Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотборе

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не поменять ли регламент чемпионата России? Итоги игр воскресенья в евроотборе
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о главных матчах воскресенья в квалификации ЧМ-2018.

ИТАЛИЯ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ИСПАНИИ

В группе G продолжилось заочное соперничество Италии и Испании. Кроме них на единственную путевку в Россию в этой группе никто не претендует. Успешнее выступила «Скуадра Адзурра», победившая Лихтенштейн со счетом 5:0. «Ла Роха» обыграла Македонию с куда более скромным счетом - 2:1.

Обе сборные старались не просто выиграть, а сделать это как можно увереннее по счету. Дело в том, что если на финиш отборочного этапа команды придут с одинаковым количеством очков, что вполне вероятно, то решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах. После очередного тура впереди Испания, но Италии уже не проигрывает конкуренту безнадежно: +18 (21-3) против +14 (18-4). После шести туров они набрали по 16 очков.

Интересно, что и Испания, и Италия входят в пятерку самых результативных команд отборочного цикла в Европе. Больше забили лишь Германия (27), Бельгия (24) и Португалия (22). Но все они выступают в разных группах. Команды же Джампьеро Вентуры и Хулена Лопетеги забивают по заказу - стараясь превзойти друг друга. И это очень яркая гонка. Не стоит ли в целях зрелищности везде сделать разницу мячей ключевым моментом при одинаковом количестве очков? Например, чемпионат России, где первым делом смотрят на количество побед, мог бы стать результативнее. В минувшем сезоне в премьер-лиге забивали в среднем по 2,1 гола за матч.

О том, что итальянцы хотели забить максимально возможное количество голов, сказал после матча их тренер Джампьеро Вентура: «В первом тайме мы хотели достать луну с неба, но ничего не выходило. Однако во втором тайме у нас получилось сосредоточиться непосредственно на игре. Если в первом тайме мы пытались забить с наскока, то после перерыва стали комбинировать».

Три из пяти голов у Италии забили футболисты, которых Антонио Конте не взял на Евро-2016, - Белотти, Бернардески и Габбьядини. Чем не показатель работы Вентуры? Джампьеро возглавил сборную прошлым летом.

Уже в следующем туре испанцы и итальянцы забудут о разнице мячей - 2 сентября они сыграют на «Сантьяго Бернабеу». Если встреча завершится вничью, то заочное соперничество команд в результативности продолжится.

ИСЛАНДИЯ ВЫИГРАЛА В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

В группе I в центральном матче дня встретились Исландия и Хорватия. Сильнее оказались хозяева - 1:0. Теперь у команд равенство очков - по 13. Хорватия выше благодаря разнице мячей.

Победу исландцы одержали в своем стиле - в боевитой игре единственный гол они забили со «стандарта». Его автором стал Хордур Магнуссон - защитник ростом 190 сантиметров. Он беспрепятственно разбежался с одиннадцатиметровой отметки и вонзил мяч в сетку, находясь прямо напротив ворот. Персонально с ним не играли. А когда такой рослый игрок разбегается и выпрыгивает, остановить его очень сложно.

Красивый футбол - тот, что дает результат. По этому принципу Исландия играла на Евро-2016, где дошла до четвертьфинала, не отказалась она от него и в отборе на ЧМ-2018. Голевую возможность команда Хеймира Хадльгримссона может создать не только при розыгрыше углового, но и при розыгрыше аута. Во Франции после исландских аутов пропустили Австрия и Англия!

Пример Исландии дает понять: чтобы быть более-менее успешным на уровне сборных, достаточно найти свои сильные места и использовать их. Умеешь бороться - навяжи сопернику футбол с обилием борьбы.

СЕРБИЮ ПРОПУЩЕННЫМ ГОЛОМ НЕ ИСПУГАТЬ

В группе D в центральной игре сошлись Сербия и Уэльс. Гости открыли счет, но хозяева смогли его сравнять - 1:1. Ничья позволила сербам остаться на первом месте в группе - у них 12 очков. У великобританцев на четыре меньше.

У сербов всегда был порядок с игроками. С приходом в команду на пост главного тренера Славолюба Муслина у сборной все в порядке и с характером. Ничья с Уэльсом - уже третья волевая для его команды. Ранее такие были в матчах с тем же Уэльсом (1:1) и Ирландией (2:2). Еще сербы одержали волевую победу над Грузией (3:1). Поэтому забить первым в битве с таким коллективом - не значит ровным счетом ничего.

С Уэльсом счет сравнял нападающий Александр Митрович, игрок английского «Ньюкасла». Сербии удалась отличная атака через центр. Гол стал для Митровича уже пятым в евроотборе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики на поле стадиона «Ацтека» в Мехико сыграл вничью с командой США (1:1).Приедет ли Украина на чемпионат мира-2018. Алексей Андронов следит за ситуациейПриедет ли Украина на чемпионат мира-2018. Алексей Андронов следит за ситуациейСборная Украины обыграла в гостях неважно выступающую сборную Финляндии (2:1) в отборочном матче группы I к чемпионату мира по футболу.Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!Исландское чудо! Исландия вырвала победу у главных конкурентов по группе!Сборная Исландии, забив решающий год на последней минуте матча, вырвала победу у сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира.ЧМ-2018. Квалификация. Финляндия проиграла Украине, Македония уступила Испании и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Исландия вырвала победу в матче с ХорватиейМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Исландии.Италия дома разгромила ЛихтенштейнМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Италии и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Италии.Сборная Сербии дома сыграла вничью с Уэльсом и возглавила группу DФутболисты сборной Сербии на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:1.Турция одержала победу в матче с КосовоМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Косово и Турции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Турции.Сборная Албании в гостях разгромила ИзраильФутболисты сборной Израиля на своем поле уступили команде Албании в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 0:3.Сборная Испании в гостях переиграла МакедониюФутболисты сборной Испании в гостях переиграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.Евгений Коноплянка: Можете называть меня Пиппо ИндзагиПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1, а сам Евгений забил один из мячей.Маркку Канерва: В эпизодах с голами Украины наши футболисты спалиГлавный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до концаГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Уильям Квист: Еще до матча я говорил, что казахстанцы – отморозкиПолузащитник сборной Дании Уильям Квист жестко выразился об игроках сборной Казахстана после очного матча команд в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что датчане победили со счетом 3:1.Сербия – Уэльс. Иванович выйдет в стартовом составеТренерский штаб сборной Сербии объявил состав на матч отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Уэльса.Грузия сыграла вничью с Молдавией, проигрывая 0:2 по ходу матчаМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Молдавии и Грузии завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Ирландия сыграла вничью с Австрией и вышла на первое место в группе DФутболисты сборной Ирландии на своем поле сыграли вничью с командой Австрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 (1:1).Украина на выезде одержала победу над ФинляндиейМатч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Украины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Украины.
Теннис
Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP
Хоккей
Евгений Малкин: Всегда говорил, что «Питтсбург» – лучший клуб с лучшей организацией
Теннис
Надаль после победы на «Ролан Гаррос» поднялся на второе место в рейтинге АТР
Хоккей
Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости