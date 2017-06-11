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Рафаэль Великий. Надаль – 10-кратный чемпион «Ролан Гарроса»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рафаэль Надаль
Рафаэль НадальФото: Gettyimages.ru

Рафаэль Надаль опять переписал историю – испанец, разгромив Станисласа Вавринку, выиграл свой 15-й турнир «Большого шлема». И юбилейный, 10-й «Ролан Гаррос».

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6

Место и дата

11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

МАГИЯ ЦИФР

– Я не слишком много думаю о цифрах. В конце концов, 10 побед – это всего на 10 процентов больше, чем девять. Да и «девять» – вообще, мое любимое число. Хотя если выиграю в воскресенье, возможно, я полюблю «десятку» больше.

Ох уж этот скромный Надаль!

Рафа давно вошел в историю. Безотносительного этого сезона. Не было раньше Короля грунта, равного ему – даже Бьерн Борг с подобным мнением согласен. И вряд ли в будущем такой Король появится.

Приехать на «Ролан Гаррос» в 19 лет – и сразу победить! А потом еще, и еще… Четыре титула подряд – до поражения от Робина Содерлинга в четвертом круге чемпионата Франции-2009 (и здравствуй карьерный «Шлем» Роджера Федерера – швейцарец больше всех был благодарен шведу за тот матч!). Перезагрузка – и начиная с 2010-го еще пять триумфов кряду. Рафа царил в Париже на протяжении всей карьеры. Он переписывал грунтовые рекорды по количеству побед подряд, но именно во Франции всякий раз ярко подтверждал – нет никого, кто был бы способен остановить Надаля на мягких кортах.

По крайней мере – пока сам Рафаэль в хорошей форме.

А потом пошли серьезные проблемы. Поражение от Джоковича в четвертьфинале в 2015-м. И травма перед встречей третьего круга в прошлом году. Париж не разлюбил испанца, как и испанец продолжал любить его всем сердцем. Но постоянные проблемы со здоровьем будто перечеркнули все его надежды на 10-й «Кубок мушкетеров». В Надаля перестали верить – на фоне Джоковича и Маррея он, как и Федерер, больше не казался железобетонным фаворитом. А главный козырь – фантастическая физика и скорость – ушли из-за болей в колене и руке.

Так казалось вплоть до нынешней зимы. Когда в Австралии в финале вновь сыграли Надаль и Федерер (а Джокович и Маррей выбыли еще до экватора турнира). Случилось дежавю. Мы вдруг узнали, что эти парни – все еще лучшие! И Роджер тогда победил – в пяти тяжелых сетах. Только на грунте выступать не стал. Похоже – понял, что против Надаля, вернувшегося на свой пик, тут ловить нечего.

Швейцарец взял свое на харде.

Грунт целиком остался Рафаэлю.

КАК ВХОДЯТ В ИСТОРИЮ

Никому раньше, до этого сезона, не удавалось выиграть один турнир 10 раз. Надаль переписал и эту страницу истории. Дважды – за две недели. Сначала – взял титул в Монте-Карло. Затем – в Барселоне. И вскоре приехал за юбилейным кубком в Париж.

Бенуа Пэр в первом круге – три сета, 6 геймов. Робин Хаасе во втором – три сета, 7 геймов… И дальше – разгром за разгромом. Николос Басилашвили, Роберто Баутиса-Агут, Пабло Каррена-Буста, да даже Доминик Тим, недавно побеждавший Надаля в Риме – под каток попали все. Третий раз в карьере Рафа добрался до финала на «Ролан Гарросе», не проиграв ни партии. И обновил личный рекорд по минимальному количеству геймов, отданных соперникам – всего 29.

На что мог рассчитывать Вавринка?

Разве что на свою статистику – Стэн трижды принимал участие в титульных матчах на «Больших шлемах». И трижды побеждал. При это ни разу не был фаворитом. Как не был и сейчас. Но кто-то правда верил, что это Вавринке поможет?

6:2 в первой партии. 6:3 – во второй. Два брейка и 5:1 – в третьей. Надаль выжигает оборону соперника своими кручеными и мощными ударами, когда мяч, соприкоснувшись с грунтом, кажется, способен повлиять на скорость вращения планеты. А сам швейцарец непривычно много ошибается. Понимает – без острых атак во встрече с Рафой ловить нечего. Тут надо рисковать. Даже – сверх меры. Но риск нисколько не оправдывается. И гейм за геймом титулованный испанец приближается к очередной победе. Очередной выстрел в ноги Вавринке, неловкая попытка срезать удар – и Стэн отправляет мяч под сетку. А Надаль падает на свой любимый грунт.

Как уже делал девять раз до этого. Прямо на этом корте. На арене Филиппа Шатрие.

Свое место в истории он заслужил давно. Но для великих нет предела. Это доказал Федерер в Мельбурне. И это подтвердил Надаль в Париже.

Интересно, в ближайшие 100 лет кто-то повторит результат испанца? Пусть даже не на «Ролан Гаррос». Пусть на другом турнире «Большого шлема»? Почему-то кажется – вряд ли. Но ведь легенды появляются внезапно. Как 12 лет назад, обыграв Мариано Пуэрту в финале в Париже, появился сам Рафа.

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