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Евгений Ловчев: Бердыеву понадобится год, а сложнее всех будет Кононову

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Кононов
Олег КононовФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самом важном, что происходит в российском клубном футболе.

БЕРДЫЕВУ НУЖЕН ГОД

Недавно писал о том, что для «Рубина» лучший выход – это вернуть Бердыева. Возможно, даже извиниться перед этим. Мы мало, что знаем об истории ухода Бердыева из Казани. Какие-то обрывки. Мол, в клуб пришло письмо от какого-то непонятного агента, что нужно перевести деньги за трансфер. Многим в Татарстане такие загадки не понравились: что за агент, зачем ему платить?

Все это происходило на фоне спада результатов, финансовых неурядиц. Конечно, повлиял и провальный трансфер Карлоса Эдуардо за 20 млн, который почти не играл. Но это все разговоры не о футболе. И мы много не знаем о том, что тогда действительно случилось.

Если сосредоточиться именно на профессиональных моментах, то очевидно, что Бердыев – лучший тренер России на данный момент. Он доказал это и успехами в «Рубине», и в «Ростове». Во втором случае, создав из никогда не хватавших звезд с неба футболистов, самую запоминающуюся российскую команду в Европе в этом сезоне. Не было безнадеги даже против «Баварии», «Атлетико» и «МЮ».

В Казани не получилось доказать, что Бердыев им не нужен. Что могут быть успехи и без него. Поэтому он вернулся. Но это не значит, что сразу все будет хорошо. Много вопросов по составу, а летнее межсезонье не такое большое, чтобы успеть создать цельную команду. Но, уверен, через год «Рубин» будет бороться за призовые места. Этот тренер знает, что делать.

НЕ ФАКТ, ЧТО «ЗЕНИТ» БУДЕТ ГЛАВНЫМ ФАВОРИТОМ

Пока влияние назначения Манчини на трансферную политику сложно оценивать. Наверное, итальянец не приходил со словами: «Срочно купите мне Терентьева и Нобоа». Возможно, он их и не знает вообще. По сравнению с трансферами, которые были несколько лет назад, это путь вниз.

Поэтому, уверен, покупки еще будут. И наверняка очень серьезные. Иначе зачем было приглашать такого дорогостоящего тренера? Тем более, в клуб вернулся Константин Сарсания – заметный агент, который плотно работает с Европой.

Делает ли это «Зенит» фаворитом сезона? Трудно сказать. «Зениту» требуются серьезные изменения, а это всегда риск. У «Спартака» и ЦСКА же в целом сложился состав. Конечно, им покупки тоже нужны. Но у них костяк есть.

В общем, чемпионат ожидается интересным. К этой тройке наверняка подтянутся «Рубин», «Локомотив», возможно, «Краснодар».

СЛУЦКИЙ: ИНТЕРЕСНО, НО РИСКОВАННО

Слуцкий заслужил этот шанс. Он ждал, учился, рвался в бой. Но скажу честно: есть опасения. Англия – очень жесткое место для тренера. Чуть не получилось у великого Моуринью, который годом ранее взял титул, и все – его нет в «Челси». Та же история и с Раньери, добившегося с «Лестером» исторического достижения.

Никто не будет вспоминать, что Слуцкий выводил ЦСКА в 1/4 финала Лиги чемпионов, брал титул в России. Для них это не показатель. Плюс чемпиошип – своеобразная лига. Там очень много команд и, следовательно, матчей. График сумасшедший.

Это, безусловно, будет очень интересно. И в лучшие времена Газзаев, Семин, Романцев не были особенно востребованы в топ-чемпионатах. Слуцкий сделал важный шаг. И теперь мы увидим работу тренер в других, более жестких условиях. Увидим то, как Слуцкий умеет держать удар, объяснять то, что он хочет видеть от игроков. Все-таки в ЦСКА тренеру оказывалась большая поддержка со стороны президента. Теперь этого не будет.

АЛЕНИЧЕВ НИКОГДА НЕ БОЯЛСЯ ТРУДНОСТЕЙ

Много интересных тренерских назначений. За всеми будет интересно следить – и за Кононовым в «Ахмате», и за Аленичевым – в «Енисее», и за Тихоновым - в «Крыльях». Им всем есть, что доказывать.

Кто-то скажет: зачем Аленичев после РФПЛ поехал в ФНЛ, где его товарищ в прошлом сезон задал серьезную планку ожиданий? Но давайте вспомним: этот парень никогда не боялся трудностей. Попал в Москву после скромных Великих Лук и Пскова. Заслужил приглашение в «Спартак», потом завоевал Европу.

Закончив с футболом, стал депутатом, но бросил это и отправился в Тулу. В любительскую команду!  Поднял ее до РФПЛ. И сейчас, после ухода из «Спартака», он не сидел на месте, не отдыхал. Ездил, учился. Возможно, не было предложений из региона поближе к Москве, тогда он отправился в Красноярск. В город, где, кстати, хорошее отношение к спорту. Есть и баскетбольный клуб, хорошая школа русского хоккея, регби. Оттуда, наконец, легендарные наши футбольные люди Тарханов и Романцев. И Аленичев поехал доказывать. Потому что задачи, думаю, стоят будут серьезные.

Но труднее всех будет Кононову. Непростой регион, руководство очень требовательное. Мы часто говорим, что российским игрокам и тренерам, отправляясь в Европу, нужно научиться понимать местный менталитет. Так и здесь: Кононову необходимо будет подстроиться, разобраться во всех нюансах. Но, думаю, он справится. 

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Евгений Ловчев
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