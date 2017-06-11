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Псевдовикинги и нарцисс. За что Бородюк наехал на Безбородова?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Псевдовикинги и нарцисс. За что Бородюк наехал на Безбородова?
Фото: Федерация футбола Казахстана

После матча отборочного турнира ЧМ-2018 Казахстан – Дания (1:3) главный тренер хозяев Александр Бородюк обрушился с критикой на судью матча Владислава Безбородова. «Советский спорт» разбирает спорные моменты.

Что случилось?

Любопытная ситуация: международный матч сборной, которую возглавляет российский тренер, судил российский же арбитр. А именно - сборная Казахстана под руководством Александра Бородюка играла против датчан, а главным судьей матча был Владислав Безбородов.

«Заговор», - могли бы подумать датчане. Но не подумали. Наоборот, после игры с критикой выступил Бородюк. Сначала досталось датчанам:

«Дания — это не викинги, они вели себя странно. Плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам - там ничего такого не было. Это была просто борьба. Вести себя на поле, как в балете, нельзя. После каждого стыка датчане кричали так, что слышно было даже за горами. Удаление? Была борьба. Мне хотелось бы, чтобы господин судья зашел в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. Игрок сборной Дании валялся пять минут, кричал, что есть сил», - заявил Бородюк.

А потом «прилетело» и Безбородову, которого тренер сборной Казахстана назвал «нарциссом». Если структурировать вопросы по судейству, то выделить можно две явные претензии. Первая: удаление  Бауыржана Исламхана за удар локтем соперника, которого, по мнению Бородюка, не было. Вторая: несправедливо назначенный пенальти.

Эпизод первый 

Верховая борьба в центре поля. Игрок датчан Вилльям Квист после столкновения с капитаном сборной Казахстана Исламханом падает и хватается за лицо. Безбородов показывает игроку хозяев поля красную карточку. Счет на тот момент был 1:0 в пользу Дании.

- Это акцентированный удар локтем, - говорит председатель судейского комитета и член контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко. - Не побоюсь такого слова: по зубам попал. Позиция Безбородова была идеальной – два игрока находились прямо перед ним. И он совершенно спокойно оценил данный эпизод. Еще вот что скажу: Безбородов – это тот судья, который, предположим, в спорном моменте, где в равной степени можно дать и желтую, и красную карточки, выберет желтую. Чтобы не нарушать интригу. Но в данном случае у него были все основания удалить игрока под номером девять. Мне этот эпизод напомнил то, как Хави Гарсия из «Зенита» сломал нос Газинскому. Зенитовец чувствовал соперника, видел его и понимал, что делает. И движение было, скорее, акцентированным, нежели случайным. Так и здесь. Безбородов ведь сам играл в футбол, он такие моменты чувствует очень тонко.

Эпизод второй

Игрок датчан Юссуф Поульсен, как кажется на повторе, первым оказывается на мяче в штрафной площади и в одно касание прокидывает его вперед. Защитник сборной Казахстана вступает в единоборство, после чего соперник падает. Безбородов указывает на «точку».

- Защитник просто опоздал к мячу и по неосторожности задел нападающего. Эпизод совершено открытый, все видно. Да, это не такой фол, когда со всей силы срубают нападающего – аж ноги вверху, голова внизу. Но такой пенальти и моя теща поставит. А мастерство судьи в том и заключается, что он видит полускрытые действия, которые приводят к нарушению, - говорит Бутенко.

Использованы скрины с трансляции телеканала «Футбол 2» 

Матч

Казахстан - Дания - 1:3 (0:1)

Голы

Йоргенсен Н. 27 (0:1). Эриксен 50 (0:2 - пен.). Куат 76 (1:2). Дольберг 81 (1:3).

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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