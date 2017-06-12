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Нежданный Бос. Что ожидает новую «Боруссию»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нежданный Бос. Что ожидает новую «Боруссию»
Фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

«Советский спорт» рассказывает об одной из самых неожиданных тренерских перестановок текущего межсезонья.

«Позади остался сезон-2016/17, и, несмотря на победу в Кубке Германии, назрела необходимость в объяснении некоторых событий. Потеря таких игроков, как Гюндоган, Хуммельс и Мхитарян, приход новых и невероятно талантливых футболистов и травмы некоторых лидеров были серьезным вызовом для нас.

Мы благодарим наших болельщиков, а также игроков, которые в сложные моменты не сломались. И, естественно, мы благодарны нашему тренеру Тухелю. Расставание с ним вызвало критику со стороны многих наших болельщиков, и мы можем понять этих людей.

С Тухелем у «Боруссии» было два успешных сезона. Но, к сожалению, в данный момент мы не смогли найти оснований для дальнейшего и перспективного сотрудничества с тренером. Поэтому в результате многих обсуждений и было принято такое решение», - таково было официальное обоснование ухода с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля.


Молодец! Теперь свободен…

Едва ли скупые и обтекаемые формулировки исполнительного директора «шмелей» Ханса-Йоахима Ватцке могли задобрить фанатов, никак не ожидавших такого поворота событий.

Фактически, руководство клуба открыто признало изначальную трудность задачи, стоявшей перед Тухелем в свете ухода ряда ключевых исполнителей летом 2016 года. А последующие результаты «Боруссии» (третье место в бундеслиге, победа в Кубке Германии, четвертьфинал Лиги чемпионов), казалось бы, говорили сами за себя.

Но в какой-то момент главный тренер, высокие функционеры и, по слухам, ряд ключевых игроков Дортмунда заговорили на разных языках. Со времен работы Томаса Тухеля с «Майнцем» за ним закрепилась репутация наставника, который стремится быть «в каждой бочке затычкой». Для этого упрямого баварского педанта не существует мелочей и компромиссов. И переубедить его в чем бы то ни было зачастую невозможно.

Коллектив вполне могла сплотить пережитая драма – взрывы, которые прогремели возле автобуса «Боруссии», который направлялся к домашнему стадиону, где команде предстояло сыграть первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Однако в действительности произошло нечто прямо противоположное. С того дня Ватцке начал все чаще открыто критиковать Тухеля, что было крайне нетипично для клуба, всегда высоко ценившего корпоративную этику.


Однажды между Ватцке и Тухелем пробежала черная кошка

Трудно сказать, был ли готов Томас к тому, что дело дойдет до крайности, но 43-летний тренер уже объявил о том, что теперь он намерен взять паузу в карьере как минимум на полгода.

Лабиринт Фавра

Можно ли назвать решение об отставке Томаса Тухеля скоропалительным и не до конца продуманным? Отчасти об этом можно судить из дальнейших событий.

Немецкие СМИ были уверены в том, что у «Боруссии» на мази соглашение с 59-летним швейцарцем Люсьеном Фавром, сумевшим в сезоне-2016/17 пробиться в Лигу чемпионов c «Ниццей». Команда уверенно финишировала в национальном первенстве на третьем месте (лучший результат клуба за 40 лет), пропустив вперед лишь «Монако» и «ПСЖ». Возможно, еще более удивила болельщиков реанимация карьеры Марио Балотелли, с которым коммуникабельный и всегда готовый к диалогу тренер сумел найти общий язык.

У Фавра – солидный опыт работы в немецкой бундеслиге. Под его руководством сначала берлинская «Герта» (2007 – 2009), а затем «Боруссия» из Менхенгладбаха (2011 – 2015) добивались впечатляющего прогресса. Правда, затем на смену ему приходил определенный кризис жанра.


Возвращение Люсьена Фавра в Германию откладывается на неопределенный срок 

Будучи приверженцем атакующей схемы 4-3-3, Люсьен всегда сильно зависел от налаженных игровых связей, физической готовности и вдохновения своих футболистов. Если одна из ключевых составляющих успеха давала сбой – команда Фавра могла попасть в длительную полосу неудач.

И все же зрелищный, наступательный и эмоциональный футбол швейцарца вполне мог стать для «Боруссии» новым импульсом. Мог, но… руководители «Ниццы» не нашли ни одной причины, по которой им было бы выгодно отпустить успешного тренера, связанного с клубом соглашением до 2019 года.

Вариант Б

В экстренном порядке Ватцке и компании пришлось искать запасной вариант. И таковым оказался Петер Бос – специалист, под руководством которого «Аякс» в прошедшем сезоне дошел до финала Лиги Европы.

В конце мая мы рассказывали о том, как Босу удалось сколотить из молодой поросли амстердамцев интересную и боевитую команду, за игрой и развитием которой было очень интересно наблюдать. А также о том, почему, несмотря на это, Петеру так и не удалось стать в столице Голландии своим человеком. Его «Аякс» не смог дописать финальную главу в собственной сказке: второй по значимости клубный трофей футбольной Европы остался за «Манчестер Юнайтед». А в национальном первенстве титул завоевал «Фейеноорд» Джованни ван Бронкхорста.

В результате, переезд Петера Боса в Германию вполне устроил всех. Сам тренер определенно пошел на повышение, «Аякс» потерял непопулярного в фанатских кругах наставника, который доказал свою состоятельность и волевые качества, но не принес клубу новых титулов, а «Боруссия» смогла заполучить специалиста, чьи взгляды на футбол во многом совпадают с философией Люсьена Фавра.

Бос стал вторым в истории голландцем у руля дортмундского клуба. С июля 2004 по декабрь 2006 года с командой работал Берт ван Марвейк, который впоследствии доведет сборную своей страны до финала чемпионата мира-2010.

Сможет ли Петер замахнуться на достижения, к которым успел приучить болельщиков «шмелей» Тухель, а ранее Юрген Клопп? С одной стороны, от Боса едва ли потребуют невозможного: реальной борьбы за серебряную салатницу «Баварии» никто не может навязать уже давно. А с другой, новый тренер «Боруссии» рискует оказаться сильно ограниченным в средствах.

Главная ударная сила Дортмунда последних лет – габонский бомбардир Пьер-Эмерик Обамеянг одной ногой уже в Париже, а Марко Ройс, который перенес сложную хирургическую операцию на крестообразных связках, сможет вернуться на поле только в 2018 году.

Едва ли кого-то удивит сценарий, при котором «Боруссия» в поисках оперативного усиления группы атаки обратит свой взор в сторону Амстердама.  

Однако как на лучшего бомбардира «Аякса» в прошедшем сезоне, 19-летнего датчанина Каспера Дольберга, так и на участника предстоящего Кубка конфедераций в составе сборной Германии Амина Юнеса вполне могут найтись более состоятельные претенденты.

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