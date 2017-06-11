Александр Ерохин: У нас есть еще неделя для работы над ошибками
- Результат
по игре?
- Хорошо, что получилось отыграться. Мы не опускали руки и сделали все для гола. Конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали, но соперник играл в хороший футбол. Нам, правда, тоже моментами удавалось продемонстрировать свои умения, но нам есть, над чем работать.
У нас есть еще неделя для работы над ошибками. Будем готовиться к Кубку конфедераций.
- В первом
тайме Видаль
выиграл весь
воздух при
маленьком
росте. Чем можете
это объяснить?
- Он нацелен на удары по воротам и знает, что партнеры будут искать его передачей. Ну, и наверное, прыгучесть у него хорошая.
- Во
втором тайме
сборная России
выровняла игру.
Что этому
поспособствовало?
- Меня в перерыве в раздевалке не было, я разминался и готовился выйти на поле. Мне кажется, мы прибавили в агрессии, стали больше играть вперед.
- Санчес
только вышел
и сразу отдал
голевую передачу…
- Ну классный футболист, что тут говорить. Надо смотреть на таких игроков и тянуться к их уровню.
- Ваш
выход на поле
был запланирован?
- Тренер решил выпустить меня по ходу игры. Возможно, он и до матча уже это решил, мне тяжело сказать.
- Показалось,
что во втором
тайме сборная
перешла на игру
в четыре защитника.
- Нет, мы всегда играли в три центральных. Может, когда Кудряшов из-за травмы покинул поле, мы и перестраивались, но это было по ситуации.
- Что
Станислав
Черчесов сказал
после матча?
Он доволен?
- Не могу сказать, что он был удовлетворен. Сказал, что молодцы, что старались, бились.