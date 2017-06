Не поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотборе

«Советский спорт» рассказывает о главных матчах воскресенья в квалификации ЧМ-2018.



В группе G продолжилось заочное соперничество Италии и Испании. Кроме них на единственную путевку в Россию в этой группе никто не претендует. Успешнее выступила «Скуадра Адзурра», победившая Лихтенштейн со счетом 5:0. «Ла Роха» обыграла Македонию с куда более скромным счетом - 2:1.

Обе сборные старались не просто выиграть, а сделать это как можно увереннее по счету. Дело в том, что если на финиш отборочного этапа команды придут с одинаковым количеством очков, что вполне вероятно, то решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах. После очередного тура впереди Испания, но Италии уже не проигрывает конкуренту безнадежно: +18 (21-3) против +14 (18-4). После шести туров они набрали по 16 очков.

Интересно, что и Испания, и Италия входят в пятерку самых результативных команд отборочного цикла в Европе. Больше забили лишь Германия (27), Бельгия (24) и Португалия (22). Но все они выступают в разных группах. Команды же Джампьеро Вентуры и Хулена Лопетеги забивают по заказу - стараясь превзойти друг друга. И это очень яркая гонка. Не стоит ли в целях зрелищности везде сделать разницу мячей ключевым моментом при одинаковом количестве очков? Например, чемпионат России, где первым делом смотрят на количество побед, мог бы стать результативнее. В минувшем сезоне в премьер-лиге забивали в среднем по 2,1 гола за матч.

О том, что итальянцы хотели забить максимально возможное количество голов, сказал после матча их тренер Джампьеро Вентура: «В первом тайме мы хотели достать луну с неба, но ничего не выходило. Однако во втором тайме у нас получилось сосредоточиться непосредственно на игре. Если в первом тайме мы пытались забить с наскока, то после перерыва стали комбинировать».

Три из пяти голов у Италии забили футболисты, которых Антонио Конте не взял на Евро-2016, - Белотти, Бернардески и Габбьядини. Чем не показатель работы Вентуры? Джампьеро возглавил сборную прошлым летом.

Уже в следующем туре испанцы и итальянцы забудут о разнице мячей - 2 сентября они сыграют на «Сантьяго Бернабеу». Если встреча завершится вничью, то заочное соперничество команд в результативности продолжится.

В группе I в центральном матче дня встретились Исландия и Хорватия. Сильнее оказались хозяева - 1:0. Теперь у команд равенство очков - по 13. Хорватия выше благодаря разнице мячей.

Победу исландцы одержали в своем стиле - в боевитой игре единственный гол они забили со «стандарта». Его автором стал Хордур Магнуссон - защитник ростом 190 сантиметров. Он беспрепятственно разбежался с одиннадцатиметровой отметки и вонзил мяч в сетку, находясь прямо напротив ворот. Персонально с ним не играли. А когда такой рослый игрок разбегается и выпрыгивает, остановить его очень сложно.

STOPPAGE TIME WINNER FOR ICELAND! Magnusson with a header to break Croatian hearts and to flip Group I on its head! pic.twitter.com/kYvAry61V8