков, 2. Сев.Ирландия – 11, 3. Чехия – 9, 4. Азербайджан – 7, 5. Норвегия – 4, 6. Сан-Марино – 0.

Практически нет сомнений, что будущим летом в Россию на чемпионат мира приедет сборная Польши, обыгравшая на своем поле Румынию. И счет – 3:1 – далеко не полностью отражает превосходство поляков.

Главным героем встречи стал капитан команды Польши Роберт Левандовски, сделавший хет-трик. И неважно, что два гола он забил с пенальти – в конце концов, один из них он сам же и заработал. У форварда «Баварии» стало 11 голов в отборочном турнире ЧМ-2018 и в списке лучших бомбардиров Левандовски догнал португальца Криштиану Роналду, который в пятницу положил два мяча в ворота Латвии.

Вот только Португалия в своей группе пока идет второй, отставая на три очка от Швейцарии. Ведомая же Левандовски Польша штампует победы и летом будущего года мы точно увидим супербомбардира в России. В отношении же Роналду пока есть вопросы.



