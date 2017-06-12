Лучшие футболисты Новой Зеландии

Одной из самых экзотических сборных на Кубке конфедераций является сборная Новой Зеландии. Мы решили вспомнить самых легендарных новозеландских футболистов.



Уинтон Руфер

Наверное, самый известный и легендарный футболист сборной Новой Зеландии. Легенда «Вердера». Участник чемпионата мира 1982 года, играл против сборной СССР в проигранном матче 0:3. После чемпионата мира отправился в Швейцарию, где провел более двухсот матчей за «Цюрих», «Арау», «Грассхопперс», забил около ста мячей. С «Хопперс» стал обладателем кубка Швейцарии 1989 года. После победы в кубке, перешел в немецкий «Вердер», за который провел 174 матча и забил 59 голов. В составе немецкого клуба стал чемпионом Германии, двукратным обладателем кубка Германии, обладателем суперкубка Германии, победителем Кубка обладателей кубков. Трижды признавался лучшим футболистом Океании. Лучший футболист Океании двадцатого века по версии Международной Ассоциации футбольной истории и статистики. Награжден новозеландским орденом «За заслуги 3 степени», за заслуги в области перед футболом.

Стив Самнер

Капитан сборной на чемпионате 1982 года. Автор самого первого гола новозеландской сборной на чемпионатах мира. Долгое время оставался лучшим бомбардиром в истории сборной с 22 мячами. Забил шесть мячей в матче, когда была одержана самая крупная победа сборной Новозеландии (13-0 против Фиджи); Пятикратный чемпион страны и шестикратный обладатель Кубка Новой Зеландии. Стив Самнер являлся обладателем ордена ФИФА «За заслуги». 8 февраля 2017 года скончался от рака.

Иван Вицелич

Рекордсмен сборной по числу проведенных официальных матчей (88). Долгое время выступал в любительских лигах Новой Зеландии. В 2001 году переехал в Голландию, где выступал за «Роду» и «Валвейк». В 2008 году вернулся в Новую Зеландию, чтобы попасть в сборную, но поругался с главным тренером и объявил о прекращении выступлений за Новую Зеландию. Но через год из-за травмы капитана команды Райана Нельсена и под давлением общественности, вернулся в команду, став участником Кубка конфедераций 2009 года и чемпионата мира 2010. Трехкратный участник Кубка конфедераций, трехкратный обладатель Кубка наций ОФК, трехкратный чемпион и обладатель кубка Новой Зеландии.

Райан Нельсен

Занимался регби. В 1997 году отправился в Стенфордский университет, где окончательно выбрал футбол. В 2000 году попал в символическую сборную Национальной ассоциации студенческого спорта. Был выбран на драфте командой «Ди Си Юнайтед». За три года провел 81 матч и забил 7 голов, играя опорного полузащитника. В 2003 году стал капитаном команды и ровно через год привел ее к победе в Кубке MLS. После этого Нельсен перебрался на «туманный Альбион», подписав полугодовой контракт с «Блэкберном». Главный тренер Марк Хьюз перевел Нельсена в центр обороны. После чудесного спасения «Роверс» от вылета из АПЛ с Райаном был подписан полноценный контракт. За «Блэкберн» он отыграл восемь лет, провел 172 матче и забил 8 голов. В 2007 году стал победителем кубка Интертото. В 2011 году он получил травму и был выставлен на трансфер. 1 февраля 2012 года был бесплатно подписан «Тоттенхэм Хотспур», по настоянию Харри Рэднаппа. Но через полгода был бесплатно отпущен в «КПР». За «Шпоры» провел 8 матчей и забил 1 гол. Сезон за «Обручей» стал последним в его профессиональной карьере футболиста. В январе 2013 он «повесил бутсы на гвоздь» и возглавил канадский «Торонто» из MLS. Но выиграв всего 3 матча из 13 был уволен. Двукратный обладатель Кубка наций ОФК.

Уинстон Рид

Нынешний капитан «Все в белом», как называют сборную Новой Зеландии. Потомственный маори Рид, тем не менее, является воспитанником датского футбола. С 17 лет выступал за «Мидтъюлланн». Весной 2010 года, не попав в расширенную заявку сборной Дании на чемпионат мира, Рид заявил, что хочет выступать за сборную Новой Зеландии. Не смотря на то, что он был заигран за молодежную сборную Дании, ФИФА разрешила ему выступать за новозеландцев. На чемпионате мира сборная Новой Зеландии стала одним из открытий – не проиграв ни одного матча в группе. Уинстон Рид забил гол и отдал голевую передачу. В августе он снова поразил футбольный мир своими действиями в обороне в квалификационном раунде Лиги Европы против «Манчестер Сити», когда датский клуб лишь в серии послематчевых пенальти уступил «горожанам». Представители «Вест Хэма» сориентировались быстрее всех и в том же августе Рид, подписал контракт с «молотобойцами». На данный момент отыграл за «молотобойцев» семь лет, 195 матч и забил 10 голов. Два года назад, не смотря на предложения от «Арсенала» и «Ливерпуля», Уинстон подписал новый контракт с командой на 6 лет. В 2014 году признан лучшим новозеландским футболистом. К сожалению, в мае Уинстон Рид получил тяжелую травму за «Вест Хэм» и пропустит Кубок конфедераций.

Крис Вуд

Двадцатипятилетний нападающий - главная надежда сборной Новой Зеландии. Пятый бомбардир в истории сборной – 19 мячей. По протекции тренера юношеской сборной Новой Зеландии попал в английский «Вест Бромвич». Регулярно забивал за юношескую и молодежную команду «дроздов», но игры за основную команду провалил, всего три гола за 27 матчей. Вышел с командой из Чемпионшипа в Английскую Премьер Лигу. По решению руководства регулярно отправлялся в аренду в низшие дивизионы Англии. В общей сложности, пять раз был арендован, провел 98 матчей в различных арендах, забил 34 гола. После аренды в «Миллуолле», за который забил одиннадцать мячей, был куплен в 2013 году «Лестером», который играл в Чемпионшипе. Провел за «лис» 62 матча во всех турнирах и забил 20 голов. В сезоне 2013/14 оформляет с «Лестером»выход в АПЛ. Накануне чемпионского для «лис» сезона, возвращается обратно в Чемпионшип, перейдя в «Лидс Юнайтед Всего за «павлинов» провел 85 матчей, забил 43 гола. «. В этом сезоне стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, забив 27 голов в 44 матчах. Участник чемпионата мира 2010 года. Всего за свою футбольную карьеру Кристофер Грант Вуд провел 340 матчей и забил 119 мячей.

Шейн Шмельц

Уроженец Германии и второй бомбардир в истории новозеландской сборной, начинал свою карьеру в региональных лигах Австралии, после чего перебрался в Англию. В первом клубе «Мэнсфилд Таун» его постигла неудача. Тогда он предложил свои услуги, только созданному болельщиками АФК «Уимблдон», за который сыграл один сезон и забил 19 мячей. Был приглашен в «Галифакс», который играл пятом дивизионе. Но надежда не оправдал, забив всего два гола. После чего принял решение о переезде в Австралию. За два неполных сезона в «Веллингон Феникс» забил 21 гол, став во втором сезоне лучшим бомбардиром А-Лиги. Перешел в «Голден Кост Юнайтед», за который также за два сезона забил 21 мяч. Поразительная точность. Неудачная поездка в Турцию и возвращение в Австралию. Играл за «Перт Глори», где регулярно забивал. В мае 2014 года был приглашен в «Сидней» на замену ушедшему Алессандро Дель Пьеро. За сборную провел 54 матча, забил 24 гола. Участник чемпионата мира 2010 года, забил гол в ворота сборной Италии. Лучший футболист Океании 2007 и 2008 годов. Победитель кубка наций ОФК. Участник двух Кубков конфедераций. Второй бомбардир в истории А-Лиги с 92 мячами. Перед Кубком конфедераций тридцатипятилетний нападающий, поддерживал форму, играя за индонезийский клуб «Борнео».