Сознательный футболист или тысяча долларов за поездку на тренировку

Необычную историю игрока в американский футбол опубликовала Washington Post: спортсмен Шарис Райт должен был лететь из Чикаго в Баффало на тренировку, но авиарейс оказался отменен. Какой выход нашел сознательный спортсмен – в кратком переводе статьи.

История эта случилась чуть менее недели назад, и стало известно о ней со слов агента футболиста, которому пришел счет на кругленькую сумму за такси.

Итак, рейс футболиста Шариса Райта был отменен. Наутро в Баффало – тренировка. Причем, она не носила статус обязательной – вполне можно было бы сослаться на уважительные причины. Но игрок, застрявший в аэропорту, решил, что вариантов для него быть не может: доехать как угодно! Футболист вызвал такси и попросил отвезти его в Баффало.

Сначала водитель не разобрался, и повез его в чикагский клуб под одноименным названием. Когда же выяснилось, что речь идет о спортивной базе «Баффало Биллс» в Орчард Парке, что под Баффало (в полутора часах лету!) деваться было некуда.

Поездка длилась восемь часов. Выехав из аэропорта в 22:59 по местному времени, авто прибыло к 7:00 следующего дня на базу клуба.

Вот скрин поездки, опубликованный агентом:

Спортсмен и водитель разговорились за восемь часов и говорили на самые разные темы. Водитель (Хади Абдоллахян) рассказал, что приехал в США из Турции в статусе беженца. В Штаты он попал по программе ООН. В стране живет без семьи и не особо разговаривает на английском.

Райт рассказал о своих родных и сказал, что является футболистом. Хади, как он говорит, «считающий себя болельщиком», сначала не признал Райта, но к концу поездки понял кого ему довелось везти. Водитель даже сказал, что будет теперь болеть за «Баффало Биллс».

Райт, кстати, добавил сверху счета еще 300 долларов чаевыми. Игрок пояснил всем, что его потрясла история Абдоллахяна.

Собственно полёт из Чикаго в Баффало стоил бы 260 долларов.