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Пять самых неожиданных побед на этапах ЧМ по ралли последних лет

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пять самых неожиданных побед на этапах ЧМ по ралли последних лет

Победа Отта Тянака, о которой ранее писал «Советский спорт»,  всколыхнула сообщество любителей автоспорта, уставшее от непрерывных побед французских пилотов Себатьена Леба и его тезки Ожье. Алексей Андронов вспоминает неожиданных победителей этапов WRC.

Ралли Португалии-2012. Мадс Остберг (Норвегия)/Йонас Андерссон (Швеция), Ford Fiesta

Португальское ралли вошло в историю, как лучший финиш Евгения Новикова в его карьере в WRC - второе место досталось ему еще только однажды. Не меньшей неожиданностью стала тогда победа Мадса Остберга - первая и единственная за 107 проведенных этапов. В той гонке не должно было случиться ни того, ни другого. Первый день Остберг и Новиков закончили на 6-7 местах (с отставанием около минуты). Впереди были не только Хирвонен, Латвала и Петтер Сольберг, но даже и сегодняшний триумфатор Тянак. Все карты спутал жуткий ливень, затопивший дороги - фавориты сходили, а вернее, тонули. Выиграл ралли Хирвонен, но был дисквалифицирован за несоответствие сцепления и турбины картам омологации.

Ралли Германии-2013. Дани Сордо/Карлос дель Баррио (Испания), Citroёn DS3

Вряд ли в мире найдется финский раллийный гонщик, который скажет, что он любит асфальт. Все-таки они растут на грунтовых дорогах, научиться ездить по асфальту могут - но это все же больше для кольцевых серий. Яри-Матти-Латвала уверенно (насколько это возможно на асфальте, где отрывы в принципе невелики) лидировал, но ошибка на спецучастке с поэтическим названием «Камень и Вино» отправила его за пределы дороги. Тогда еще 5-минутный штраф на асфальте отыграть нельзя. Более опытный Сордо переиграл в концовке Нойвиля. А Себастьен Ожье сломал свой «Фольксваген» еще в первый день.

Ралли Германии-2014. Тьерри Невилль/Николя Гилсул (Бельгия), Hyundai i20

Первая победа бельгийца в карьере (сейчас у него их 4) случилась на немецком асфальте, единственном стабильно присутствующем подобном этапе в календаре. Что Нойвиль хорошо едет по асфальту - было известно и ранее, он боролся за победу еще в прошлом году, но тут в чистом виде сработал принцип «жди и терпи». На 8-м СУ «упал» Ожье, на 15-м - Латвала, на 16-м - Мик. Нойвиль вдруг обнаружил себя лидером, и сумел отразить атаки Дани Сордо, желающего повторить свой прошлогодний успех. Германия действительно жалует терпеливых раллистов.

Ралли Аргентины-2016. Хэйден Пэддон/Джон Кенард (Новая Зеландия), Hyundai i20

Первая в карьере победа упала к новозеландцу в руки в конце второго дня. Яри-Матти Латвала, лидировавший в гонке, разбил свою машину на 14-м спецучастке, получил 14 минут штрафа, и выбыл из борьбы. Себастьен Ожье весь этап не мог найти верные настройки, и мучился с выбором шин. Впрочем, для него давно стабильные финиши важнее побед. Более Пэддон этапов WRC пока не выигрывал. Да и на подиуме был только однажды.

Ралли Финляндии-2016. Крис Мик (Северная Ирландия)/Пол Нэгл (Ирландия), Citroёn DS3

Триумф Мика не был бы удивителен сам по себе - это была его 3-я победа на этапах чемпионата мира. Но в Финляндии? Объясняется это двумя обстоятельствами - кроме Яри-Матти Латвалы хозяйничать в финских лесах было просто некому - пожалуй, это был самый слабый состав финнов на топовой раллийной технике. Действующий чемпион Себастьен Ожье потерял на несложном СУ Суркее 16,5 минут после чего просто «доезжал» до финиша. Латвала проиграл Мику вчистую - британец лидировал со 2-го до 24-го спецучастка.

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