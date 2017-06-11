Начало работы «Спартака», английский путь Головина и свадьба Карпина (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» вышел из отпуска

Интересное наблюдение: если зимой «Спартак» вышел из отпуска позже всех лидеров, то сейчас – раньше. Сегодня красно-белые пройдут медосмотр, после чего начнут готовиться к сезону. ЦСКА и «Зенит» приступят к подготовке на следующей неделе.

Впрочем, нашлись те, кто перестал греть пузо на пляже раньше «Спартака». «Динамо», «Терек», переименованный в «Ахмат», и «Ростов» уже провели первые тренировки. За всеми тремя клубами в это межсезонье следить будет интересно. «Динамо» вернулось в премьер-лигу, а «Ахмат» и «Ростов» недавно обзавелись новыми главными тренерами.





Леонид Кучук, судя по фото, весел. Хотя каждый день приходят совсем даже не веселые новости. Обойма команды пустеет, того и глядишь останутся дублеры. Вчера с клубом попрощался Гранат, который до травмы был основным центральным защитником. Владимир перешел в… Ну, даже ребенок догадается. Интересно, у «Рубина» есть какая-то скидка на оптовую закупку игроков «Ростова»?

И как вы относитесь к тренерам, которые, путешествуя по клубам, возят за собой игроков? Как по мне, не самый творческий подход. Шаблонный.





Фото: «Ростов»

А в «Ахмате» уже ставят задачи на будущий сезон. «Путь только наверх. А наверх – это первое место», – заявил Олег Кононов. В «Краснодаре» он был скромнее.





Головин уедет в Англию?

Для покорения острова одного Леонида Слуцкого, конечно, мало. Слухи настойчиво провожают туда Головина, которого, к слову, Слуцкий и открыл. Раньше сообщалось об интересе «Челси». Теперь всплыл «Арсенал». Гранды интересуются нашим парнем, дерутся за него!

На самом деле, конечно, пока эти новости вызывают только улыбку. Одного объема работы – а в этом Головин не просто мастер, а один из лучших в России – мало, чтобы заиграть на таком уровне. Помнится, ЦСКА «продавал» Дзагоева в Англию каждое трансферное окно.

Еще из потенциальных трансферов – Панюков в «Зените». Тот самый парень, забивавший за дубль «Динамо» фантастическое количество мячей, но затем покинувший страну и выступавший, например, за литовский «Атлантас». А тренером «Атлантаса» был Константин Сарсания, который сейчас формирует новую трансферную политику клуба…

Вообще, если верить поступающей информации, «Зенит» интересуется чуть ли не всеми более-менее заметными игроками. Хотя Панюкова к таковым отнести сложно.

Карпин женился

Бывший главный тренер «Спартака» сыграл свадьбу в эстонской Нарве. Сообщается, что избранницу зовут Дарья Гордеева. Для Карпина это третий брак. Его первую супругу зовут Светлана, а во второй раз он был женат на испанской актрисе Альбе Фернандес. От первого брака у Карпина две дочери – Мария (21 год) и Валерия (16 лет).

Возможно, кому-то пригодится эта информация. А то, знаете ли, шутников нынче развелось. Помните знаменитый баннер на одном из спартаковских матчей – «парень обещал жениться, когда «Спартак» станет чемпионом»? Ну и вот, острые умы легко сложили два и два.

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