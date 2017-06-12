«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал информацию о своем уходе из английского клуба.

Ранее сообщалось, что у футболиста «горожан» есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», а также «Челси». Харт, который провел минувший сезон на правах аренды в «Торино», намерен покинуть «Манчестер», за который выступает с 2006 года.

– Уйду ли из клуба этим летом? Я бы с удовольствием дал ответ на ваш вопрос, – говорит игрок сборной Англии. – но сейчас мне просто нечего рассказать. Почему? Потому что я сосредоточен на выступлении за национальную команду. Игроки должны уважать свою сборную. Это долг каждого футболиста.

Когда я смогу дать вам большее информации? Приходите ко мне во вторник, – продолжает Харт. – После матчей сборной Англии начинается клубная работа. В таком случае мы сможем обсудить некоторые детали.

Вообще, для начала нужно получить предложение, – говорит голкипер «Манчестер Сити». – Потом мы обсудим все варианты с моим агентом. Для меня очень важно быть игроком основы. Вы сами знаете, что век футболиста длится не так уж долго. На данный момент я нахожусь в великолепной форме и готов играть, – заявил вратарь «горожан».

По информации СМИ, помимо «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» на игрока «Манчестер Сити» претендует «Вест Хэм».

– Не знаю ничего об этом, – говорит Харт. – Останусь ли я в Англии на следующий сезон? Футбол непредсказуем. Это самый настоящий бизнес, в котором рассуждать о будущем просто невозможно.

Мы видим, что на трансферы тратят миллионы фунтов, но таковы реалии. Сколько за мой переход запросит «Сити»? Честно говоря, я даже не знаю, но надеюсь, что клуб уважает мои интересы и позволит спокойно уйти. Мы собираемся сделать это вместе. Нет никакого смысла друг другу мешать. У меня прекрасные отношения с боссами. У них свои интересы, а у – меня свои, – заключил Джо Харт, слова которого приводит Sky Sports.