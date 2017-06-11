Сергей Юран: Знаю, что такое второй дивизион в Англии. Слуцкий рискует

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о своем будущем, о сборной России и трансферных слухах вокруг Головина.

«ЕСТЬ ВАРИАНТЫ»

- С днем рождения. Как планируете отмечать?

- По-семейному. С шашлычком, без большого празднества. Это в 25 лет хотелось масштаба, сейчас по-другому, - говорит Юран.

- Что вспоминается в такие дни?

- Как забивал голы в дни рождения. Самый памятный? Наверное, новороссийскому «Черноморцу» в «Лужниках». Первый раз забил в свой день рождения, ощутил, что это такое.

- Какие планы? Последнее время вы занимались телевизионным проектом на «Матч ТВ».

- Есть разговоры. Но всегда хочется прийти в команду под какую-то задачу. Есть один клуб, который хочет, чтобы я его возглавил. Пока не буду называть, он из Подмосковья.

- В новом сезоне сможем вас увидеть?

- Не исключаю.

«ГОЛОВИН В «АРСЕНАЛЕ»? ПОКА ОН НЕ ГОТОВ»

- Какое впечатление произвела игра сборной против Чили?

- Позитивное. Все-таки у чилийцев крепкая команда. Но моментами сборная России имела преимущество. Что-то стало вырисовываться. Поэтому есть надежда, что на Кубке конфедераций будем играть не хуже. Никого выделять не стану – в целом, были неплохие действия. Это однозначно шаг вперед.

- Многие хвалят Головина. Как он вам?

- Хвалят, да, но футбол – командная игра. Часто бывает, только начнем кого-то выделять, он перестает прогрессировать. Очевидно, что у Головина есть потенциал – и он может играть еще лучше.

- Верите в возможное предложение лондонского «Арсенала» по нему?

- Нет. Во-первых, Головин к такому повороту карьеры еще не готов, а, во-вторых, есть предметное предложение, а есть интерес. В первом случае приезжают, разговаривают с игроком, подписывают контракт. Этого, насколько я понимаю, пока нет. Но не исключаю того, что Головин попал на карандаш к скаутам английского клуба. И за ним будут следить. Все покажет чемпионат мира. Если выступит на нем хорошо, возможно, поступит предложение.

- «Рубин» и Бердыев вновь воссоединились. Это заявка на чемпионство?

- Думаю, в первый же сезон – вряд ли. Да, у «Рубина» все в порядке с финансами, а Бердыев – сильный и опытный специалист. Но нужно разбираться с составом, который есть сейчас. Он набран в разнобой. Нужно определяться по позициям, кого отдавать, кого покупать. Это потребует времени. В любом случае, «Рубин» вновь станет серьезным конкурентом, но о чемпионстве, думаю, можно говорить только через сезон.

«СЛУЦКИЙ РИСКУЕТ»

- По тому, как развивается это межсезонье, кто должен усилиться лучше других?

- «Зенит». Манчини пришел ведь не просто так. Тренеры подобного уровня приходят в клубы со списком тех, кого нужно купить. Если их требования принимаются, тогда они подписывают контракт.

- Верите, что в «Зенит» может приехать Ибрагимович? Все, на кого питерский клуб подписался в твиттере за последнее время, уже подписали контракт с командой. И вот теперь «Зенит» подписался на аккаунт Ибрагимовича.- Сложно сказать. Ибрагимович – это имя, но сумеет ли он восстановиться после травмы на колене? И возраст ведь уже серьезный. Поэтому непонятно, нужен ли он «Зениту» или нет, по-футбольному. Зарплата ведь у шведа немаленькая, нужно посчитать все риски. А с точки зрения имиджа, развития футбола, конечно, возможный приход в чемпионат России такого футболиста, это плюс.

- «Зенит» расстался с Данни. Не поспешил?

- Опять же два момента: травмы и возраст. «Зенит», видимо, рассчитывает найти более молодого игрока. Тем более, Данни – амбициозный футболист. И если он окажется на лавке, то в команде могут начаться различные, скажем так, брожения. В этом плане «Зенит» сделал все грамотно.

- Как отнеслись к тому, что Слуцкий возглавил «Халл Сити»?

- Второй английский дивизион – это очень сложный турнир. Я играл в нем за «Миллуолл», знаю это. Очень высокая интенсивность, часто приходиться играть через каждый три-два дня. Поэтому если перед Слуцким стоит задача вернуться в АПЛ, а она наверняка стоит, то это будет очень непросто. Как выстраивать циклы подготовки, чтобы при таком плотном графике команда регулярно побеждала? Для этого нужен опыт. А еще надо быть готовым к давлению СМИ, болельщиков, для них Слуцкий – иностранец. В общем, это большой шанс, но одновременно с этим и большой риск. Если у Слуцкого не получится, то возможностей остаться востребованным будет мало.