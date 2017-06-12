Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18

«Советский спорт» рассказывает о самом долгожданном спортивном симуляторе – FIFA 18.

Отправляясь в Мюнхен на закрытую презентацию FIFA 18 много думал: а что с движком, будут ли кардинальные изменения, чем удивят разработчики. К счастью, удалось получить ответы не только на эти вопросы, но и на вагон и маленькую тележку остальных.

НОВЕЙШАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Помните, как мы хаяли графику за то, что футболисты скорее похожи на кукол, чем на людей? Так вот частично эти неполадки решили еще в FIFA 17, но теперь топ-игроки выглядят еще круче.

Прыщи, родинки, шрамы, синяки под глазами – все это выглядит на лицах виртуальных футболистов настолько реалистично, что даже немного не верится, как за год специалисты успели обрисовать всех известных игроков, детально проработали физиономию каждого и наделили эмоциями.

Да-да, это не опечатка – игроки теперь выглядят еще более эмоциональными, чем раньше. Агрессия – пожалуйста, смех – тоже есть, радость – да ее завались! Уголки губ опускаются и поднимаются в зависимости от эмоций, морщины разного толка появляются на лицах мировых звезд не только после гола, но и после обидного поражения.

АТМОСФЕРА

Важно отметить, что движок Frostbite, на котором EA уже несколько лет разрабатывают не одну видеоигру, скоро канет в лету. На нем сделана и FIFA 18, но если верить разработчикам, на новый движок компания планирует перепрыгнуть после 2018 года, а значит FIFA 19 будет создаваться на его же основе. Но дальше – больше.

В новой версии игры большое внимание разработчики обратили на атмосферу. Теперь у футболистов по одному и коллективно появились, так сказать, незабываемые моменты, которые они будут переживать совершенно невероятным образом. Гол на последней минуте, финальный штурм на ворота соперника, грубая игра – все это будет заводить команду.

Кроме того, разработчики по-новому взглянули на культуру боления в разных частях планеты. На языке EA эта опция называется Regionalization. То есть, в Британии на трибунах будут больше распевать веселых чантов, в на культовых стадионах, как «Вестфалленштадион» или «Сан-Сиро» публика будет демонстрировать красочные баннеры, а где-нибудь в Южной Америке вдоль секторов растянутся огромные транспоранты, а на газон полетит море конфетти и цветной бумаги. И главное – болельщики больше не похожи на одинаковых ботов, запрограммированных на одинаковые движения: теперь они двигаются, переживают и болеют абсолютно по-разному.

ФИЗИКА

Над физикой в FIFA 18 поработали на славу. Но, стоит признать, не столь кропотливо, как хотелось бы. Но давайте с плюсов. Тот же Криштиану Роналду в игре не похож на остальных игроков. Понятное дело, что он и в жизни серьезно отличается от других футболистов, но с точки зрения физики теперь он бежит – как с мячом, так и без него – совершенно иначе. Обработка мяча, движения руками, корпусом, открывания под партнера – все это абсолютно не так, как у остальных. Пока не ясно, участвовали ли другие топ-игроки в подобных тестах, писали ли с них движения и поведение во время матча. Но, думаю, скоро узнаем.

Теперь еще один важный момент. Отныне игроки разной конституции тела шагают по-разному. Если раньше у, скажем, высоченного Крауча и низенького Джовинко ширина шага была одинаковой, то теперь каждый из игроков, исходя из своих антропометрических данных, бежит по-своему. Получается, условный Месси для покрытия 20 метров поля делает больше шагов, чем превышающий его в росте Златан.

Но, как часто бывает в таких случаях, разработчики уделили больше времени работе с мячом, атакующим действиям и персонализации, а вот про оборону практически забыли. Да, коллективно защитники стали умнее, они заметно лучше выдерживают линию офсайда, страхуют друг друга практически по-живому, но один на один они остались почти такими же беспомощными и робкими. То условный Бонуччи притормозит перед набирающим скорость Рибери, то дернется зачем-то не в ту сторону. И пока ты возвращаешь защитника на место и на всех порах мчишься за мячом соперник на шаг, а то и на два, впереди тебя.

Про голкиперов ничего особого не скажу. Они стали лучше выбирать позицию в воротах, да вроде и с дальними ударами теперь справляются, но что-то в их действиях по-прежнему вызывает тревогу. Что именно – сказать не могу, пару часов игры слишком мало, чтобы детально просмотреть игру вратарей. Мяч-то в основном в поле, и когда смотреть на голкипера?

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Есть еще много небольших примочек – быстрые замены (удобная штука для тех, кто любит играть в Карьеру), судья запоминает количество фолов каждого из игроков, наконец-то мы увидим топовых тренеров во всей красе, обновленный режим Journey, трава наконец-то мнется, и многое другое – но ведь какие-то новшества удастся увидеть и вам. Официальная премьера ведь совсем скоро. Наберитесь терпения и подождите пару месяцев.

Поверьте, оно того стоит.