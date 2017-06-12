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Прибалтийские выходные: Алексей Андронов о победах Елены Остапенко и Отта Тянака

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Остапенко
Елена ОстапенкоФото: Gettyimages.ru

Суббота и воскресенье прошли в мировом спорте под знаком неожиданного доминирования спортсменов из маленьких государств Балтии. Про Елену Остапенко вы уже могли прочитать не единожды. В воскресенье центр успеха переместился севернее – гуляла уже Эстония – 29-летний Отт Тянак выиграл Ралли Сардинии, и утвердился на третьем месте общего зачета чемпионата мира по ралли.

Для достижения первой в карьере победы у Тянака ушло долгих 8 лет, и 73 этапа чемпионата. В 2012-м, когда его пути с заводской командой «Форда» «М-Спорт» разошлись – казалось, что это очередной нереализовавшийся проект. Количество рабочих мест в основном зачете чемпионата мира сокращалось, а Тянак в 2013-м выступал только в Эстонии. Но он сумел вернуться, и не просто в WRC, а именно в «М-Спорт», став партнером выигравшего 4 последних чемпионата Себастьена Ожье. Скорее всего, эстонец не помешает французу примерить корону и в этом году – за 7 этапов Ожье ни разу не финишировал ниже 5-го места. Но сам Тянак этот сезон может считать лучшим в карьере, помимо первой победы, он еще трижды стоял на подиуме, ровно такого же показателя добившись за прошлые 7 сезонов.

Возможно, назвать ралли национальным эстонским видом спорта – и будет перебором (как минимум, существуют лыжные гонки), но то, что в этой стране именно автоспорту, и именно этой конкретной дисциплине уделяется огромное внимание – факт. В советские времена гремели имена Хейки Оху, Велло Ыунпуу, Ааво Пикууса, Валло Сотса, Харди Метса. Мэром Таллинна в 1996-97 годах был трехкратный чемпион Эстонии Роберт Лепиксон. В то время начала восходить звезда Маркко Мяртина, именно ему Лепиксон ассистировал в качестве штурмана, уже занимая высокий пост. Пожалуй, история Мяртина – одна из самых трагических карьер в истории мирового автоспорта. И один из лучших примеров, чтобы понять, что же такое автоспорт в Эстонии.

Маркко Мяртин дебютировал на мировых трассах в 1997-м, а уже три года спустя, объединившись с британским штурманом Майклом Парком, пробился в заводскую команду «Субару». В 2003-м Мяртин и Парк (уже в составе «Форда», по сути, прародителя «М-Спорт») выиграли ралли Финляндии на моих глазах. До них не финн, и не швед за 52 года побеждали в лесах Ювяскюля лишь дважды – Карлос Сайнс и Дидье Ориоль. О, что это был за уик-энд! То, что у Мяртина хорошие шансы на победу, стало понятно еще в пятницу. В субботу из Эстонии высадился десант в несколько десятков тысяч человек, а в воскресенье, когда и была одержана победа – в лесах вокруг Ювяскюля были почти только одни эстонцы.

Увы, карьера Мяртина трагически завершилась в 2005-м, когда он реально мог выиграть чемпионат. Страшная авария экипажа в Уэльсе унесла жизнь Майкла Парка, без него Мяртин решил больше не выступать. И занялся менеджментом молодых эстонских пилотов, среди которых и был 18-летний тогда Тянак. Он начинал на стареньком «Фольксваген-гольф», регулярно «объезжая» полноприводные автомобили.

Теперь у Эстонии два гонщика, побеждавшие на этапах WRC. Мяртин делал это 5 раз, но его высшим достижением в чемпионате осталось 3-е место. По победам Тянаку в 2017-м добраться до старшего товарища не удастся, а вот повторить общий результат – вполне по силам. 29 лет – самый сок для раллийного пилота. И кто, знает, не будет ли уроженец острова Сааремаа именно тем, кто положит конец 13-летнему (на данный момент) доминированию эльзасских Себастьенов - 9 чемпионств Лёба, и еще 4 Ожье.

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