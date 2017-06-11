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С костылями под венец! Все о свадьбе Нойера

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
С костылями под венец! Все о свадьбе Нойера

Мануэль Нойер женился. На юной красавице-студентке, не сводящей с него влюбленных глаз вот уже три года. Она добилась своего. Но только тогда, когда голкиперу понадобились костыли и у него освободилось время от футбола.

Эта фотография сегодня облетает – вне всякого сомнения – весь мир. По крайней мере, ту его гигантскую часть, которая живет футболом. А если ты живешь футболом, то не можешь не знать, кто такой Мануэль Нойер.

Костыли не помешали знаменитому голкиперу сыграть пышную свадьбу. Напомним, что получивший перелом плюсневой кости 18 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) футболист передвигается вот уже почти два месяца с помощью костылей. Но что нам (точнее, ему и невесте) эти костыли? Вы посмотрите, как лучезарно смотрит на жениха невеста, 24-летняя студентка Нина Вайсс – костылей она и не замечает!


Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер уже давным-давно принял решение, что жениться он будет во время отпуска. Церемония бракосочетания состоялась в итальянской Монополи, что неподалеку от Бари.


Местные СМИ сообщают, что на свадьбе присутствовало 187 гостей. Среди них были замечены футболисты Марио Гетце, Джеральд Асамоа и Хайко Вестерманн. 

Официально пара расписалась ещё в мае, но торжество они устроили только сейчас.

Мануэль и Нина знакомы с 2014 года. Предложение руки и сердца известный голкипер сделал своей подруге на Рождество в 2016 году.

Ожидается, что Нойер сможет вернуться на поле только в сентябре. Но немецкого голкипера мы бы и так не увидели в России на предстоящем Кубке конфедераций – немецкий тренер Йоахим Лев привезет резервный состав.


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