Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.



Все только начинается

«Зенит» только разминается на трансферном рынке. Но вскоре, возможно, побьет рекорд последних лет по инвестициям в состав.

– Сначала пройдет тренировочный сбор команды, на котором главный тренер посмотрит всех игроков и вынесет свое решение. И только после этого мы уже будем делать приобретения. В основном приобретения будут сделаны, думаю, после сбора, – заявил вчера спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Здравый подход. Покупать игроков надо под тренера. А Роберто Манчини, не находясь внутри команды, всей информацией, конечно, не владеет. Может быть, ему так понравится Кокорин, что он воскликнет: «Не надо нам никакого усиления, у нас все есть!».

Итальянец приедет в Санкт-Петербург завтра, тогда же и будет официально представлен в качестве главного тренера «Зенита».

Однако некоторые приобретения питерцы уже сделали – Терентьев и Нобоа. А слухов (некоторые – подтвержденные) ходит столько, что они заслуживают отдельной немаленькой статьи. Вот, например, вчера днем сообщалось, что «Зенит», как и «Милан», претендует на Андре Силву. А уже вечером информация обновилась – «Милан» выиграл спор за игрока. А еще, по информации итальянской прессы, «Зениту» отказал Фасио.

И аналогичные истории всплывают почти каждый день. Весело. Это трансферное окно будет самым интересным с начала кризиса.

С Дзюбой все в порядке?

В том, что Дзюба начнет сезон в составе «Зенита», в смысле – на поле, а не в лазарете, вряд ли кто-то сомневался.

– 13 и 14 июня Артем пройдет обследование в Санкт-Петербурге, после чего все будет ясно. У него травма колена, но ситуация до конца не понятна. Поэтому будет проведено обследование. Но могу сказать, что она несерьезная. Думаю, он начнет сезон в составе команды, – сказал Сарсания.

Это уже четвертый случай, когда Артем не может играть за сборную, но может играть за клуб. Написано об этом немало. Имеет право. Не имеет. Каждый давно нашел свою точку зрения.





Фото: «Советский спорт»

В этой истории, однако, есть одна странная деталь. Если человек не может играть за сборную, зачем его вызывают? Все давно понятно: в сборной колено болит, в клубе – нет. И ладно. Пусть так. Но зачем каждый раз вызывать игрока, зная, что он все равно покажет медсправку? Игнашевич завершил карьеру в сборной – его оставили в покое. Почему так же не поступить с Дзюбой? Спасибо, парень, за все, удачи в клубе, лечи больное колено. Точка. Но нет, перед каждым сбором зачем-то начинается этот цирк. От смеха животы давно болят. Даже ставок не принимают – будет играть или нет. Понятно, что нет.

Но что вы! Дзюбу вызовут и на следующий сбор.

«Ростов» перезагружается

Просочилась информация, что ряд игроков «Зенита» (сегодня у нас вся рубрика получается о нем) может оказаться в «Ростове». Речь о Цаллагове, Маке, Маурисио, Юсупове и Молло. Все, кроме Юсупова, приехали в Питер в два последних трансферных окна. Если все правда – это жирный, выведенный красной ручкой «кол» в дневнике селекционной службы клуба.

А еще это говорит о том, что сейчас в «Зените» люди умеют считать. Три десятка игроков, как было после зимнего шопинга, – это перебор даже для игры на три фронта. Мы не раз поднимали этот вопрос: а зачем им столько? И даже тогда Мирча Луческу был недоволен – мол, взяли не всех, кого хотел.

Перезагрузка запустилась не только в «Ростове», но и в «Зените». С кадровым избытком надо что-то делать. К тому же все сидят на зарплате. Вместо слабых придут сильные. А слабых можно отправить куда-нибудь южнее – в качестве гуманитарной помощи. Все логично и правильно. И в то же время нелепо. А если те, кого сейчас наберут Фурсенко-Сарсания, тоже не подойдут, в следующем году вновь будете перезагружатся? И на чьи, напомните-ка, деньги?

Бонус. Интервью Бердыева

«Рубин» отправился на первый сбор, а Курбан Бекиевич дал небольшое интервью клубному ТВ. Смотрим!