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Фанаты армянского бойца напали на побившего его соперника (Видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Париже прошел бой между голландцем Мертелом Гронхартом и армянином Арутом Григоряном.

Поединок завершился новой дракой. В ней приняли участие зрители, которые выбежали на ринг после того, как Григорян оказался в нокауте. Болельщики армянского кикбоксера набросились на голландского бойца.

Инцидент произошел во втором раунде боя. Григорян пропустил несколько ударов, а затем по неизвестной причине опустил руки и повернулся к сопернику спиной, словно прозвучал сигнал об окончании раунда. Гронхарт пошел в новую атаку и одним ударом отправил армянина в глубокий нокаут.

Несколько человек из группы поддержки Григоряна выбежали на ринг и попытались отомстить голландцу. Потасовку достаточно быстро прервали сотрудники службы безопасности турнира и представители команд бойцов.

«Я был в углу, и я видел, как эти ребята выходили, – сказал Гроенхарт о нападавших. – Я понимаю этих парней, это спорт. Всякое случается. Некоторые люди становятся слишком эмоциональными. Но это спорт, и маленькие дети смотрят его, сидя дома. Посторонним нельзя выходить в ринг».

Тренер Григоряна Ники Хеммерс сказал, что его подопечный повернулся спиной, так как у него было рассечение. При этом наставник не понимает, зачем его боец это сделал и почему прекратил защищаться, сообщает Yahoo!Sports.

 

 

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