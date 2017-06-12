Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!

Сборная Исландии, забив решающий год на последней минуте матча, вырвала победу у сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира по футболу-2018, о чем сразу же сообщил «Советский спорт», который вел онлайн-трансляцию матча. О шансах сборной Исландии приехать в Москву и о феномене исландского футбола в целом – в размышлениях главного редактора «Советского спорта».

Вы вряд ли успели позабыть о сборной Исландии, сотворившей немало сенсаций год назад на чемпионате Европы во Франции. Впрочем, ворваться в элиту футбольного мира или континента, чтобы потом снова раствориться среди общей массы – это удел многих. Ворваться туда и остаться на долгие годы – намного сложнее. Но похоже, что у Исландии как раз именно последний вариант.

Итак, после матчей шестого тура в европейской отборочной группе I сложилась довольно запутанная ситуация: Исландия набрала 13 очков и занимает второе место. Хорваты на первом месте – у них столько же очков, но по дополнительным показателям они впереди. Дальше – все плотно: Турция выиграла в гостях у косоваров (4:1), а Украина в гостях одержала победу над Финляндией (2:1). И у турков, и у украинцев – по 11 очков. Остальные уже безнадежно отстали, а вот этой четверке лидеров проводить впереди еще пять очных матчей (в частности, исландцам – с Украиной и Турцией) – произойти может все, что угодно.

Мне вспомнились не победы исландцев на Евро-2016, а как раз поражение. Плановое, от хозяев, французов. Исландия уступила крупно, 2:5, но как играла во втором тайме! Есть сборные, которые при 0:4 в полном составе написали бы заявление в морг. Исландцы же показали чудеса психологической устойчивости. И Исландии, всех в себя влюбившей, в те дни Европа говорила большое спасибо. Я даже рискнул от себя сказать тогда про ближайшее будущее Исландии: увеличится въездной туризм, роскошные исландские девушки будут активнее востребованы на рынке брака, и даже число изучающих непростой исландский язык (с его четырьмя падежами, глаголами с тремя видами залогов, с двумя типами причастий и т.д. и т.п.) немного возрастет.

Произошло это или нет – судить не берусь. Такие вещи видны все-таки на более протяженном временном отрезке. Но если бросить взгляд не вперед, а назад…

Да, феномен сборной Исландии еще предстоит изучать специалистам. Но если посмотреть на то, что предшествовало этому спортивному подъёму этого небольшого островного государства, государства, где живут всего 300 тысяч человек, где люди, перед тем, как вступить в брак, внимательно изучают партнера по базе данных, потому что велика вероятность оказаться родственниками, – так вот, стоит сказать о том, какую программу запустили власти страны в конце 90-х, когда увидели высокие показатели по алкоголизму, табакокурению и наркотикам у подростков. Можно было бы заняться военно-патриотической пропагандой, как иные страны, можно было бы придумать какого-нибудь общего врага, но власти решились на одну, не самую очевидную вещь – запустили программу, в соответствие с которой у каждого школьника есть пластиковая карта. На неё капают не деньги, а виртуальные баллы – за школьные оценки, за успехи по тем или иным предметам, но особенно много – за занятия спортом и за спортивные достижения. И эти баллы можно в любом месте обменять на спортивную экипировку, спортивные снаряды (хоть боксерская груша, хоть шахматы, хоть тренажер для домашних условий). Мало того, что показатели по алкоголю и наркотикам упали до статистически незначимых величин – мы видим теперь серьезные успехи сборных в профессиональном спорте. Так что апеллировать можно не только опытом продвинутых стран, но даже такой, казалось бы, находящейся вдали от всего страны, как Исландия.

Надо ли пояснять, что творилось в прошлом году с фанатами исландской сборной (а во Францию приехало, по разным оценкам, от 7 до 10 процентов всего населения страны)? Даже тренер сборной Хеймир Халльгримссон заявил так: «Насколько важно это для всей Исландии? Думаю, придётся переносить дату национального праздника. Обычно мы празднуем 17 июня, но сейчас, наверное, придётся сдвигать».

Да, с такой сборной многие новые праздники вводить надо… Исландское чудо продолжается.