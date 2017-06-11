Снасти, наживки и прочие секреты рыбалки в июне. Уникальный календарь!

«Советский спорт» продолжает цикл публикаций о рыбалке, которая, как известно, имеет нюансы в каждом из месяцев года. Первый месяц календарного лета – прекрасное время для рыбалки. Но стоит при этом помнить, что июнь – это месяц продолжающегося для многих видов рыб нерестового запрета, поэтому рекомендуем свериться с нашим календарем запретов.

ПОЧЕМУ РЫБАЛКА В ИЮНЕ КРУЧЕ ВСЕГО?

Любой опытный рыболов знает: июнь удобен прежде всего тем, что ловить можно практически на любую снасть. Если вы любитель традиционной удочки с поплавком, то июнь – ваш месяц. Если вам по нраву спиннинг, то июнь вполне может принести богатый улов. Любые снасти дадут результат.

В июне сильно разрастается водная растительность. Рыба, которая уже отнерестилась, чем занята? Правильно, она начинает интенсивно питаться. На рыбалке в июне применяют большое разнообразие наживок.

В июне пока еще не так жарко, вода не прогрелась так, как будет в июле и в августе, поэтому большинство рыб держится ближе к траве, на неглубоких, прогретых солнцем местах. Рыбы покрупнее и поосторожнее выбирают себе стоянку поблизости от травяных зарослей. Здесь есть и пища, и укрытие от многочисленных врагов. Зная эти нюансы и умело выбирая наживки, рыболов может рассчитывать на то, что рыбалка в июне доставит ему массу приятных минут.





КОГО И НА ЧТО ЛОВИТЬ?

Принято считать, что лучше всего ловятся в июне судак, берш, щука и окунь. Ближе к концу июня, после нереста, активизируется сазан.

На поплавочную удочку рекомендуется ловить в начале лета красноперку, используя качестве приманки муху, кузнечика, опарыша. Лещ в июне до нереста охотно идет на червя и линючего рака.

Щука, крупный окунь и средний судак в начале лета клюют на живца по краям травянистых зарослей, обилие которых появляется в июне.

Рыбалка на плотву будет успешнее, если ловить на ручейника, опарыша, хлебный мякиш, манное тесто.

Донкой в июне успешно ловят карпа, особенно если ловить возле ямы или на бровке. Ловля на кружки и дорожки хороша для судака, щуки и окуня. Донки также прекрасно подойдут для ночной охоты на приличной глубине на судака либо пескаря.

КАК И КОГДА ЛОВИТЬ?

Для того, чтобы рыбалка в июне удалась, необходимо знать не только какая рыба клюет в этот период, но и как рыба клюет. Существуют разнообразные лунные и прочие календари рыболова. Мы приведем вам один из них, где в упрощенной форме приведены сведения об июньской рыбалке.

Из календаря клева рыбы в июне хорошо видно, что в первой половине июня отлично клюют голавль, ерш, жерех и карась, крупный окунь, пескарь, плотва, сазан и судак. Но самый активный клев в июне (то, что называется понятным для любого словом жор) у других рыб.