Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл- : -Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!
Фото: Федерация футбола Хорватии

Сборная Исландии, забив решающий год на последней минуте матча, вырвала победу у сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира по футболу-2018, о чем сразу же сообщил «Советский спорт», который вел онлайн-трансляцию матча. О шансах сборной Исландии приехать в Москву и о феномене исландского футбола в целом – в размышлениях главного редактора «Советского спорта».

Вы вряд ли успели позабыть о сборной Исландии, сотворившей немало сенсаций год назад на чемпионате Европы во Франции. Впрочем, ворваться в элиту футбольного мира или континента, чтобы потом снова раствориться среди общей массы – это удел многих. Ворваться туда и остаться на долгие годы – намного сложнее. Но похоже, что у Исландии как раз именно последний вариант.

Итак, после матчей шестого тура в европейской отборочной группе I сложилась довольно запутанная ситуация: Исландия набрала 13 очков и занимает второе место. Хорваты на первом месте – у них столько же очков, но по дополнительным показателям они впереди. Дальше – все плотно: Турция выиграла в гостях у косоваров (4:1), а Украина в гостях одержала победу над Финляндией (2:1). И у турков, и у украинцев – по 11 очков. Остальные уже безнадежно отстали, а вот этой четверке лидеров проводить впереди еще пять очных матчей (в частности, исландцам – с Украиной и Турцией) – произойти может все, что угодно.

Мне вспомнились не победы исландцев на Евро-2016, а как раз поражение. Плановое, от хозяев, французов. Исландия уступила крупно, 2:5, но как играла во втором тайме! Есть сборные, которые при 0:4 в полном составе написали бы заявление в морг. Исландцы же показали чудеса психологической устойчивости. И Исландии, всех в себя влюбившей, в те дни Европа говорила большое спасибо. Я даже рискнул от себя сказать тогда про ближайшее будущее Исландии: увеличится въездной туризм, роскошные исландские девушки будут активнее востребованы на рынке брака, и даже число изучающих непростой исландский язык (с его четырьмя падежами, глаголами с тремя видами залогов, с двумя типами причастий и т.д. и т.п.) немного возрастет.

Произошло это или нет – судить не берусь. Такие вещи видны все-таки на более протяженном временном отрезке. Но если бросить взгляд не вперед, а назад…

Да, феномен сборной Исландии еще предстоит изучать специалистам. Но если посмотреть на то, что предшествовало этому спортивному подъёму этого небольшого островного государства, государства, где живут всего 300 тысяч человек, где люди, перед тем, как вступить в брак, внимательно изучают партнера по базе данных, потому что велика вероятность оказаться родственниками, – так вот, стоит сказать о том, какую программу запустили власти страны в конце 90-х, когда увидели высокие показатели по алкоголизму, табакокурению и наркотикам у подростков. Можно было бы заняться военно-патриотической пропагандой, как иные страны, можно было бы придумать какого-нибудь общего врага, но власти решились на одну, не самую очевидную вещь – запустили программу, в соответствие с которой у каждого школьника есть пластиковая карта. На неё капают не деньги, а виртуальные баллы – за школьные оценки, за успехи по тем или иным предметам, но особенно много – за занятия спортом и за спортивные достижения. И эти баллы можно в любом месте обменять на спортивную экипировку, спортивные снаряды (хоть боксерская груша, хоть шахматы, хоть тренажер для домашних условий). Мало того, что показатели по алкоголю и наркотикам упали до статистически незначимых величин – мы видим теперь серьезные успехи сборных в профессиональном спорте. Так что апеллировать можно не только опытом продвинутых стран, но даже такой, казалось бы, находящейся вдали от всего страны, как Исландия.

Надо ли пояснять, что творилось в прошлом году с фанатами исландской сборной (а во Францию приехало, по разным оценкам, от 7 до 10 процентов всего населения страны)? Даже тренер сборной Хеймир Халльгримссон заявил так: «Насколько важно это для всей Исландии? Думаю, придётся переносить дату национального праздника. Обычно мы празднуем 17 июня, но сейчас, наверное, придётся сдвигать».

Да, с такой сборной многие новые праздники вводить надо… Исландское чудо продолжается.

Матч

Исландия - Хорватия - 1:0 (0:0)

Голы

Магнуссон 90 (1:0).

Состав

Исландия: Халлдорссон, Сигурдссон Р. (Ингасон, 90), Севарссон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон Б. (Гисласон, 81), Хальфредссон, Сигурдссон Г., Арнасон, Гудмундссон, Финнбогасон (Сигурдарссон, 77)

Хорватия: Калинич Л., Ловрен, Пиварич, Вида, Едвай, Перишич, Ковачич, Бадель, Модрич, Калинич Н., Манджукич

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЧМ-2018. Квалификация. Финляндия проиграла Украине, Македония уступила Испании и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Исландия вырвала победу в матче с ХорватиейМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Исландии.Италия дома разгромила ЛихтенштейнМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Италии и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Италии.Сборная Сербии дома сыграла вничью с Уэльсом и возглавила группу DФутболисты сборной Сербии на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:1.Турция одержала победу в матче с КосовоМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Косово и Турции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Турции.Сборная Албании в гостях разгромила ИзраильФутболисты сборной Израиля на своем поле уступили команде Албании в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 0:3.Сборная Испании в гостях переиграла МакедониюФутболисты сборной Испании в гостях переиграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.Евгений Коноплянка: Можете называть меня Пиппо ИндзагиПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1, а сам Евгений забил один из мячей.Маркку Канерва: В эпизодах с голами Украины наши футболисты спалиГлавный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до концаГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Уильям Квист: Еще до матча я говорил, что казахстанцы – отморозкиПолузащитник сборной Дании Уильям Квист жестко выразился об игроках сборной Казахстана после очного матча команд в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что датчане победили со счетом 3:1.Сербия – Уэльс. Иванович выйдет в стартовом составеТренерский штаб сборной Сербии объявил состав на матч отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Уэльса.Грузия сыграла вничью с Молдавией, проигрывая 0:2 по ходу матчаМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Молдавии и Грузии завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Ирландия сыграла вничью с Австрией и вышла на первое место в группе DФутболисты сборной Ирландии на своем поле сыграли вничью с командой Австрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 (1:1).Украина на выезде одержала победу над ФинляндиейМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Украины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Украины.Жулиано: Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровнеПолузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.Тренеры сборной Италии не планируют использовать Бонуччи в матче с ЛихтенштейномЗащитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна. Об этом сообщают итальянские СМИ.Финляндия – Украина - 1:2. Как это былоВ матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Финляндии сыграет с командой Украины.Псевдовикинги и нарцисс. За что Бородюк наехал на Безбородова?Псевдовикинги и нарцисс. За что Бородюк наехал на Безбородова?После матча отборочного турнира ЧМ-2018 Казахстан – Дания (1:3) главный тренер хозяев Александр Бородюк обрушился с критикой на судей.
Футбол
Сборная Испании в гостях переиграла Македонию
Формула-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанции
Хоккей
Евгений Малкин: Возможность выиграть второй Кубок Стэнли подряд давит на команду
Легкая атлетика
Антон Назаров: Ласицкене по силам побить мировой рекорд
все новости
Хорватия
Хорватиякалендарьстатистика
Исландия
Исландиякалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости