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Александр Ерохин: У нас есть еще неделя для работы над ошибками

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Ерохин: У нас есть еще неделя для работы над ошибками
Фото: РФС
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

- Результат по игре?
- Хорошо, что получилось отыграться. Мы не опускали руки и сделали все для гола. Конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали, но соперник играл в хороший футбол. Нам, правда, тоже моментами удавалось продемонстрировать свои умения, но нам есть, над чем работать.

У нас есть еще неделя для работы над ошибками. Будем готовиться к Кубку конфедераций.

- В первом тайме Видаль выиграл весь воздух при маленьком росте. Чем можете это объяснить?
- Он нацелен на удары по воротам и знает, что партнеры будут искать его передачей. Ну, и наверное, прыгучесть у него хорошая.

- Во втором тайме сборная России выровняла игру. Что этому поспособствовало?
- Меня в перерыве в раздевалке не было, я разминался и готовился выйти на поле. Мне кажется, мы прибавили в агрессии, стали больше играть вперед.

- Санчес только вышел и сразу отдал голевую передачу…
- Ну классный футболист, что тут говорить. Надо смотреть на таких игроков и тянуться к их уровню.

- Ваш выход на поле был запланирован?
- Тренер решил выпустить меня по ходу игры. Возможно, он и до матча уже это решил, мне тяжело сказать.

- Показалось, что во втором тайме сборная перешла на игру в четыре защитника.
- Нет, мы всегда играли в три центральных. Может, когда Кудряшов из-за травмы покинул поле, мы и перестраивались, но это было по ситуации.

- Что Станислав Черчесов сказал после матча? Он доволен?
- Не могу сказать, что он был удовлетворен. Сказал, что молодцы, что старались, бились.

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