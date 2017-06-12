Какой еще скандал? Забудьте! Малкин и Гончар взяли третий Кубок Стэнли! (видео)

«Питтсбург» второй год подряд завоевал Кубок Стэнли, а Евгений Малкин и Сергей Гончар стали трехкратными обладателями трофея.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРКА

…Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби передал Кубок Стэнли защитнику Рону Хейнси, потом серебряная чаша пошла по рукам других заслуженных ветеранов, и наконец, через Криса Куница добралась до Евгения Малкина.

Представляете, Женя чуть не выронил Кубок Стэнли! Уставший, но счастливый Малкин чуть накренился, однако удержал драгоценный трофей.

Исторический момент – Евгений Малкин вошел в элитный клуб российских хоккеистов, которые три раза за карьеру завоевали Кубок Стэнли. Еще там Сергей Брылин, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов (один Кубок Стэнли он взял как тренер)…

Я хотел тут поставить точку, но вспомнил – наставник «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар тоже взял третий Кубок Стэнли в карьере: 2009 – как игрок, 2016, 2017 – как тренер.

Фантастическая шестерка!

Жаль только, что «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф получил не Евгений Малкин. Зато Сидни Кросби стал лишь третьим хоккеистом в истории, кто брал «Конна Смайта» два года подряд – после Марио Лемье (1991, 1992) и Берни Парента (1974, 1975).

МЮРРЕЙ ИГРАЛ КАК БОГ

Конечно, шестой матч финала запомнится грандиозным скандалом, когда арбитры не засчитали гол форварда «Нэшвилла» Колтона Сиссонса при счете 0:0.





Что там было? Вы сами изучите момент. С моей точки зрения, другой форвард «Предаторз» Филип Форсберг блокировал щиток Мэтта Мюррея, тем самым оставив голкипера «Питтсбурга» вне игры. Да, это произошло при помощи защитника «Пенс» Тревора Дэйли, который усердно толкал Форсберга в спину. Возможно, судей смутило именно это?

Тем не менее, гол отменили, и фанаты в Нэшвилле были жутко недовольны.

Однако все решила сверхнадежная игра в защите «Питтсбурга», который ничего не пропускал на протяжении более чем двух матчей. Мэтт Мюррей играл как бог. Арбитры четырежды давали шанс «Нэшвиллу» забить в большинстве (у «Пенс» не было ни одной попытки). Однажды хозяева вообще имели преимущество «5 на 3».

Но нет, не забили ничего.

ЭТО ВАШ ДЕНЬ, «ПИНГВИНЫ»!

И вот на 59-й минуте Патрик Хорнквист выскочил откуда-то из-за спины голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне…





…И в эту самую спину бросил ему шайбу, которая отскочила в ворота.

Невероятно!

Тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт еще брал «челлендж», изучая, не было ли там помехи голкиперу. Но о чем вы? Все чисто. Теперь никто не будет отменять гол.

Пикантность ситуации в том, что первые шесть сезонов в карьере Хорнквист провел именно в «Нэшвилле». Вот такая картина «Иван Грозный убивает своего сына».

Вторую шайбу, за 14 секунд до сирены, уже в пустые ворота отправил другой швед – Карл Хагелин.

Последний раз «Детройт» (1997, 1998) брал два Кубка Стэнли подряд. Но это было до локаута, до эры потолка зарплат, тогда «красно-белые» переживали лучшее время, и за них играла «Русская пятерка».





«Питтсбург» пришел к этому дублю во-многом вопреки. Команда была измучена травмами, не считалась фаворитом перед плей-офф. Но имела мощный костяк в лице ветеранов, звезд Фила Кессела, Мэтта Мюррея, а также двух гениев хоккея – Сидни Кросби и Евгения Малкина.

И кто скажет, что «Питтсбург» это не заслужил?

Гуляй, «пингвины»! Это ваш день!

Евгений Малкин, Сергей Гончар – с победой, трехкратные!

ТАБЛО

финал Кубка Стэнли

П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 15.06)

Счет в серии: 2-4 (3:5, 1:4, 5:1, 4:1, 0:6, 0:2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.