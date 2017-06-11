Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6, 0:2Надаль
Футбол  Ирландия- : -Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Волейбол  Италия1 : 1Россия
Футбол  Финляндия- : -Украина
Футбол  Македония- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на Уимблдоне

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на Уимблдоне
Фото: Gettyimages.ru

Мария Шарапова пропустят травяной сезон и не сыграет на Уимблдоне. «Советский спорт» - о том, что происходит с россиянкой.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Обидная травма. В матче второго круга в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони Шарапова дернула ногу и снялась в третьем сете. Это было довольно обидно, учитывая, что россиянка проводила всего третий турнир после возвращения. Но выглядело, все же, не критично. Приглашение на «Ролан Гаррос» Мария от организаторов чемпионата Франции не получила (ни в основу, ни в квалификацию), других турниров до старта травяного сезона в ее графике не значилось, а само повреждение на казалось особенно серьезным. Почти два месяца на восстановление и подготовку к Уимблдону – более, чем достаточно. По крайней мере, все так думали. Как и сама Мария.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Однако скоро оказалось, что все вовсе не так просто. Шарапова делилась фотографиями своих тренировок, но все они показывали лишь работу на тренажерах в зале. Игровой практики у Марии не было. Совсем тревожно стало, когда в пятницу экс-первая ракетка мира выложила в соцсетях старое фото самой себя, бегущей в парке, за подписью: «Когда просто хочешь выйти на пробежку». И с грустным смайликом.

За две недели до турнира в Бирмингеме это особого оптимизма не внушало.

А ведь Шарапову там ждали! Как и много где еще. Это организаторы «Больших шлемов» для пущей важности устроили из историй с приглашением Марии «Санта-Барбару». На турниры попроще ей все дружно раздавали wild card. Просить такой на Уимблдон россиянка, в конечном счете, сама не стала – отобралась в квалификацию и заявила, что готова сыграть там. После чего – впервые в истории Чемпионата! – на матчи предварительной стадии начали продавать билеты и пообещали транслировать их по ТВ. 

Все знают, как извлечь выгоду из приезда Шараповой!

Но Маша, в итоге, не приедет. Ни в Бирмингем, ни на Уимблдон. В субботу поздно вечером россиянка объявила, что не успевает полностью восстановиться.

- Дополнительное обследование показало, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне сыграть на траве. Поэтому я продолжу лечение и рассчитывают вернуться в Тур на турнире в Стэнфорде, - заявила Шарапова.

Сам турнир стартует 31 июля.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Пока неясно, сможет ли Мария сыграть на US Open. Отобраться в основу напрямую россиянка не успеет – состав участников будет формироваться по рейтингу сразу после Уимблдона, а сейчас Шарапова – 178-я ракетка мира. И своих позиций, понятно, не улучшит.

Дадут ли ей wild card? В Нью-Йорке есть четкий регламент, кому раздают приглашения на Открытый чемпионат США. Всего их 8. Две уходят по взаимному договору представителям Австралии и Франции (в рамках партнерства с Australian Open и «Ролан Гарросом» - там, соответственно, тоже вручают wild card американским теннисисткам). По одной достается чемпионке студенческой лиги NCAA, чемпионке США по юниорам (до 18 лет) и чемпионке серии специальных челленджеров. Наконец, еще три wild card вручают тем американкам, которые стоят выше в рейтинге WTA, но не проходят в основу напрямую.

Шарапова не попадает ни под одну из категорий. Но исключения случаются. Последний раз был в 2009 году – тогда в основу дали приглашение Ким Клийстерс, возобновившей карьеру после травмы и родов. Ким, кстати, сходу взяла титул. Так что, может, и Марии предоставят wild card?

А если нет – всегда есть квалификация. Шарапова уже призналась, что не стесняется играть отбор. Если надо – так надо.

А ВДРУГ ОНА СОВСЕМ НЕ ВЕРНЕТСЯ?

Вот это вряд ли. Конечно, все упирается в здоровье. Но Мария точно не хочет завершать карьеру так – отбыв дисквалификацию за допинг, сыграв всего три турнира и ступив там девушкам, которые активно и подчеркнуто жестко высказывались в ее адрес (Кристине Младенович, Эжени Бушар и той же Лючич-Барони). Большие чемпионки должны прощаться со спортом по-другому. Так что с мотивацией у Шараповой – порядок!

Главное – чтобы не было новых травм.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме и Уимблдон из-за травмыРоссийская теннисистка Мария Шарапова пропустит травяной сезон 2017 года из-за травмы, об этом спортсменка сообщила сама.Шарапова получила травму и может пропустить турнир в БирмингемеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила травму. Ее участие в турнире WTA в Бирмингеме (WTA) под вопросом.Самое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахСамое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахВ разгар Открытого чемпионата Франции «Советский спорт» перевел рассказал CNN Sport о том, что представляют из себя теннисные раздевалки.Экономика спорта: Шарапова стала поводом для новых заработков «Уимблдона»Экономика спорта: Шарапова стала поводом для новых заработков «Уимблдона»«Уимблдон» впервые будет продавать билеты на квалификационную стадию и даже транслировать свою квалификацию.Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давленияДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-яФутболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейАнастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейДля победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут.Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTAПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустила на пять позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 178-е место.«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»Живая музыка, джаз, и белые орхидеи – жеребьевка чемпионата Франции по теннису проходила в элегантном Club de Loges.«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именемПрофессор Анна Скородумова – ученый с мировым именем, совсем недавно она входила в комитет Международной федерации тенниса (ITF).Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Свой первый титул «Ролан Гаррос» Мария Шарапова завоевала, работая со шведским тренером Томасом Хогстедтом.Борис Боровский: К концу года Шарапова будет в десятке рейтингаТеннисный комментатор Борис Боровский высказался о выступлении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации.Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной УильямсШарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.Свитолина после победы в Риме возглавила Чемпионскую гонку WTAКак сообщает официальный сайт WTA, представительница Украины Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Риме вышла на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTAКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 211-й на 173-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на УимблдонеРоссийская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.
Футбол
Защитник Черенчиков покинул «Амкар»
Футбол
«Анжи» подписал вратаря Солосина
Футбол
Алексей Игонин: Не думаю, что Данни в чем-то уступает Снейдеру
Футбол
Василий Уткин: Возвращение Бердыева в Казань делает «Рубин» очень грозной силой
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости