Российский триколор неуместен. Новый запрет ИААФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам выступать в форме цветов национального флага.

По информации, оказавшей в СМИ, россиянам непросто запрещено выступать под флагам своей страны, им нельзя наносить любую атрибутику, которая ассоциируется с Россией. Например, раскрашенные в цвет российского флага ногти у спортсменок и бело-сине-красная резинка для волос.

«Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF», - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина посетовала, что ей нельзя надевать ничего, что намекало бы на российский триколор.

Чтобы не провоцировать скандальных ситуаций, она не может себе позволить даже накрасить ногти в цвета российского флага. Под запретом также резинки для волос и браслеты, содержащие сочетание белого, синего и красного цветов.

«Пока никаких контролей не было, но, думаю, это будет очень серьезно проверяться на чемпионате мира. Чтобы не провоцировать и не обращать на себя внимание, я стараюсь ничего подобного не делать, хотя очень хочется надеть и резинки, и браслеты. Но поскольку мы долго добивались хотя бы этого, то потерпим», - заявила Кучина перед стартом этапа Бриллиантовой лиги в Риме, где россиянка одержала третью победу подряд.

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов в свою очередь выразил мнение, что российским легкоатлетам не обязательно использовать в своей экипировке цвета триколора, так как болельщики и без этого знают, чей флаг отечественные спортсмены защищают.

«Понятно, что такие условия — не всегда приятно, однако сейчас мы их вынуждены исполнять. И я думаю, что это будет кратковременная мера в отношении наших спортсменов.

В любом случае все болельщики, которые придут на соревнования, будут знать, что это российские легкоатлеты, что они выступают за свою страну», — сказал он «Газете.Ru».

Отметим, что на мартовском чемпионате Европы в Белграде Дарья Клишина вышла в сектор для прыжков в длину, перетянув свои волосы резинкой цветов российского флага. После этого IAAF решила регламентировать данный вопрос.

Что касается лака для ногтей, то еще в 2013 году на чемпионате мира в Москве шведской прыгунье в высоту Эмме Грин-Трегаро вынесли предупреждение за маникюр в цветах радуги. Таким образом, она протестовала против принятия в России закона, запрещающего гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

Добавим, что IAAF на сегодняшний день допустила к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом 14 российских легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Ласицкене и Анжелика Сидорова. В то же время 43 заявки на допуск к международным стартам были отклонены.