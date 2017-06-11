В «Баварии» новая звездочка. Серж Гнабри: из Англии в Германию – через Рио

Лучший бомбардир футбольного турнира Олимпиады-2016 нашел себе новый клуб.

В воскресенье стало известно, что лучший бомбардир прошлогоднего олимпийского футбольного турнира в Рио-де-Жанейро Серж Гнабри сменил клуб. Футболист, выигравший в составе сборной Германии серебро Игр-2016 в Бразилии, перешел из «Вердера» в «Баварию».

Информация об этом появилась на сайте клуба и прозвучала, словно гром среди ясного неба. Никаких предпосылок вроде бы не было, об интересе мюнхенского клуба никто не слышал. Но факт остается фактом: 21-летний Гнабри подписал трехлетний контракт с командной из Мюнхена.







Чуть позже некоторую информацию раскопал немецкое издание «Bild». По его информации, стоимость трансфера составила €8 млн.







Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил, почему селекционеры мюнхенского клуба сделали выбор в пользу Гнабри. «Мы рады в лице Сержа Гнабри подписать еще одного молодого талантливого футболиста сборной Германии. В составе «Вердера» Серж сделал большой шаг вперед в своем развитии», – приводит пресса слова Руммениге.



«Для меня большая честь стать игроком «Баварии». Впереди меня ждет захватывающее время. Я в предвкушении!» – заявил Гнабри после подписания соглашения.

Откуда появился этот игрок в «Вердере»?

Гнабри начал профессиональную карьеру в лондонском «Арсенале», которому принадлежал еще с 2011 года и до 2016 года. В составе клуба он выиграл Кубок Англии-2013/14. Правда, за все это время он за «Арсенал» провел лишь 18 матчей во всех турнирах, забив один гол.

В 2015 году лондонский клуб отдал его в аренду «Вест Бромвичу», а в 2016-м продал «Вердеру». В минувшем сезоне у полузащитника игра пошла: он забил 11 голов в 27 матчах немецкой бундеслиги.

А заговорили о нем во время олимпийского футбольного турнира. В Рио-де-Жанейро Гнабри забил шесть мячей и вместе с партнером по сборной Германии Нильсом Петерсоном стал лучшим бомбардиром турнира. На групповом этапе он забил один гол Мексике (2:2) и оформил по дублю в матчах с Кореей (3:3) и Фиджи (10:0). Еще один мяч хавбек отправил в ворота соперников в победном четвертьфинале с Португалией (4:0). В проигранном финале с Бразилией (1:1, по пен. 4:5) Гнабри реализовал один из послематчевых пенальти.

Есть у Гнабри и опыт выступлений за сборную. В национальной сборной Германии полузащитник дебютировал в ноябре 2016 года в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Сан-Марино (8:0), и там сразу отметился хет-триком.

Он, кстати, стал первым новичком бундестим за 40 лет, которому удалось в дебютном матче забить три гола. В 1976 году хет-трик в матче против Югославии сделал Дитер Мюллер.

Твиттер клуба сообщил, что игрока давно ждут:



