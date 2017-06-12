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Остров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при Канады

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болид Даниила Квята
Болид Даниила КвятаФото: Gettyimages.ru

Седьмой этап чемпионата мира, прошедшей на трассе имени Жиля Вильнева, расположенной на острове в черте Монреаля, принес победу Льюису Хэмилтону – и очередную серию проблем Даниилу Квяту.

ДВОЙНОЙ РАССТРЕЛ ДЛЯ КВЯТА

С таким везения Квяту только в лотерее участвовать! Или в казино ходить… Хотя лучше не надо – проиграет последнее.

А ведь этап в Канаде начинался хорошо! Как и в Монако, российский гонщик «Торо Россо» по ходу практик был быстрее своего напарника. Наконец, обошел Сайнса и в квалификации. Правда, в финал не вышел – остался лишь 11-м.

- Не скажу, что я сильно волнуюсь по этому поводу, - признался Даниил. – Но был ряд факторов, которые мне помешали выступить лучше. Во-первых, опять нас позвали на контрольное взвешивание (так было и в Монако, - Прим. ред.). Во-вторых, я проколол колесо, когда «поцеловал» стену по ходу очередного круга. В итоге времени было лишь на одну быструю попытку, и я остался 11-м. Хотя в теории мог проехать лучше.

Ладно, хоть так – хоть впереди Сайнса.

Но дальше-то, дальше…

На прогревочный круг Даниил уехать не смог. Точнее, смог – но не сразу. Забарахлило сцепление и двигатель заглох. Квят все же сумел реанимировать машину и даже занял свое место на старте. Но оказалось, что по правилам он должен был начинать гонку последним. Судьи посовещались – и вынесли вердикт. Отнюдь не страшный – проезд по пит-лейн. Это, конечно, стоило уфимцу нескольких позиций, но оставляло шансы на хорошие очки.

Однако стюарды ошиблись. Потом – вникли в детали. Внезапно вспомнили, что за такое нарушение положен 10-секундый «стоп энд гоу»… Два раза расстреливать нельзя? Как бы не так! Не в «Формуле-1»! Квят мало подобрал печатных слов, когда узнал, что ему снова придется отбыть наказание – в виде прибавки тех самых 10 секунд к пит-стопу.

А если гулять, так на полную! После финиша гонки Даниилу еще и штрафных баллов выписали. Сразу два. Чтобы жизнь медом не казалась (напомним, наберешь 12 за календарный год – получишь дисквалификацию на один Гран-при). Только до финиша Квята не доехал. Когда все же прибыл на пит-стоп, механики закопошились с задним правым колесом. По ходу пьесы решили еще раз поменять комплект покрышек. Провозились добрую минуту, после чего уфимец выехал на трек последним. А вскоре, все-таки, сошел – у машины были сильные вибрации в подвеске.

Вот как надеяться на что-то, когда пять гонок из семи приносят похожие проблемы? Квяту срочно надо поставить магарыч фортуне. Похоже, у нее на него зуб.

ТОЛПА ПОТЕРПЕВШИХ

Правда, трасса в Монреале в этом году принесла неприятности не одному Квяту. Только пилоты «Мерседеса» избежали каких-либо проблем – и Хэмилтон, и Боттас спокойно ехали к очередному дублю (третьему для команды за три года в Канаде), избежав прессинга со стороны соперника. Льюис в итоге победил, Валттери стал вторым. А вот все остальные….

Не повезло Карлосу Сайнсу. Точнее – тем, кого он выбил вскоре после старта, борясь за позицию с напарником. Испанец, переоценив свои возможности, влетел сначала в болид Грожана (Ромэну немного повезло – он прошел юзом поворот, и хотя повредил передний спойлер, все-таки смог продолжить гонку), а следом – в Массу. Фелипе выбыл. Как и сам Карлос.

Не повезло Ферстаппену. А Макс был так хорош! Выдал чудесный старт, оттеснив Феттеля и Боттаса, и Райкконена, заняв второе место – но на «Ред Булле» голландца вскоре скончалась силовая установка. Пара красноречивых жестов – и Ферстаппен остановил машину на обочине.

Не повезло Феттелю – ему сломал переднее крыло тот самый Макс. Внеплановый визит в боксы – и вместо борьбы за победу Себу осталось лишь прорываться на четвертую позицию.

Не повезло Алонсо. Фернандо, вернувшись в кокпит своего «Макларена» после 500 миль Индианаполиса, опять прочувствовать всю мощь – точнее, немощь – двигателя «Хонды». За два круга до финиша, когда испанец шел девятым (и мог принести команде первые очки), его машина захрипела – и заглохла. Кстати, делайте ставки – когда терпение Алонсо все же лопнет? В течение сезона или после него?

Не повезло Окону. Юный француз провел лучший Гран-при в карьере. Всерьез претендовал на подиум. Команда так просила его напарника – Серхио Переса – пропустить Эстебана, чтобы последний мог побороться с Риккиардо за третью позицию! Француз оказался на лучшей тактике, с более свежим комплектом резины и с лучшим темпом. И он вполне мог надавить на Дэна. Не обойти – так хоть заставить ошибиться. Ведь сам Перес не мог. Но Серхио уперся рогом, жестко блокировал атаки своего партнера, по факту – просто подставил того под Феттеля, когда Себастьян догнал пару «Форс Индии». И сам затем пустил немца вперед.

- Это нечестно, парни. Просто нечестно! – грустно вздохнул Окон, финишировав на шестой позиции. Вместо потенциальной третьей.

Зато повезло зрителям. Уик-энд в Канаде не подарил нам напряженную борьбу – если брать в расчет первое место. Но гонка вышла яркой!

Жаль, все же, не для Квята.

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