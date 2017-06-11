Шарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на Уимблдоне

Мария Шарапова пропустят травяной сезон и не сыграет на Уимблдоне. «Советский спорт» - о том, что происходит с россиянкой.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Обидная травма. В матче второго круга в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони Шарапова дернула ногу и снялась в третьем сете. Это было довольно обидно, учитывая, что россиянка проводила всего третий турнир после возвращения. Но выглядело, все же, не критично. Приглашение на «Ролан Гаррос» Мария от организаторов чемпионата Франции не получила (ни в основу, ни в квалификацию), других турниров до старта травяного сезона в ее графике не значилось, а само повреждение на казалось особенно серьезным. Почти два месяца на восстановление и подготовку к Уимблдону – более, чем достаточно. По крайней мере, все так думали. Как и сама Мария.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Однако скоро оказалось, что все вовсе не так просто. Шарапова делилась фотографиями своих тренировок, но все они показывали лишь работу на тренажерах в зале. Игровой практики у Марии не было. Совсем тревожно стало, когда в пятницу экс-первая ракетка мира выложила в соцсетях старое фото самой себя, бегущей в парке, за подписью: «Когда просто хочешь выйти на пробежку». И с грустным смайликом.

За две недели до турнира в Бирмингеме это особого оптимизма не внушало.

А ведь Шарапову там ждали! Как и много где еще. Это организаторы «Больших шлемов» для пущей важности устроили из историй с приглашением Марии «Санта-Барбару». На турниры попроще ей все дружно раздавали wild card. Просить такой на Уимблдон россиянка, в конечном счете, сама не стала – отобралась в квалификацию и заявила, что готова сыграть там. После чего – впервые в истории Чемпионата! – на матчи предварительной стадии начали продавать билеты и пообещали транслировать их по ТВ.

Все знают, как извлечь выгоду из приезда Шараповой!

Но Маша, в итоге, не приедет. Ни в Бирмингем, ни на Уимблдон. В субботу поздно вечером россиянка объявила, что не успевает полностью восстановиться.

- Дополнительное обследование показало, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне сыграть на траве. Поэтому я продолжу лечение и рассчитывают вернуться в Тур на турнире в Стэнфорде, - заявила Шарапова.

Сам турнир стартует 31 июля.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Пока неясно, сможет ли Мария сыграть на US Open. Отобраться в основу напрямую россиянка не успеет – состав участников будет формироваться по рейтингу сразу после Уимблдона, а сейчас Шарапова – 178-я ракетка мира. И своих позиций, понятно, не улучшит.

Дадут ли ей wild card? В Нью-Йорке есть четкий регламент, кому раздают приглашения на Открытый чемпионат США. Всего их 8. Две уходят по взаимному договору представителям Австралии и Франции (в рамках партнерства с Australian Open и «Ролан Гарросом» - там, соответственно, тоже вручают wild card американским теннисисткам). По одной достается чемпионке студенческой лиги NCAA, чемпионке США по юниорам (до 18 лет) и чемпионке серии специальных челленджеров. Наконец, еще три wild card вручают тем американкам, которые стоят выше в рейтинге WTA, но не проходят в основу напрямую.

Шарапова не попадает ни под одну из категорий. Но исключения случаются. Последний раз был в 2009 году – тогда в основу дали приглашение Ким Клийстерс, возобновившей карьеру после травмы и родов. Ким, кстати, сходу взяла титул. Так что, может, и Марии предоставят wild card?

А если нет – всегда есть квалификация. Шарапова уже призналась, что не стесняется играть отбор. Если надо – так надо.

А ВДРУГ ОНА СОВСЕМ НЕ ВЕРНЕТСЯ?

Вот это вряд ли. Конечно, все упирается в здоровье. Но Мария точно не хочет завершать карьеру так – отбыв дисквалификацию за допинг, сыграв всего три турнира и ступив там девушкам, которые активно и подчеркнуто жестко высказывались в ее адрес (Кристине Младенович, Эжени Бушар и той же Лючич-Барони). Большие чемпионки должны прощаться со спортом по-другому. Так что с мотивацией у Шараповой – порядок!

Главное – чтобы не было новых травм.