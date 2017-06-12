Приедет ли Украина на чемпионат мира-2018 - Алексей Андронов следит за ситуацией

Сборная Украины обыграла в гостях неважно выступающую сборную Финляндии (2:1) в отборочном матче группы I к чемпионату мира по футболу-2018. О сложной и запутанной ситуации в этой группе мы уже рассказывали . Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим видением перспектив украинской команды, отдавая себе отчет, сколько причудливо могут переплетаться спортивные и политические сюжеты.

В воскресенье украинская сборная, ошарашившая накануне своим поражением от идущей 182-й в рейтинге ФИФА Мальты (сама ФИФА, правда, оперативно вычеркнула игру из своих реестров из-за недопустимого количества замен) и своих болельщиков и стоящего во главе команды легендарного Андрея Шевченко, сумела на выезде победить Финляндию, и остается среди претендентов на поездку в Россию. В самой стране тем временем не утихают споры - можно ли, и нужно ли ехать на чемпионат. Сборная оказывается в весьма двусмысленном положении - с одной стороны, она сражается за результат, с другой - при его достижении от нее мало что будет зависеть.

Группа украинцам досталась такая, в которой решать задачу (с учетом того, что даже не все финишировавшие вторыми получат шанс в стыковых играх) невероятно сложно. Турция и Хорватия - авторитеты традиционные, Исландии явно понравилось творить чудеса, да еще и Финляндия на старте хорохорилась. Дисквалификация Романа Еременко спутала финнам все карты, и теперь они будут оспаривать с Косово 5-6 места. Лидеры же (Хорватия, Исландия, Турция, Украина) идут с показателями 13-13-11-11, и даже просто вычислить фаворита тут невозможно.

Хорватия и Турция переживают определенную смену поколений. Но гораздо меньшую, чем Украина. Андрей Шевченко очень смел в использовании молодых игроков, и пока чуть ли не единственная его негативная эмоция от отбора - незабитый в Киеве исландцам пенальти от Коноплянки. Именно опальный полузащитник «Шальке» отличился в Тампере, вместе с юным киевским динамовцем Бесединым принеся команде победу. На финише турнира его лидеры будут играть между собой чуть ли не в круг, и тут у Украины хорошее преимущество в виде двух домашних встреч - с Хорватией и Турцией.

Ехать или нет? От этого вопроса футболисты и тренеры справедливо открещиваются (пуская в дело хотя бы принцип Ходжи Насреддина), в лучшем случае говоря о своей спортивной задаче, и несмешивании спорта с политикой. Настроение общества совсем иное - оно не желает и слышать о возможной поездке в Россию. Более того, не исключено, что и трансляций турнира на украинском ТВ не будет.

Вот заявление председателя Национальной общественной ТРК Украины Зураба Аласании: В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: Мы это показывать не будем. Я спрашивал у футбольных великих иерархов об этом, они морщатся и говорят: Дай Бог, Украина не попадет!

Переть сейчас против общественного мнения ни футболисты, ни тренеры не будут. Парадокс в том, что дела говорят куда больше слов. И, весьма достойно сражаясь на футбольном поле - команда вполне может попасть в заложники к политикам. Хотя этого не случалось еще ни с фехтовальщицей Ольгой Харлан, ни с женской биатлонной сборной Украины, ни с экс-чемпионкой мира по шахматам Марией Музычук, которая два года назад в Сочи вообще в финале играла с россиянкой Натальей Погониной.

Двухкратный чемпион России в составе «Спартака» Максим Калиниченко, став недавно гостем канала «Offside», рассказал о своем видении ситуации: Я все-таки думаю, что квалифицироваться Украина не сможет. Это мое видение ситуации, без инсайдов и прочего. Такой исход решит многие вопросы, не футбольные, а те, которые, к сожалению стали впереди спортивных. Выход Украины невыгоден для ФИФА. Это кошмар и трагедия для целого поколения футболистов. Утешает только то, что у нас есть план развития на несколько лет. Включающий не только ЧМ-2018.

Оставив в стороне «теории заговоров», я все-таки рискну предложить украинским коллегам, а так же своим друзьям и товарищам из сборной, федерации, да и просто болельщикам - не запрягать телегу впереди лошади. Отборочный цикл в самом разгаре, раз уж Украина в него вошла, не отказавшись играть на старте - значит, нечего и устраивать дискуссии по его ходу. Прежде всего, это неуважение к Шевченко и команде, которая честно работает на футбольном поле. Вмешается сторонний фактор, или нет - мы узнаем после. А сейчас рейтинги матчей украинской сборной вполне на уровне, в московских барах за нее болеют, и многие и кренне желали бы ее увидеть здесь. Те, кто считает, что это не так - могут открыто сообщить о своей позиции. Возможно, даже сообщить о ней в ФИФА. Дабы степень радушия и гостеприимства каждому видна была.

А я пожелаю успеха легендарному игроку Андрею Шевченко, начинающему свою тренерскую карьеру в самый сложный для истории его страны, и ее футбола момент.



