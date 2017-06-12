Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джо Харт
Джо ХартФото: Gettyimages.ru

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал информацию о своем уходе из английского клуба.

Ранее сообщалось, что у футболиста «горожан» есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», а также «Челси». Харт, который провел минувший сезон на правах аренды в «Торино», намерен покинуть «Манчестер», за который выступает с 2006 года.

– Уйду ли из клуба этим летом? Я бы с удовольствием дал ответ на ваш вопрос, – говорит игрок сборной Англии. – но сейчас мне просто нечего рассказать. Почему? Потому что я сосредоточен на выступлении за национальную команду. Игроки должны уважать свою сборную. Это долг каждого футболиста.

Когда я смогу дать вам большее информации? Приходите ко мне во вторник, – продолжает Харт. – После матчей сборной Англии начинается клубная работа. В таком случае мы сможем обсудить некоторые детали.

Вообще, для начала нужно получить предложение, – говорит голкипер «Манчестер Сити». – Потом мы обсудим все варианты с моим агентом. Для меня очень важно быть игроком основы. Вы сами знаете, что век футболиста длится не так уж долго. На данный момент я нахожусь в великолепной форме и готов играть, – заявил вратарь «горожан».

По информации СМИ, помимо «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» на игрока «Манчестер Сити» претендует «Вест Хэм». 

– Не знаю ничего об этом, – говорит Харт. – Останусь ли я в Англии на следующий сезон? Футбол непредсказуем. Это самый настоящий бизнес, в котором рассуждать о будущем просто невозможно. 

Мы видим, что на трансферы тратят миллионы фунтов, но таковы реалии. Сколько за мой переход запросит «Сити»? Честно говоря, я даже не знаю, но надеюсь, что клуб уважает мои интересы и позволит спокойно уйти. Мы собираемся сделать это вместе. Нет никакого смысла друг другу мешать. У меня прекрасные отношения с боссами. У них свои интересы, а у – меня свои, – заключил Джо Харт, слова которого приводит Sky Sports.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.Рияд Марез: Предложения от «Арсенала» я не получалПолузащитник «Лестера» Рияд Марез – об интересе лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «лис» Арсен Венгер.Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меняЗащитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедерацийФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.«Ливерпуль» может приобрести Тадича у «Саутгемптона»Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Times.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса СандроЛондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа, сообщает пресс-служба «Красных дьяволов».Ибрагимович перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca.Бакайоко близок к переходу в «Челси»«Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний француз приедет в Англию для прохождения медобследования и оформления сделки, сообщает The Telegraph.Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к ИбрагимовичуБывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение английской команды исключить Златана Ибрагимовича из заявки на предстоящий сезон.Стивен Джеррард: Руни? Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборнойБывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард Уэйн Руни проведет следующий сезон сильнее предыдущего.Испанские СМИ опубликовали сообщение, которое Конте отправил КостеВ распоряжении испанского издания AS оказался текст сообщения, отправленного главным тренером «Челси» Антонио Конте нападающему команды Диего Косте.Агент: Будущее Мусы прояснится после общения с руководством «Лестера»Будущее нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы прояснится после разговора с руководством английского клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель игрока Тони Харрис.В «Челси» недовольны, что Диего Коста распространил информацию об уходе из командыРуководство «Челси» недовольно действиями нападающего команды Диего Косты. Об этом сообщает испанское издание AS.«Челси» интересуется Алексом Сандро, «Ювентус» требует за него 59 миллионов евро«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро. Об этом сообщают британские СМИ.«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на полузащитника «Спортинга» МартиншаПолузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартинш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об этом сообщают португальские СМИ.Линделеф на следующей неделе пройдет в медосмотр в «МЮ»Защитник «Бенфики» и сборной Швеции Виктор Линделеф вскоре может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают португальские СМИ.Юрий Розанов: Даже если у Слуцкого не получится, то кайф будет при немСпортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
Теннис
Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP
Хоккей
Евгений Малкин: Всегда говорил, что «Питтсбург» – лучший клуб с лучшей организацией
Теннис
Надаль после победы на «Ролан Гаррос» поднялся на второе место в рейтинге АТР
Хоккей
Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ
все новости
Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Джо Харт
Джо Хартвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости