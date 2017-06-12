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Капелло учит китайский: все о назначении экс-наставника российской сборной

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Капелло учит китайский: все о назначении экс-наставника российской сборной
Фото: Gettyimages.ru

Информацию о том, что Капелло ждут в Китае, «Советский спорт» уже сообщал, причем – что уже привычно нашему читателю – одним из первых. Минувшие сутки резко ускорили развитие событий на китайском направлении для итальянца. «Советский спорт» рассказывает все, что нужно знать вам об этом.

Информацию о том, что бывший наставник сборной России Фабио Капелло может стать главным тренером китайского клуба «Цзянсу Сунин», первым распространил Sky Sports. Ранее были инсайды, что эту команду должен возглавить португалец Паулу Соуза. Якобы Соуза даже прилетал в Китай для подписания контракта, однако соглашение не было заключено. В дело вмешались налоговые проблемы, которые реить оказалось не так-то просто.

И вот тогда-то на авансцену вышел Капелло. Запасной, альтернативный вариант очень быстро заинтересовал «Цзянсу», который тут же вступил в переговоры с итальянцем.

Прошло буквально три дня – и «Corriere dello Sport» сообщает об успешном завершении переговоров. Это в Росси переговорный процесс у итальянсого тренера занимал порой по несколько месяцев – тут, видимо, главные вопросы решены оказались быстро.

По информации итальянского издания, 70-летний специалист подпишет контракт на 1,5 года с зарплатой 10 миллионов евро.

«Цзянсу Сунин» является вице-чемпионом Китая, в нынешнем сезоне после 12 туров клуб из города Нанкине занимает 15-е место в турнирной таблице.

Кого мы знаем в клубе? За «Цзянсу Сунин» выступает экс-полузащитник лондонского «Челси» Рамирес и его соотечественник, бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра.

Напомним, последним местом работы итальянца стала сборная России, которая под его руководством одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Неустойка за досрочное расторжение контракта с итальянцем, по информации российских СМИ, составила 32 миллиона евро. После России Капелло два года нигде не работал.

Вечером в воскресенье информацию о назначении Фабио Капелло подтвердили уже и на официальной странице клуба в Weibo.

- Важно помнить, что Китай - социалистичесое государство. Такой глобальный процесс, как развитие спорта в целом и футбола в частности, там происходит на государственном уровне. Власть дала бизнесу добро на вливание огромных денег в футбол, чтобы национальная сборная усиливалась и начала попадать на чемпионаты мира. Назначение Капелло — часть государственной программы по развитию футбола в стране, - рассказал агент Владимир Абрамов.

Известно, что Капелло без помощников-соотечественников никуда не ездит. Помогать именитому итальянцу будут два звёздных итальянца — бывший защитник «Ювентуса», чемпион мира Джанлука Дзамбротта, а также обладатель восьми трофеев в составе «Милана» Кристиан Брокки.

Интересно, что в Китае Капелло предстоит пересекаться с другим знакомым нашим болельщикам тренером — Андре Виллаш-Боашем, который после работы в «Зените» практически без паузы устроился в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

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