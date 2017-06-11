Роман «Resolut1on» Фоминок: После каждого турнира «перезагружаемся»

В Москве в эти дни проходит крупнейший турнир по Dota 2 — EPICENTER 2017. Корреспонденту «Советского спорта» удалось встретить в кулуарах ВТБ Ледового Дворца керри Planet Odd Романа «Resolut1on» Фоминка. Игрок, хоть и был расстроен неудачей на групповой стадии, но согласился ответить на наши вопросы о проблемах своей команды, шансах на участие в TI7 и новой организации.



— Привет, Роман. Рад вернуться домой, в СНГ?



— Мне всегда приятно приезжать сюда. Люди мыслят на том же языке, что и я. Там… какие-то другие, другие мысли. Но за таким интересно наблюдать, узнавать это. Сейчас я не могу сказать, что полностью влился в американскую среду, хотя постепенно познаю ее все больше и больше.



— Как считаешь, что не получилось у вашей команды на этом турнире?



— Это очень сложный вопрос. Во-первых, у нас не было уверенности в себе. Перед этим турниром мы трижды занимали последние места, проиграли The Kiev Major. После такого очень трудно собраться и просто показывать то, что ты умеешь. Например, Virtus.Pro берут свой пик и верят, что победят — у нас подобной уверенности нет. У нас также были проблемы с драфтом. Я пытался построить процедуру пика на буткемпе, помогая своему капитану MiSeRy — но у нас все равно получилось далеко не все. Тем не менее, с каждой игрой мы играли все лучше — было бы хорошо, если бы в первый день мы сыграли так, как в третий. Немного не хватило.



— После ESL One команду, как говорят специалисты, будто подменили...



— Серия неудач затянулась, да. Тут такой фактор, что каждый турнир — это новая история. У нас такая команда, что после каждого чемпионата происходит полная перезагрузка, и мы все начинаем с нуля. Не знаю, почему, но это происходит. Каждый раз это новая команда, новые пики, новая игра.



— Мета тоже оказала какое-то влияние?



— Да-да, это очень сложно — ты каждую неделю играешь в новую игру. Каждое изменение сказывается на командах: у некоторых получается играть прежними наработками, а другим становится тяжело играть так, как на Major. Это, к примеру, происходит с OG.





— От чего зависит, как быстро команда может приспособиться к новым условиям?



— Думаю, многое дает внутрикомандная коммуникация. Легче приспособиться и тем, кто больше играет разными героями в пабликах. Еще, конечно, тренер — у нас, например, его нет. У нас есть Blitz, но это больше психолог, чем тренер. Он отвечает за отношения и так далее. По игре он помогает не так сильно.



— Перед The International громких изменений в игре, скорее всего, не будет. Расклад сил может измениться лишь незначительно?



— Я бы сказал, что как раз может измениться довольно-таки сильно. На чемпионате мира все команды играют совершенно по-другому. Большую роль играют давление и стресс, на многих очень сильно влияет масштаб турнира. Все зависит от того, как коллективы справятся с этим.



— Как оценишь силы своей команды в американском регионе, который сильно вырос во второй части сезона? Каковы шансы попасть на TI7?



— Я по-прежнему верю, что у нас очень сильная команда и нам просто нужно разобраться, какими стратегиями и как играть. Отношения у нас хорошие, никто не «скидывает» вину на других. У нас очень хорошие игроки по отдельности, но вместе не выходит, каждый пытается действовать в игре по-своему. С этим мы будем пытаться бороться.

Будем ли играть вместе в следующем сезоне, зависит от результата на мировом первенстве.



— Хорошо. Расскажи, что за новая организация подписала ваш состав?



— Это новая компания, которой интересен киберспорт. Это шведская организация, у них свое казино на Мальте. Они уже набрали команду по HearthStone, женский состав по Counter-Strike, и вот теперь подписали нас. Мы вели с ними долгие переговоры по поводу условий, и в итоге нам предоставили все желаемое. Нам нужно было все готовое, начиная от системы в организации и заканчивая банальными вещами типа зарплаты, буткемпа и тимхауса.





— Была информация о интересе российской команды Effect...



— Да, было предложение. Но не сложилось — ребята не смогли предложить тех условий, которые мы хотели. Нам не было принципиально, европейская ли организация или СНГ-компания; главное это люди, которые понимают и поддерживают наши интересы.



— Немного уйдем от киберспорта. Сравнив, где бы ты хотел жить через пять или десять лет — в СНГ или в Америке?



— Я пока не могу ответить на этот вопрос — много мест, где я бы хотел попробовать пожить. В принципе, мне не хотелось бы задерживаться где-то надолго; я люблю путешествовать и узнавать новые места.



— Хочешь ли что-то передать своим фанатам?



— Если такие еще остались (смеется)... если еще верите в меня — я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы моя команда вновь засияла и была на пьедестале.