12 команд в РФПЛ. Плюсы и минусы

Леонид Федун и Станислав Черчесов считают, что РФПЛ необходимо сократить до 12 команд. «Советский спорт» рассказывает о плюсах и минусах этой затеи.

ПЛЮСЫ

Стабилизация финансовой ситуации в лиге

С наступлением кризисных времен в отечественной экономике финансовая расслоенность в спорте только растет. Российский футбол никогда не был образчиком стабильности, и в последние годы практически ни один чемпионат не обходится без абсолютно безнадежных «пассажиров», вроде многострадальной «Томи», которая доигрывала минувший сезон вчерашними дублерами.

Наиболее проблемные с финансовой точки зрения клубы, как правило, подметают дно турнирной таблицы РФПЛ, поэтому сокращение лиги до 12 команд приведет к повышению финансового входного порога. Как следствие, те кандидаты на повышение, экономика которых заведомо не сможет соответствовать новым требованиям, даже не будут стремиться в премьер-лигу.

Усиление конкуренции

Соревнование 12 финансово стабильных клубов автоматически приведет к усилению конкуренции. Плотность и принципиальность матчей вырастет. В таких условиях не получится собрать очки с аутсайдеров и отсидеться на 10-11 месте. На каждый матч придется выходить и цепляться за каждую возможность.

Если бы в лиге было 12 команд уже по ходу этого сезона, игроки «Рубина» забыли бы про войну с главным тренером и начали бы рубиться в каждом матче, чтобы немного приподняться повыше и не вылететь. Московский «Локомотив» не успокоился бы после победы в Кубке, а дрался бы в последних турах, лишь бы обезопасить себя от борьбы за выживание.

Стоит ли говорить, как в таких условиях обострится борьба за чемпионство и места в Лиге чемпионов. Количество матчей высокого накала возрастет, и команды будут чаще допускать ошибки по ходу сезона. В таких условиях велика вероятность, что судьба первых мест будет решаться в двух последних турах. Что может быть лучше этого?

Дерби каждый день

Буквально каждый поклонник российского футбола с ностальгией вспоминает сезон 2011/2012, вторая часть которого прошла по очень интересной формуле – команды разделились на восьмерки и решали свои задачи в перманентных битвах внутри своего пула. В таком раскладе буквально каждый тур дарил нам ряд крутых противостояний – московские дерби или сражения «Зенита» с обитателями столицы.

Большинство спортивных журналистов с ностальгией вспоминают то время. Это был, пожалуй, один из самых огненных чемпионатов России за всю его историю. Сокращение премьер-лиги до 12 команд точно также сделает календарь более плотным и насыщенным мощными поединками.

Идею с разделением таблицы на два пула перед последним кругом также отбрасывать не стоит. В чемпионате Польши деление на восьмерки практикуют уже четыре года, что по максимуму усложняет путь «Легии» и «Леха» к золотым медалям. В минувшем сезоне градус интриги в «Экстракласе» превысил все мыслимые и немыслимые параметры. Перед последним туром на чемпионство претендовало 4 (!) команды, которые, в итоге, определяли обладателей медалей в очных матчах. Все это привело к тому, что «Легия» стала чемпионом только благодаря голу «Ягеллонии», которая сравняла счет в матче с «Лехом» на 88-й минуте. Если бы этого не произошло, золотые медали достались бы познаньскому коллективу. Уверен, многие болельщики в России захотят испытать подобные эмоции.

Повышение зрительского интереса

При этом нельзя сказать, что в РФПЛ сейчас нет интриги. Сюрпризы случаются – взять хотя бы прошлогодний «Ростов» и два подряд третьих места нашпигованного деньгами «Зенита», который на бумаге должен выносить всех. Однако даже в таких условиях зрительский интерес к российскому футболу не растет. Напротив, последние сезоны демонстрируют негативные тенденции.

Причин здесь много: низкое качество футбола в некоторых матчах, плохие стадионы, агрессивные фанаты, идиотский календарь, благодаря которому первый круг у нас заканчивается зимой. Сокращение количества клубов в премьер-лиге позволит его составителям уплотнить матчи и не доводить ситуацию до абсурда.

Эта мера вкупе с вышеперечисленными пунктами привлечет болельщиков на стадион. Никто не пойдет смотреть матч ЦСКА – «Ахмат», когда на термометре «-5», но если та же игра будет проходить в «+10», а команды будут бороться за что-то осязаемое, ситуация на трибунах резко поменяется.

Рост игроков

Повышение конкуренции станет двигателем прогресса не только для лиги в целом, но и для российских футболистов, многие из которых лишены мотивации. В РФПЛ хватает проходных игр, что дает возможность некоторым «паспортистам» не выкладываться на полную. Увеличение количества топовых матчей неизбежно приведет к тому, что наши игроки станут профессиональнее подходить к исполнению своих обязанностей и повышать свое мастерство.

Это относится и к молодым игрокам. Условному Миранчуку будет полезнее сыграть 3-4 матча за чемпионат против «Зенита», чем против «Мордовии». Вряд ли кто-то будет спорить, что только в играх высокого накала, где многое стоит на кону, молодежь сможет научиться решать серьезные задачи, биться за каждый мяч и привыкать к чувству ответственности.

А самое главное, в таких матчах у парней не будет возможности выключаться, и мы больше не увидим, как Шатов с Головиным отбивают друг другу «пятюню», а в это время наш соперник разыгрывает угловой и забивает.

Повышение качества освещения в медиа

Да, с уменьшением количества команд календарь уплотнится, но и матчей в туре станет меньше. Благодаря этому телевидению будет проще равномерно разместить игры в своей сетке. Будет меньше наложений, ресурсы канала будут распределены более равномерно, и качество работы телевизионных бригад возрастет. Комментаторы перестанут путаться в фактах, операторы будут четче снимать опасные моменты, а режиссеры трансляций начнут замечать больше интересных вещей во время матчей. Быть может, нас даже начнут баловать продвинутой статистикой.

В чемпионате неизбежно появится больше интересных сюжетных поворотов, поэтому у печатных СМИ возникнет желание писать не только о «Спартаке» и проблемах стадиона «Крестовский». Да и в целом, каждый тур будет дарить больше инфоповодов и, как следствие, больше простора для авторского креатива.

МИНУСЫ

Слишком большое количество матчей

Историей российского футбола доказано, что 30 матчей за сезон – оптимальная цифра. При сокращении количества команд до 12 придется решать - сколько кругов играть. Очевидно, что 22 матча за сезон крайне мало, поэтому нужно будет проводить третий, а то и четвертый раунды.

В таком случае количество игр сильно возрастет, что для российских футболистов, избалованных легким графиком, станет серьезной проблемой. Наши команды и так не блещут в Лиге чемпионов, а тут они будут истощены напряженной борьбой во внутреннем первенстве и Кубке. Вы уверены, что в таком графике «Зенит», «Спартак» или который год играющий усеченным составом ЦСКА смогут показать в европейских матчах что-то внятное? А там еще и сборная есть, которой тоже надо играть отборы или товарищеские матчи.

Игроки в зарубежных чемпионатах приучены проводить по 50-60 матчей за сезон, но наши футболисты не смогут выдерживать подобный график. На фоне сильной усталости качество их игры упадет, и в последних турах чемпионата мы будем наблюдать за мучениями пешеходов, а никак не за искрометной борьбой.

Дерби со временем наскучат

Все в этом мире приедается и постепенно выходит из моды. То же самое может произойти и с РФПЛ в случае сокращения количества команд. Мы будем наблюдать с вами за одними и теми же командами, а каждый тур будет превращаться в день сурка. Болельщиков на стадионах и у телеэкранов не будет покидать ощущение, что они попали в день сурка.

Да, 4 игры «Спартак» - ЦСКА за сезон – это круто, но очень скоро наступит чувство пресыщения. Причем не только у поклонников футбола, но и у самих команд. Они изучат друг друга вдоль и поперек, многие вещи будут исполняться игроками на автомате, им будет не хватать чувства новизны. Вы скажете: «много хорошего футбола не бывает». А теперь вспомните шесть «Эль классико» подряд и свои чувства, с которыми вы наблюдали за последними тремя. То же самое будет с противостояниями ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Зритель наестся ими до отвала.

Футбол – это игра эмоций, выплеск адреналина, жизнь на грани. Когда ничего этого нет, это значит, что он умер. Думается, что смерти российского футбола хотят не так много людей в нашей стране.

А как же популяризация?

Футбольная общественность давно пришла к выводу, что в Москве все зажрались, поэтому весь потенциал скрыт в регионах. Именно оттуда росфутбол должен получать подпитку талантами и дополнительный зрительский интерес. Ну и откуда же этому взяться, если молодым пацанам будет не на кого смотреть?

Парням в условной Перми будет проще засесть с пивасом на лавочке, чем идти в футбольную секцию и пахать непонятно для чего. Молодому поколению нужен ориентир и мечты о светлом будущем. Если в городе есть команда премьер-лиги, то и ребятишек, мечтающих сыграть в футболке родного клуба, найдется полным-полно.

Сокращение премьер-лиги превратит ее в закрытый клуб, команды с периферии не смогут туда пробиться, что резко ударит по популярности футбола в целом. Попадание команды в премьер-лигу из провинциального города всегда ведет к тому, что местные болельщики начинают активно поддерживать своих, а не «Спартак» или «Зенит». Если в РФПЛ будет 12 команд, Россия окончательно признает себя «нефутбольной» страной.

Вся власть у олигархов

Еще одним побочным эффектом сокращения премьер-лиги может стать украинский или шотландский сценарии, когда вся власть в чемпионате фактически узурпирована одним-двумя клубами. Они скупят всех стоящих игроков и будут разыгрывать чемпионство между собой, ведь пока что в нашем футболе нет даже намека на выравнивание финансовых возможностей.

В таких условиях некоторые команды смирятся со своим положением и будут стремиться зарабатывать деньги, например, сотрудничая с теми же олигархами. 70% их составов будут наполнять игроки, взятые в аренду, на условиях гарантии 6 очков. Как это много лет делали «Шахтер» и «Ильичевец», например. Да и середняки, обезопасившие себя от вылета, начнут в концовке сезона торговать очками. В итоге, чемпиона будет определять не сама игра, а особенности «теневого сотрудничества».

Меньше красивых историй

Помимо всего вышеперечисленного, сокращение РФПЛ приведет к тому, что наш футбол станет совсем уж пресным. Мы окончательно перестанем надеяться на чудо. Историй, подобных прошлогоднему взлету «Ростова», больше не произойдет. Подобные выскочки будут отфильтрованы жестким графиком чемпионата. Выдержать 30 игр и залезть на пьедестал – это одно. И совсем другое, когда перед тобой дистанция в 40+ матчей и всех твоих лидеров растащат в ближайшее трансферное окно.